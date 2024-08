Fotos de las protestas de Hong Kong que parecen sacadas del futuro

El otoño pasado, el fotógrafo francés Thaddé Comar viajó a Hong Kong para hacer fotos de las manifestaciones en pro de la democracia que han marcado la vida de la ciudad desde junio de 2019. Comar no tenía interés en limitarse a documentar los acontecimientos; quería centrarse en el simbolismo del pueblo ofreciendo resistencia a los regímenes opresivos, algo que hemos visto mucho en los últimos meses. Las protestas en Hong Kong se han estancado temporalmente con la crisis del coronavirus en China, circunstancia que ha dado un respiro muy necesario a los activistas.

Antes de este proyecto, Comar fotografió las protestas en Francia del Bloque Negro, un grupo de protesta internacional conocido porque sus miembros visten de negro y llevan máscaras. El nuevo libro de Comar, How Was Your Dream?, muestra imágenes de un Hong Kong futurista en el que los manifestantes se enfrentan a drones, láseres y policías equipados con uniformes antidisturbios. Lo llamé por teléfono a su casa de París para hablar de las impresionantes tácticas de las que fue testigo y del ambiente que se respira en las calles.

Videos by VICE

El Bloque Negro de París. De la serie “2017 will not happen”

VICE: ¿Cómo empezó tu interés por los grupos de protesta?

Thaddé Comar: Conocí a gente involucrada con el Bloque Negro de París cuando estudiaba en la universidad de Lausana. Quedé fascinado por el universo de la extrema izquierda y viajé varias veces a París para participar en las protestas e intentar retratar este tipo de acontecimientos desde un enfoque distinto.

Hongkong, 2019

¿Cuál es ese nuevo enfoque?

Mi objetivo es alejarme de la perspectiva del fotoperiodismo y hacerlo más artístico, de forma que las imágenes no representen un momento concreto, sino más bien un símbolo. Por ejemplo, la idea de las protestas del Bloque Negro es la de eliminar la identidad del individuo y escudarse en el anonimato. Por tanto, la mejor forma de representar eso es tomar fotos en las que no se muestren las caras.

¿Por qué decidiste ir a Hong Kong?

En Suiza me dieron una beca y quería usarla para hacer fotos de las protestas del G7 en Biarritz, pero no pudo ser. Luego vi lo que estaba pasando en Hong Kong y pensé que sería un buen proyecto como continuación del de París.

Un manifestant à Hongkong, 2019.

¿Cómo empezaste, una vez que llegaste allí?

No tenía ningún contacto. Si tuviera que volver a hacerlo, intentaría encontrar uno. Pero bueno, como toda la ciudad estaba involucrada en la lucha, no fue difícil encontrar información. Te daban panfletos en todas partes y si activabas el AirDrop en el metro, recibías actualizaciones anónimas, sobre todo en inglés. También había un grupo de periodistas anglófonos que estaban muy bien organizados. Tenían grupos de WhatsApp en los que informaban de dónde conseguir máscaras antigás, a qué abogados llamar si te arrestaba la policía y dónde se estaban celebrando protestas en tiempo real.

Un dron usado por los manifestantes

¿Fue más fácil hacer fotos ahí que en París?

Fue distinto, pero sí, diría que sí. La policía no molestaba mucho a la prensa extranjera, pero no paraba de arrestar a los periodistas locales. Otra diferencia que noté fue que los manifestantes fueron muy amables con nosotros, supongo que porque la mayor parte de los periodistas extranjeros estábamos a favor de la democracia. Una similitud entre Hong Kong y París fue que mucha gente me pedía que no les fotografiara la cara. Lo respeté, claro está, porque en Hong Kong, si te pillan, puedes pasarte mucho tiempo en la cárcel por participar en disturbios.

Un policía en Hong Kong, 2019.

¿Quieres seguir retratando a manifestantes en otros países?

Sí. Creo que Hong Kong y París podrían convertirse en capítulos de un proyecto internacional de mayor envergadura. Hay más países en los que están pasando por revueltas similares, como Chile o Líbano. Me gustaría viajar allí para presenciar cómo el pueblo resiste a los sistemas opresivos a su manera.

Un manifestante en el suelo de Hong Kong, envuelto por una nube de gas lacrimógeno

Este artículo se publicó originalmente en VICE Francia.