Fotos del concierto de Yung Beef en Madrid presentando Perreo de la muerte 2

Algunos han definido los conciertos de Yung Beef más como un aquelarre que como un concierto y el que se celebró ayer en Madrid en la sala Cool no fue una excepción. La gira Perreo de la Muerte 2 también es una serie de sold outs: sold out en Barcelona, sold out en Madrid (dos fechas), también el 28 de septiembre en Granada y no hay que ser adivino para suponer que las entradas para la nueva fecha que se montó en esta última ciudad el 27 también se acabarán.

Hace unos días Yung Beef sacó su última mixtape, Perreo de la muerte 2, un trabajo de magia negra en el que ha contado con una tormenta de colaboradores como La Goony Chonga, Kaydy Cain, La Favi, Albany, Cecilio G o Soto Asa.

En el concierto de ayer, Fernando tuvo al lado a La Zowi, Soto Asa, a MC Hakim y a un montón de fans muy jóvenes y muy entregados, que desde un buen rato antes de empezar la fiesta ya petaban los alrededores de la sala. Dentro, pues pasó lo que ves en estas fotos.

