Fotos de escenas de asesinatos de Nueva York en 1910

En la década de 1930, el fotógrafo Weegee revolucionó el fotoperiodismo con sus retratos de escenas de crímenes urbanos, muchas veces grabando las secuelas de violentos asesinatos y horribles accidentes antes de que llegaran las autoridades. Pero lo que el público no podía saber en ese momento era que las auténticas innovaciones en el reportaje fotográfico se habían producido en décadas anteriores y no en la prensa, ni en las bellas artes, sino en los fotógrafos policiales, quienes combinaban las posibilidades de la exposición en blanco y negro de los documentales con otra ciencia emergente: la patología forense.

Ciento cincuenta de estas fotografías espeluznantes fueron descubiertas recientemente durante la renovación del edificio que una vez albergó la sede de NYPD y se presentan en Asesinato en la ciudad, Nueva York, 1910-1920 por Wilfried Kaute, publicado el mes pasado por Thomas Dunne Books. El expediente que resultó de los negativos abandonados, reúne tomas de asaltos, recortes de prensa, y vistas panorámicas de la ciudad en la transición.

Pero, sobre todo, están los cuerpos. El elenco de cadáveres de Kaute se extiende en sus residencias como si fueran maniquíes en exhibición, desplomados en sus habitaciones en posiciones que a simple vista parecen normales si no fuera por la sangre alrededor de los escotes. Otros se apoyan contra barriles de vino o se encuentran boca abajo, un sombrero de cabeza completando la composición macabra.

Copyright 2016 Emons Verlag GmbH. Edición en Estados Unidos, Libros Thomas Dunne

La mayoría de las víctimas fueron fotografiadas dos veces: primero de perfil, entre sus posesiones personales y, después, desde arriba, mirando directamente a una cámara que asume las ventajas que tendría un arcángel impersonal. Estas últimas fotos son el punto culminante del libro, cada una de ellas es una historia. Una mujer que porta un elegante sombrero es estrangulada hasta la muerte en el hotel Martinica en la calle 32 después de tomar una misteriosa llamada telefónica. Dos ladrones se encuentran enclavados en el fondo de un pozo de ascensor después de huir de un loft y caer cinco pisos. Un relato del asesinato del púgil que se convirtió en gángster, Barney Solomon, después de una tregua entre los rompehuelgas y el sindicato de confecciones. Fue asesinado balazos.

Las narraciones –las noticias contemporáneas, que frecuentemente acompañan a las fotografías– suelen ser más oblicuas. «Johnny Spanish Slain de Assassin», «El amor por el niño lo traiciona», «Cripple, 80, mata por vengarse de las burlas», «La policía caza a una mujer de 300 libras que roba a los pasajeros del metro» y mi favorito «Hombre del que se dice fue un experto de Jiu Jitsu».

Aquí, la obra de Murder in the City que más se asemeja al Novels in Three Lines de Félix Fénéon y, de hecho, muchas de las micro-narrativas visuales de Kaute marcan hitos en la evolución de la aplicación de la ley urbana –el reinado de «Ripper» del New York; La campaña de la «Gopher Gang» irlandesa, que gobernó Hell’s Kitchen; la búsqueda sensacionalista de la adolescente desaparecida Henrietta Bulte (quien apareció en LA, después de haber decidido volar a Hollywood en lugar de a un banco de Harlem).

En la imagen más pesimista del libro, se adaptó un esqueleto con características de cera para identificar a la parte muerta. También hay fotografías de las muchachas desaparecidas (sólo unas pocas de las 700 desaparecidas en la gran ciudad de Nueva York en 1917), así como tipos que robaban cajas fuertes y fracasaron, uno de los cuales le dejó a su esposa una nota sucinta que decía: «Estoy en problemas, adiós». Más o menos a la mitad del libro, Kaute incluye un práctico léxico criminal de 1915: un «cañón» es una pistola, un carterista es una «báscula para centavos» y «Salt Creek» significa la silla eléctrica.

Pero a lo que más nos enfrentamos en estas fotografías es a algo independiente de la ceremonia, la singularidad o el esplendor. Es la muerte, vista con la neutralidad de un flash, despojada hasta su eventualidad más equilibrada y aleatoria.

Copyright 2016 Emons Verlag GmbH. Edición en Estados Unidos, Libros Thomas Dunne

