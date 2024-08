Fotos crudas y surrealistas de bellezas queer

Artículo publicado por VICE México.



Para encontrar belleza sólo hace falta voltear un poco. En dos segundos, con la sensibilidad necesaria, podremos encontrar algo que fácilmente podría ser descrito como bello: árboles, sonrisas, reflejos, libros, voces, imágenes, una grieta o incluso una secuencia perfecta de groserías en rima. En todos lados hay belleza, pero en los seres humanos abunda, y ese es el motor de Gonzalo Resti —artista visual de Buenos Aires, Argentina—, quien ha dedicado gran parte de su tiempo a retratar composiciones y situaciones en las que sus modelos y atmósferas derrochan fantasía y belleza.

Videos by VICE

Sus fotos son un enigma; es difícil saber qué está sucediendo en el momento en que disparó su cámara, pero si usamos la imaginación, llegaremos a terrenos de interpretación muy personales en los que podremos descubrirnos a nosotros mismos a través de sus obras.

Para conocer más de sus creaciones, platiqué con Gonzalo sobre su interés por inmortalizar estos rostros; lo que más le ha costado trabajo retratar y qué artistas de diferentes disciplinas lo inspiran.

Lee nuestra charla abajo.

VICE: ¿Cómo defines tus creaciones?

Gonzalo Resti: No suelo establecer definiciones, pero creo que diría: crudas. Me gusta que cada persona las defina de acuerdo a lo que sienten al verlas. Cada unx tiene una interpretación diferente y eso es lo más interesante.

¿Qué intentas retratar con ellas?

Intento retratar las diferentes personalidades y resaltarlas gracias a la ayuda de otrxs increíbles artistas. Me gusta mucho crear a partir de un concepto y dejar que vaya mutando, algunas veces obtenemos más de una mutación o metamorfosis en una misma sesión.

¿Desde cuándo comenzaste a interesarte en hacer este tipo de obras?

Siempre disfruté mucho del dibujo, desde que era muy joven; poco a poco fui perdiendo el interés en dicha práctica por falta de técnica y fue así como decidí intentar crear en otras disciplinas.

¿Cómo eliges a tus modelos?

Trato de fotografiar a quienes me interesen, no me gusta caer en la típica fotografía hegemónica. Por lo general me gusta retratar personas de todo tipo: hegemónicas, no hegemónicas, trans, gays, lesbianas, no binarixas, etcétera.

¿Cuál es tu obra favorita?

Mi obra favorita, creo hasta ahora, es perteneciente a una serie analógica la cual gracias a la iluminación y la apertura del diafragma obtuvo una textura similar a la del óleo.

¿La que más trabajo te ha costado?

Ningún trabajo me ha costado demasiado, pero creo que la fotografía más complicada fue una que tomé este año en la cual tenía menos de 10 minutos para encontrar la toma perfecta antes de que les modelos tuvieran que salir a desfilar.

¿Qué artistas, músicos y películas disfrutas?

Actualmente disfruto mucho de artistas como Vicki King, Iara Kaumann y Guido Gonzalez. En lo referente a música disfruto de muchisimxs artistas pero últimamente estuve obteniendo mucha inspiración de ARCA, Björk y Sevdaliza. En cuanto a cine tuve la suerte de poder ver en pantalla grande películas como Mother, Hereditary, Annihilation y You Were Never Really Here. Espero con ansias ver CLIMAX de Gaspar Noé y ROMA de Alfonso Cuarón.

¿Qué es la belleza para ti?

Simplemente la diversidad.

Si quieres conocer más de Gonzalo y estar pendiente de sus próximos lanzamientos, síguelo en sus redes sociales.