Fotos de la vida en una comuna hippie moderna

Al igual que la mayoría de la gente, yo solía pensar que Ibiza no era más que una gran pista de baile –una meca de fiestas para millones de turistas, mantenida por David Guetta. Pero luego me mudé a la isla y me di cuenta de que había mucho más que eso.

En los años sesenta y setenta, Ibiza adoptó la cultura hippy, animando a los jóvenes a vivir libremente con pocas posesiones personales. La escena era tan vibrante como en el Greenwich Village de Nueva York o en San Francisco.

Mi introducción personal a la comunidad fue hace 11 años, cuando vivía en una playa. Conocí a un grupo de personas que me ofrecieron la oportunidad de vivir en una casa vieja, que había estado abandonada durante 15 años. De alguna manera, habían convencido al dueño de dejarlos vivir allí de forma gratuita, siempre y cuando estuvieran de acuerdo en no destruirlo completamente. Así es como descubrí este estilo de vida nuevo, libre y simple –el polo opuesto del exceso por el que Ibiza es famoso.

Lo que nos define como comunidad es el hecho de que todos buscamos vivir de una manera autosuficiente, y eso no siempre es fácil. La mayoría de nosotros nos las arreglamos para vivir sin agua o electricidad, mientras que otros buscan contenedores de basura que pueden usarse para alimentar a todos. Mi serie fotográfica, «Tales of a Island» (Cuentos de una isla), nació de mi amor por los valores y las personas que conforman esta comunidad –un grupo al que consideromi familia.

