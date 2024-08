Fotos desenterradas del archivo dantesco de Roger Ballen

Tras cincuenta prolíficos años invertidos en producir majestuosas fotos en blanco y negro, Roger Ballen está listo para reclamar su lugar como maestro del medio.

Los últimos años han sido testigos de los grandes movimientos por parte del artista estadounidense, radicado en Sudáfrica. Se ganó su propia ala en el Museo de Arte Africano Contemporáneo, Zeitz, de la Ciudad de Cabo, después de que su fundación hiciera la mayor contribución que hubiera percibido la recién fundada institución. Por fuera de la fotografía ha dirigido desde videos musicales para Die Antwoord, hasta sus propios cortos. En su nueva monografía retrospectiva, Ballenesque, que saldrá el 10 de octubre publicada por la editorial Thames & Hudson, Ballen declara alto y fuerte que es un ícono.

«He creado este estilo llamado Ballenesque. Hace dos o tres años no hubiera podido decir eso», cuenta Ballen. «He creado una realidad que relaciona cómo expreso mi vida a través de la fotografía. En alguna medida, no pude pensar una mejor manera para definir el libro. Para aquellos interesados en el arte y la fotografía, las imágenes los llevaran a un lugar dentro de sus mentes que es desafiante».

Mira aquí un poco del estreno exclusivo del micro film de Ballen, también titulado Ballenesque, creado para presentarse a sí mismo y a su libro, a la audiencia.

Ballenesque abre con un ensayo hecho por el historiador y crítico cultural Robert J.C. Young. En él, Young empieza definiendo la hipnótica e «instantáneamente reconocible» cualidad de las imágenes de Ballen, a las que se refiere como «retratos prensiles», «ensambles aleatorios», «paredes sin ventanas» y «oscuras coyunturas o disyuntivas». Cuando Young introduce los pilares del estilo de Ballen, escribe: «Nosotros aislamos cuatro; tú, el espectador de la imagen, puedes añadir un quinto para completar el secreto».

El resto del libro es un tour guiado por la obra de Ballen, complementado con cincuenta páginas que contienen anécdotas, autobiografías, reflexiones sobre la técnica y filosofía. Todo empieza con retratos familiares borrosos que Ballen tomó con una cámara Mamiya comprada a sus trece años. Comparte su primera fotografía que realmente le gustó, una imagen de un gato muerto al lado de la vía.

Dead Cat, New York, 1970

En la medida que fue creciendo, se convirtió en el documentador del movimiento contracultural de los sesenta y setenta, incluyendo fotos de las muecas de los protestantes antiguerra de Vietnam, hasta nudistas liberados en el Woodstock. Muchas de las fotos de este periodo de su carrera se muestran por primera vez en las páginas de Ballenesque. Para 1979, Ballen empezó a recorrer el mundo recogiendo instantáneas de niños desde Nueva York hasta Indonesia, fotos que serían agrupadas en una serie llamada ‘Boyhood’.

Froggy Boy, USA, 1977

Death March in Washington, 1969

Woodstock, 1969

Cuando se mudó a Sur África, Ballen adquirió una fijación por la cuota humana que dejó el apartheid. Recorrió la zona empobrecida del campo de sudafricano como geólogo, pero tomó fotos de las personas y los lugares que vio a su paso. Coleccionó estas imágenes en las dos series que lo hicieron famoso, Platteland y Outland.

Puppy Between Feet, 1999

También debutando en su nueva monografía, aparecen los dibujos de Ballen de 1970, que informan sobre sus fotografías abstractas en Asylum of the Birds y The Theater of Apparitions. «Fue emocionante compartir esos dibujos en el libro», dijo. Muchos de los dibujos se perdieron cuando su padre los removió de la casa de infancia, pero aquellos que sobrevivieron han quedado documentados en Ballenesque. «No pinté por treinta años pero en alguna medida estos fueron el fundamento de mis trabajos posteriores».

Para el final del texto, el trabajo de Ballen parece existir, como la mayoría de sus dibujos, en su propia mente. «A partir de 2002 en adelante, raramente encuentras un rostro en las fotos», dice. Su proyecto actual es presentado en las páginas finales y se llama Ah Rats. Ahora las alimañas que han infestado los bordes de su trabajo por años, aparecen como centro. En enero, Ballen fue el director de arte del video de Die Antwoord «Tommy can’t Sleep», que está lleno de las ratas que alberga en su cerebro.

Ballen todavía camina en Johannesburgo cinco horas cada día, buscando lugares para capturar con su cámara. Gasta el resto de su tiempo con su familia, administrando la fundación Roger Ballen, y cuidando de su colección de más de cien mascotas. «Hay ratas, serpientes, gallinas, patos, lagartos, conejos, arañas, palomas, pichones, cuervos, ratones», se agota. Alrededor del diez por ciento tienen nombres, incluyendo un pájaro llamado Ícaro y una rata llamada Stoffel.

Five Hands, 2006

Ícaro, Stoffel, y la casa de Ballen en Johannesburgo, están lejos de la irritante escena política de Estados Unidos, pero Ballen tiene un consejo para los jóvenes artistas tratando de distinguirse en una era fotográfica que describe como «amorfa», comparada con la era en la que el debutó como artista.

«Mucha de tu habilidad de decir algo de valor sobre el mundo se define por tu experiencia física», dice. «Involúcrate con cosas que tenga un impacto en ti. La gente solo toma, toma, toma fotos, lo que no tiene ningún costo. No tienen que ponerse a sí mismos sobre la línea. Si la gente quiere decir algo que valga, debe ponerse sobre la línea».

Tommy Samson and a Mask, 2000

Ballen rápidamente aclara que no se trata de ponerse físicamente en riesgo, «saltando la reja de la Casa Blanca» para lograr una foto única. «Es tras años y años, horas y horas, que se logra desarrollar una aproximación. Mis fotografías son poderosas porque acceden al inconsciente de la mente. ‘Sobre la línea’ puede significar la psique, como el físico». Años invertidos en prestar atención a lugares y personas que otros preferirían ignorar es la manera en la que Ballen se puso sobre la línea. Como resultado, sus fotografías de los marginados permiten que el resto mirenos nuestro interior.

Stare, 2008

Mimicry, 2005

Devour, 2013

Ballenesque sale a través de Thames & Hudson en october 10, 2017.