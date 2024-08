🔥🔥🔥 Fotos de niños drag en la convención de RuPaul’s Drag

Art铆culo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en ingl茅s.

Cuando era ni帽o, lo 煤nico que quer铆a eran juguetes para ni帽as.

Videos by VICE

Mi pap谩 estaba muy en contra y siempre me compraba juguetes de ni帽o, pero un d铆a, de alguna manera convenc铆 a mi mam谩 de que me comprara un juego del establo de My Little Pony.

Desafortunadamente, cuando mi pap谩 se enter贸, se lo llev贸 a Toys 芦R禄 Us y lo cambi贸 por un Stretch Armstrong. Ni siquiera el Fetch Armstrong, algo m谩s raro. Un hombre grande, aburrido y musculoso, Stretch.



Lo entend铆 y hac铆a que me compraran los juguetes m谩s femeninos aunque fueran para ni帽os. Como Janine de Ghostbusters y Castaspella y cualquier videojuego con un personaje femenino.

Una vez, en mi escuela hubo una actividad de caridad en la que te pod铆an patrocinar para ir a la escuela en disfraz. Yo, junto con dos amigos, decid铆 vestirme como Eternal, un grupo de chicas que me gustaba mucho. Tom茅 prestada la ropa de mi hermana y pas茅 todo el fin de semana haciendo una peluca con un sombrero y un poco de lana.

Cuando llegu茅 a la escuela, result贸 que hab铆a sido una broma. Los otros dos chicos no se hab铆an disfrazado, y tuve que pasar todo el d铆a en minifalda y plataformas, yo solo. Afortunadamente, pude usar la peluca casera para ocultar mis l谩grimas.

Pero bueno, ese tipo de comportamiento no estuvo presente en la exhibici贸n de RuPaul’s DragCon el fin de semana pasado, una convenci贸n anual de drags con eventos en Nueva York y Los 脕ngeles. Para su segundo a帽o, la entrada era gratuita para ni帽os menores de diez a帽os, y una zona para ni帽os con un brincol铆n, artes y manualidades, y una lista de actividades amigables para los ni帽os.

Fui al evento de LA y habl茅 con algunos de los ni帽os que vi caminando por la sala de convenciones.

Bracken, 11 a帽os.

VICE: 驴Qu茅 te trae a DragCon?

Bracken: Fue un regalo de Navidad de mis pap谩s. Siempre me ha encantado lo drag.

驴Qui茅nes son tus reinas favoritas?

驴Locales o de RuPaul’s Drag Race?

Las dos.

De RuPaul’s Drag Race, mi reina favorita es Alaska, pero todas me gustan mucho. Y luego local, el grupo Bratpack me gusta mucho. Me llevo muy bien con Kendall Gender.

Es un muy buen nombre.

驴Verdad?

驴Qu茅 te gusta del drag?

Bueno, empec茅 a ver RuPaul’s Drag Race, y eso fue lo que me impulso a ser drag, pero mi mam谩 sol铆a estar en las carrozas del desfile del Orgullo de Vancouver, por eso siempre ve铆a a las reinas en las carrozas y las admiraba a ellas y su estilo. Pero empec茅 a ser drag cuando ten铆a nueve a帽os y ah铆 fue cuando todo empez贸, aprend铆 todo sobre la cultura.

驴C贸mo desarrollaste tu personaje drag?

Bueno, en realidad no tengo un personaje drag. Ni siquiera tengo un nombre drag todav铆a, porque normalmente tu mam谩 drag te da el nombre drag, y eso es algo s煤per natural. Es como una reina que te ense帽a y de la que aprendes mucho. A煤n no tengo una madre drag, as铆 que todav铆a no tengo mi personaje drag. Cuando estoy en drag s贸lo soy yo demasiado confiada.

驴Esta es la primera vez que te presentas en p煤blico en drag?

No no. Voy muy seguido a cualquier evento de todas las edades en el que me pueda meter. Viajo mucho en transporte p煤blico, y me muevo por la ciudad cada vez que es necesario. Siempre estoy activa en mi ciudad.

Brody, 9 a帽os.

VICE: 驴Qu茅 te trae a DragCon?

Brody: Mi hermano quer铆a venir, y yo quer铆a ver qu茅 era y de qu茅 se trataba. Y mi drag queen favorita es Peppermint.

驴Qu茅 te gusta de Peppermint?

Me gustan sus vestidos y lo que hace.

驴Qui茅n te maquill贸 hoy?

Mi hermano. 脡l se maquilla. Yo no s茅 c贸mo maquillarme.

驴Qu茅 te gusta del maquillaje?

El delineador de ojos y esas cosas.

驴Qu茅 te gusta del drag?

No s茅.

Hermano de Brody: Lo ha hecho un par de veces.

驴T煤 hab铆as estado en drag antes?

Hermano de Brody: S贸lo en mi casa.

驴Cu谩l fue tu look drag?

Hermano: Digamos que dram谩tico.

