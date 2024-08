Fotos con ciertas razas de perros pueden generar mayor interés en las apps de citas

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

No es ningún secreto que posar con tu perro para las fotos de tu app de citas genera mucho interés. No solo te hace parecer más simpático al instante, sino que también facilita las cosas para la otra persona al presentarle la oportunidad única de usar un extenso repertorio de frases para romper el hielo relacionadas con los canes. Las fotos en las que apareces junto a tu mascota en las apps de citas son bastante efectivas, tanto que la gente a menudo usa imágenes con perros que ni siquiera son suyos. Sin embargo, esta táctica engañosa no funciona nunca.

Resulta que tener tu propio perro no es suficiente para mejorar tus posibilidades en estas apps; también necesitas tener el tipo de perro adecuado. Un nuevo estudio ha encontrado que ciertas razas de perros ayudan a generar un mayor interés romántico que otros.

En el estudio de correlación realizado por la empresa de viajes Canine Cottages, con sede en Reino Unido, los investigadores crearon perfiles falsos de apps de citas utilizando imágenes de personas con diferentes razas de perros y observaron la cantidad de reacciones positivas y deslizamientos que obtuvieron para cada una. Notaron un patrón entre estas reacciones y vieron que ciertas razas funcionaban mejor que otras.

Mientras que los hombres prefieren a las mujeres con bull terriers, es probable que las mujeres prefieran a los hombres que posan con Jack Russells. Si no es un terrier, los hombres también se interesan por los chihuahuas y las razas mixtas. En cambio, las mujeres se inclinan hacia los labradores o cockapoos.

“Agregar una foto de un perro puede ser una gran idea si quieres tener éxito en las citas. Proporciona un rompehielos instantáneo y facilita que alguien inicie una conversación ”, dijo el experto en citas James Preece a The Daily Mail. “También demuestra que las personas son activas y amables. Si el perro las ama entonces otras personas también lo harán”.

El estudio se realizó exclusivamente entre parejas heterosexuales en Reino Unido. Si bien la correlación puede ser obvia, es probable que las preferencias por ciertas razas de perros varíen geográficamente. Teniendo en cuenta el papel principal que juegan las mascotas en las citas queer, estos hallazgos podrían aplicarse en todos los ámbitos.

Al final del día, independientemente de si tu teléfono está saturado de parejas potenciales y super likes, tendrás un amigo fiel a tu lado. ¿Y no es la amistad lo único que importa de verdad?

