Fotos de parejas besándose por primera vez después del confinamiento

Cuando el Reino Unido entró en confinamiento el 23 de marzo, muchos no estábamos preparados para las formas en que nuestras relaciones podrían cambiar irrevocablemente. Hubo parejas que se apresuraron a irse a vivir juntos. Otros vivieron separados durante este tiempo. Algunos terminaron. Otros se volvieron más cercanos. Pero ahora que el confinamiento está disminuyendo poco a poco en el Reino Unido, las parejas que se separaron están volviendo a reunirse, físicamente en lugar de virtualmente, por primera vez en meses.

Con eso en mente, la fotógrafa Heather Glazzard pasó el fin de semana fotografiando parejas de Londres besándose por primera vez desde el confinamiento y preguntándoles qué se sintió por fin poder reemplazar el contacto virtual por el físico.

CLARISSE Y AYOOLA

Clarisse: Cuando nos vimos por primera vez, sentimos que se nos había olvidado un poco cómo nos veíamos y fue medio surrealista. Sobre todo, me di cuenta de que poder abrazar y estar físicamente cerca me da mucha paz y serenidad. Me emociona mucho que finalmente podamos trabajar en proyectos de los que hablamos y planeamos durante nuestro tiempo de separación.

Ayoola: Es raro, porque ha sido el tiempo más largo que hemos estado separados, así que me había olvidado un poco de las pequeñas cosas que ella hace. Es como estar en nuestra primera cita de nuevo: está muy cool porque haces clic muy bien. No puedo dejar de nalguearla, jajaja.

OSCAR AND BRADLEY

Bradley: Lo único que quería hacer era dejar mi departamento miniatura y pasar tiempo con él, hubiera soportado cualquier cosa excepto otra llamada por FaceTime. Es muy cursi decirlo, pero honestamente siento como que he vuelto a donde pertenezco, como si hubiera encontrado el eslabón perdido.

Oscar: Básicamente hablamos por FaceTime todas las noches. Ha sido el tiempo más largo que hemos estado separados desde que pasábamos todos los días juntos antes de la cuarentena.

TINA Y JACK

Tina: Probamos cosas nuevas estando “separados” que nos ayudaron a sentirnos cerca. Empezamos a salir a correr y practicar yoga al comienzo del confinamiento y seguimos haciéndolo aunque el encierro haya disminuido. Para mí, lo de salir a correr y hacer yoga mejoraron nuestra dinámica en la relación al estar encerrados. Es casi simbólico, y creo que siempre que haga yoga o corra pensaré en nuestra relación durante el encierro.



Jack: Era encantador verla virtualmente, pero era difícil no agarrarle la mano. Ambos sabíamos la importancia de mantener la distancia de dos metros. Creo que nuestras conversaciones durante estas reuniones virtuales me mantuvieron cuerdo durante el encierro. Definitivamente me dio una sensación de comodidad y siempre es agradable ver la cara de tu pareja.

JAMIE Y SHAUN

Jamie y Shaun: Durante el tiempo que estuvimos separados, creo que no necesitamos estar en comunicación constantemente. Tendemos a dejar los teléfonos fuera de la ecuación, así tenemos más de qué hablar cuando nos vemos después de estar separados. ¡Separarnos por un tiempo nos permite tener ese espacio personal, dar un paso atrás y apreciar la dinámica de lo que funciona bien en nuestra relación y me recuerda por qué empezamos en primer lugar! Te sientes conmovido por tener a esa persona importante a tu lado.

DAMIAN Y HAYTHAM

Damian: Estar separados por algo de lo que no teníamos control fue extremadamente difícil. Lo que nos ha mantenido en marcha es que siempre tratamos de estar allí y apoyarnos mutuamente siempre que podemos. Me ha hecho atesorar cualquier posibilidad de que podamos pasar tiempo juntos. Estar con él se siente como la calma en medio de una tormenta. Siempre me ha gustado el contacto, así que volver a estar juntos significa todo.

Haytham: Es raro estar juntos de nuevo. Es casi como si nada hubiera cambiado, pero como no nos hemos visto en meses sí es raro abrazarnos o besarnos. La satisfacción de finalmente poder demostrar tu amor físicamente produce una felicidad absoluta. Las pequeñas cosas son las que más extrañas, tomarle de la mano o acariciarle el cabello; te das cuenta de lo hambriento que estás realmente.

AMY Y SOPHIE

Amy y Sophie: Ahora estamos físicamente juntas otra vez, nos sentimos felices, increíble, no puedo creerlo. Todo el tiempo se me pone la piel de gallina. Es fantástico. Simplemente no puedo describirlo. Es como cuando te dan comida cuando te mueres de hambre y de resaca.