Brody: Dram谩tico, s铆.

Desmond Is Amazing, 10 a帽os.

VICE: 驴Cu谩nto tiempo llevas siendo drag?

Desmond: Desde que ten铆a dos a帽os. Lo que hac铆a era agarrar las toallas y s谩banas de mi mam谩 y cualquier cosa que me encontraba y las convert铆a en atuendos salvajes, yaas.

驴C贸mo describir铆as tu look drag?

Yo lo describir铆a como art铆stico, incre铆ble, intenso e inspirador.

驴A qui茅n te entusiasma ver m谩s?

隆A RuPaul!

驴Ya conociste a RuPaul?

S铆. De hecho, cort茅 el list贸n en el Nueva York DragCon con 茅l. Estuvo divertido.

驴Qu茅 te gusta del drag?

Es una forma de expresarse. De expresar tu interior.

Has hecho entrevistas y otras cosas antes, 驴verdad? 驴C贸mo ha sido la reacci贸n?

Mucha gente me ama. Pero tambi茅n hay algo de odio. Y simplemente no les hago caso, porque no son tan atrevidos como yo y mi lema es: 芦S茅 t煤 mismo siempre, sin importar lo que digan los dem谩s, y no le hagas caso a los que odian porque no son tan atrevidos como t煤, yaas禄.

Lucien, 3 a帽os, y Garren, un a帽os, con sus padres Jeff y Cassie

VICE: 驴Lo puedo entrevistar?

Jeff: 隆Puedes intentarlo! No s茅 si sacar谩s mucho.

驴Qu茅 te trae a DragCon?

Jeff: S贸lo somos muy fans de Drag Race.

驴Los ni帽os tambi茅n son fans?

Jeff: Cuando ponemos el programa, aparte de a los colores llamativos, no s茅 si le ponen atenci贸n a otras cosa.

驴La falda fue tu idea?

Jeff: 脡l la escogi贸.

Cassie: De hecho yo se la hice. 脡l me pidi贸 una falda, as铆 que dej茅 que escogiera la tela y se la hice.

驴S贸lo es un look para el DragCon?

Jeff: La tiene desde hace tiempo. S贸lo dijo que quer铆a la falda, as铆 que ella se la hizo.

Cassie: Eso tiene como 6 meses. Y ya la hab铆a usado en el parque.

驴C贸mo fue la reacci贸n?

Cassie: En general, buena. Algunas personas se nos quedan viendo raro, pero la mayor铆a lo ve como si estuviera jugando as铆 que est谩 bien.

Jeff: No he tenido ning煤n problema en el supermercado cuando lo llevo y la trae puesta.

Naomi, 9 a帽os.

VICE: 驴Qu茅 te trae a DragCon?

Amiga de Noem铆, Nora: Somos de Tiny Bangs. Somos una l铆nea alternativa de ropa para ni帽os. Est谩 dirigida por Naomi, su hermanita y su mam谩 Kirsten.

驴T煤 dise帽as la ropa, Naomi?

Naomi: Yo y mi mam谩 s铆.

驴T煤 dise帽aste tu atuendo?

Naomi: Mi mam谩 lo hizo. Todo lo que llevo puesto, excepto las botas y [la cola de caballo]. Soy una reina de slime t贸xica.

驴El slime t贸xico siempre est谩 en tu look? 驴O var铆a?

Naomi: Es variado.

驴Cu谩les son los otros looks que tienes?

Naomi: De 谩ngel y de arcoiris.

Nora: 驴De qui茅n m谩s te vas a disfrazar el fin de semana?

Naomi: De Cher. Y luego, para el 煤ltimo, el domingo, de Lisa Frank.

驴Ya hab铆as ido al DragCon antes?

Naomi: Esta es mi primera vez.

驴Te gusta alguna de las reinas que est谩n aqu铆?

Naomi: Quiero conocer a Katya y RuPaul.

驴Qu茅 te gusta de Katya y RuPaul?

Naomi: Me encanta cuando [Katya] imita a todos sus personajes, y me gustaron mucho sus coletas rosas.

Alia, 9 a帽os, y Quentin, 2 a帽os, con sus padres Austin y Chelsey

驴Qui茅n eligi贸 tus atuendos?

Austin: De hecho ella [Alia] lo hizo.

驴T煤 lo hiciste? Est谩 incre铆ble.

Austin: Es un conjunto de Alaska.

Chelsea: [A Quentin] le gustan las faldas.

Austin: Es un cl谩sico de Adore Delano. Un Adore Delano peque帽o.

驴Alaska es tu reina favorita?

Alia: S铆.

驴Qu茅 te gusta de Alaska?

Alia: Todo.

Austin: Alaska es la favorita de todos, honestamente.

驴A [Quentin] le gusta Drag Race?

Austin: S铆.

Alia: Le gusta usar mis vestidos y correr por la casa.

Sigue a Jamie Lee Curtis Taete en Instagram.