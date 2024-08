Fotos del mayor festival de ‘mullets’ de Europa

Los mullets no son cosa de broma. Al menos esa es la conclusión a la que llego tras ver a la mayoría de asistentes al Festival de la Coupe Mulet de 2019, del cual sus organizadores dicen que es el mayor festival europeo dedicado exclusivamente a este peculiar corte de pelo. Muchos de sus devotos lo ven como un gesto de rebeldía contra la uniformidad; hace poco se reunieron en la ciudad de Boussu, en el oeste de Bélgica, para celebrarlo.

La cosa empezó con un grupo de treinta y tantos amigos que se reunían y fumaban hierba en un descampado. Sin embargo, todo esto cambió cuando se viralizó el anuncio de la quedada de fans del mullet. “Cuando pasa eso, solo hay dos cosas que puedes hacer”, dijo Sarah Sleiman, una de las 25 personas responsables de la organización. “O cancelas el evento o haces todo lo que puedes porque sea un éxito absoluto. Nosotros decidimos hacer esto último”.

Así fue como 1500 entusiastas, parte empresarios, parte fiesteros, acabaron reunidos en un parque, elogiando los mullets unos de otros.

Sleiman se ha ofrecido a hacerme de guía. Juntos nos topamos con seis miembros de la Gustave Brass Band, que se conocieron cundo estudiaban Ingeniería Biológica. El mullet, dicen, es una representación visual de sus ambiciones personales y su postura de rebeldía contra las expectativas de la sociedad.



Le Gustave Brass Band

“Con este peinado indicas que no te importa tu aspecto”, dice uno de los miembros de la banda. “Un mullet es una isla de libertad en un océano de conformidad. Nuestro fin último es huir del sistema tal como está ahora y encaminarnos hacia la ganadería a pequeña escala”.

El mullet vivió su momento de gloria en la década de los 80, cuando lo lucían personajes icónicos como David Bowie y Andre Agassi. Pero las cosas han cambiado. “Ya no es un estilo popular”, dice uno de los peluqueros del Cut Shop, una peluquería montada ex professo para quienes quieran probar el peinado por primera vez. “Temíamos que la gente no se atreviera”, confiesa Sleiman. “Pero nos equivocábamos: la cola en la puerta del local está descontrolada”.



Un asistente del festival disfruta de un corte gratuito

Más tarde hablo con Mathias y Johannes, que decidieron hacerse un mullet la semana pasada. “Los dos teníamos el pelo largo, pero cuando oímos hablar del festival, nos cortamos la parte de arriba”, dice Johannes, aunque luego admite que “el mullet es solo una fase”. La semana que viene, ambos planean cortarse todo el pelo y donarlo a Think Pink, una organización benéfica contra el cáncer de pecho.

La verdadera estrella del día es Gauthier Istin ⎯“Michel Mullet” para los amigos⎯, de la banda BB Michels. Con su aspecto de vikingo, Istin se ha presentado al “Concurso del mullet más bonito” y ha ganado sobradamente a los otros 32 participantes en la categoría de mullets largos. El premio: una estatuilla de la Virgen María. ¿Por qué? Al parecer, hace referencia al carácter sagrado que le dan aquí a este peinado.

El autor y Elio Di Rupo

Istin empezó a dejarse crecer su impresionante mullet hace un año. “Para mí, desacreditarte a ti mismo a través de tu aspecto es la forma definitiva de libertad”, me cuenta. “Además, es una forma genial de conocer a otras personas. Si alguien empieza a hablar conmigo, inmediatamente tenemos algo divertido sobre lo que charlar”.

Cuando le toca el turno, Michel Mullet entra en escena montado en una moto. El público enloquece mientras él baila y suelta gritos al micrófono. Luego se une a él Agathe, una gimnasta profesional que saca fuegos artificiales de su sujetador de cuero. Luego recorre el escenario asustando al público con un látigo de sadomaso, una pistola y una sierra eléctrica.



Agathe y Michel Mulet sobre el escenario

Mientras Istin saca su armónica para deleitarnos con un poco de música country y hard rock, un hombre con máscara de lucha mexicana y calzoncillos ajustados blancos exhibe sus mejores pasos de baile, se llena la boca de whisky de una botella y luego lo escupe sobre el público. Aunque todo esto debiera resultar extraño, cuando uno mira a su alrededor y ve todo ese mar de mullets, por alguna razón tiene todo el sentido del mundo.

A continuación puedes ver más fotos del festival:

Los asistentes del festival con mullets.

Concurso del mullet más bonito

Un mullet perdido entre la multitud

Laurent y Johannes con sus mullets temporales

El concurso

Otra imagen del concurso

Imagen del concurso

Michel Mulet, el ganador del mullet más bonito de la categoría de los más largos

Otro mullet





La ganadora del premio al mejor mullet femenino





Agathe en plena actuación de BB Michels

