Fotos de las mejores marihuanas de México

Conocí a Eduardo en la primera copa cannábica en México. Mientras los jueces fumaban de las mejores marihuanas del país, “Shark” retrataba cada uno de los cogollos y extractos participantes para dejar un registro de este evento histórico. Y también, probando cada una de las muestras para hacer su trabajo con profesionalismo y dedicación.



Cuando me acerqué a hablar con él, me contó que se dedica al fotoperiodismo y que lleva más de seis años documentando el movimiento cannábico en el país. Su trabajo lo ha llevado a presenciar algunos de los grandes acontecimientos recientes que han dado forma a la manera en que nos relacionamos con la planta en la actualidad: desde aquella ocasión en que legisladores plantaron cocos de marihuana en el senado hasta las marchas por la legalización, el día que la Suprema Corte dio un amparo al colectivo SMART, la primera Copa Cannábica y otros eventos clandestinos del frente cannábico mexicano. Además de colaborar en los medios especializados más importantes de México, ahora documenta el movimiento desde su plataforma especializada en marihuana: Cannal MX.

Platiqué con Eduardo para conocer cómo es hacer periodismo cannábico en México.

Eduardo Blas.

¿Cómo te convertiste en periodista cannábico?

Eduardo Blas: Desde que comencé a hacer trabajos e investigaciones en la universidad empecé a tener contacto con el activismo cannábico. Iba a marchas y algunos eventos que organizaba la comunidad. Ahí es donde conocí a algunos de los periodistas cannábicos de la vieja guardia.

Para ese momento yo ya había decidido que quería hacer fotoperiodismo y me di cuenta que nadie se había dado la tarea de hacer la chamba de documentar lo que pasaba con el movimiento en México. Seguí yendo a marchas a fumar y documentar y a tener más contacto con el movimiento. Fue entonces que decidí tomarlo de manera más seria. Ahí es donde empiezo a hacer las bases de todo esto: combinar la praxis del periodismo con lo que me gustaba, que era ir a estos eventos cannábicos. A partir de ahí empieza esta constancia.

Después, cuando abrió la revista Cáñamo hace tres años me contactaron para usar algo de mi material gráfico. Empecé a trabajar con ellos como freelance. Después empecé a escribir porque veía un chingo de cosas que en las fotos no se podían explicar o no se podían ver. De ahí también empecé a colaborar con La Dosis.

Martha Tagle Sembrando en el Senado, en 2016.

¿Cómo surge Cannal?

Yo seguí reportando todo lo que podía, los eventos cannábicos que organizaban o cosas que ocurrían, como el día que los senadores sembraron una planta de marihuana. Entonces seguía generando material y algunas de esas cosas no se publicaban en ningún lugar. Entonces rescaté un proyecto escolar que ya había muerto: Cannal. Ahí empecé a subir todo lo que documentaba y no movía en otros lados.

Me di cuenta de que aunque los otros medios cannábicos cubren el tema, no hacen video ni nada en nuevos medios. Es más difícil seguir adelante así. Además, el texto y la foto ya no son suficientes para las audiencias.

De repente vi que tenía dos mil seguidores en Cannal. Le di seguimiento. Todo lo hacía yo. Pero después estaba cubriendo tantas cosas que me di cuenta que necesitaba más personas porque no podía hacer todo yo. Ahora somos seis personas en Cannal, y seguimos creciendo.

Después de los periodistas de la vieja guardia ya no hay una generación que le dé la importancia, la seriedad a hacer este tipo de periodismo. En México hace falta gente que se aventure a hablar del tema de manera profesional y ética. Además tu chamba tiene que tener una relación con tu vida diaria, ahí viene la parte de la congruencia.

Celebración tras a resolución del amparo de SMART, en 2015.

¿Es peligroso tratar el tema del cannabis en México?

Yo antes de hacer periodismo cannábico estuve haciendo fotoperiodismo general, de noticias. Trataba los temas fuertes, como de derechos humanos. Después de algunas experiencias en contextos de alto riesgo, me di cuenta que a pesar de que a mí me apasionaba eso, en México no se puede vivir del fotoperiodismo. No le interesa a los medios y algunos incluso dicen que estás lucrando del sufrimiento de las personas. Al final las noticias así son.

Todos sabemos que lo que se está haciendo es ilegal. México tiene el contexto particular de la inseguridad y el crimen. Pero en medio de todo el caos, la comunidad cannábica se está haciendo un espacio y se está dando a conocer.

Marcha por la legalización de la marihuana 2016.

¿Por qué crees importante hacer periodismo cannábico?

El objetivo también es documentar y hacerlo bien. Que se sepa que en México hay pasión y hay profesionalismo. Que se note que estamos preparados para lo que venga. Sabemos que ocurrirá una privatización. Y la llegada de marcas no la vamos a combatir, pero lo que sí podemos hacer es gestar en los nuevos usuarios inculcarles una identidad cannábica mexicana. El trabajo fuerte que la comunidad mexicana no se conoce en otros países o en otras partes del país. Llevar este pedo a que se conozca en todos lados.

Yo no esperé que cubrir temas cannábicos me llevaría a conocer personas de todo el mundo. Aunque no he salido del país por esto, cuando vienen personas de otro lado me toman como referencia para saber cómo está el movimiento acá. Saber que tu trabajo se conoce es realmente satisfactorio. Además está chido saber que tu trabajo está dando a conocer cómo es el movimiento mexicano en otras partes del mundo. Representar la escena mexicana de la cultura cannábica.

Estas son las fotos que tomó Shark de las mejores marihuanas de México, registradas en la Primera Copa Cannábica México.

Zamaldelica, cepa sativa ganadora de la Copa Cannánica México 2018.

Casey Jhones, cepa índica ganadora de la Copa Cannánica México 2018.

Candy Strawberry, muestra participante en la Copa Cannábica México 2018.

Critical Ganja, muestra participante en la Copa Cannábica México 2018.

Hash Palnt, muestra participante en la Copa Cannábica México 2018.

Moby Dick, muestra participante en la Copa Cannábica México 2018.

Super Lemon Haze, muestra participante en la Copa Cannábica México 2018.