El antes y el ahora de parejas ravers de los 90

Cuando estás girando en el vívido caleidoscopio de un rave de acid house, encontrar a tu futura pareja probablemente es lo último en tu mente. Claro, “el amor es la droga“, pero también, las drogas son la droga, lo que significa que un encuentro en la zona de fumadores a altas horas de la noche es algo fácil de olvidar a la mañana siguiente de una gran noche de fiesta.

La escena rave del Reino Unido de finales de los 80 y hasta principios de los 2000 es recordada por los que la vivieron como los años dorados. El verano de 1988 fue llamado el “Segundo verano del amor” gracias a la unidad imperante en la escena, el auge de las fiestas gratuitas en todo el Reino Unido y la gran cantidad de éxtasis que se consumía. Pero, ¿alguien realmente encontró el amor duradero en los inicios de la escena rave?

Hablé con algunas parejas que iban juntas a los raves y que permanecen juntas hoy en día.

CLAIRE Y STEVEN, KENT, INGLATERRA

VICE: ¿Qué recuerdas de esa época?

Claire: Tenía tres meses de embarazo en ese momento. Steven trabajaba en una fábrica de camas y yo recolectaba fruta. Hemos estado juntos desde 1994 y fuimos juntos a nuestro primer rave en 1995.

Tengo tantas historias y tantos recuerdos diferentes. Es absolutamente asombroso. Desde que fui a mi primera rave, que fue el United Dance de Stevenage en 1995, nunca más miré atrás. Estoy muy contenta por todo lo que hice. Ahora tengo muchísimos recuerdos.

¿Algún rave favorito?

The Sanctuary, que era un almacén en Milton Keynes diseñado especialmente para raves, era mi lugar favorito. Ahora es una tienda Ikea. Tazzmania en Hastings estaba al final del muelle. Me encantaba, pero a veces, cuando estabas completamente eufórico y podías sentirlo rebotar, daba un poco de miedo. Eran un tanto sórdidos. Ahora, todo es demasiado pretencioso. Si salimos, me gusta ir a bares realmente sucios y sombríos. La gente piensa que estoy loca, pero me recuerdan cómo solían ser las cosas antes.

¿Todavía asisten a raves?

Asistimos al menos dos veces al mes. Llevamos a nuestro hijo a su primer rave, Jungle Mania, en su cumpleaños número 18. Le gusta la batería y el bajo. ¡Ahora es una especie de evento familiar!

¿Cuál es su secreto para un amor duradero?

Drogas [risas]. De cuando íbamos a los raves juntos tenemos muchos recuerdos distintos, y simplemente… nos mantenemos unidos. Creo que realmente somos el uno para el otro.

MARCUS Y KATIE, GLOUCESTER, INGLATERRA

¿Cómo es para ustedes recordar esos tiempos?

Marcus: Cuando pienso en el pasado, si alguien se me hubiera acercado esa noche y me hubiera dicho: “Esto es lo que te depara el futuro”, yo habría respondido: “Te burlas de mí, ¿cierto?” [risas]. Somos los mejores amigos. Pronto cumpliremos 30 años juntos. Simplemente nos mantenemos unidos. Ese fue uno de nuestros primeros eventos juntos como pareja.

Llevaba un año sin asistir a la escuela, entonces tenía 17 años y Kate casi 19. También me inicié como DJ ese año, y hasta la fecha no lo he dejado. En este momento, yo organizo mis propios eventos en Gloucester, se llaman Dance Conspiracy: ¡Aún llevo dentro de mí gran parte de la escena rave! Básicamente, en 28 años, este es el primer año en que no tocó en ningún lugar. Normalmente tenía conciertos todos los fines de semana.

Es increíble para nosotros mirar esa foto y recordar el pasado, nos hace sonreír. El ambiente… las risas… nunca sabías lo que te depararía el siguiente fin de semana. Todavía soy amigo de la gente que conocí hace 30 años, así que tiene que haber algo especial en todo ello. ¿Tiene sentido lo que digo? Supongo que fue una generación especial.

¿Cuál es su secreto para un amor duradero?

Nos encanta hacer el mismo tipo de cosas juntos. Ella está a mi lado siempre para apoyarme. Nos encanta la misma música. Si quiero tocar una canción mientras hago mis mezclas, dejo que ella la elija. Confío en ella para ese tipo de cosas. Eso simplemente hace que la relación funcione, supongo. Tengo tres hijos con Kate, son adolescentes. Uno de ellos también acaba de convertirse en DJ.

SARAH Y DARREN, ESSEX, INGLATERRA

¿Qué recuerdas de esa época?

Sarah: Empezamos a estar juntos en mi cumpleaños número 21. Había mucho amor en los años 90, eso es todo lo que voy a decir [risas].

Tenemos recuerdos muy felices. Hicimos amigos con los que todavía estamos en contacto. ¿Es triste… de alguna manera? No, no. Realmente me llena de alegría. De hecho, somos muy afortunados de haber sido parte de todo eso. Solo tengo recuerdos felices, muy felices de esos tiempos. Somos bastante afortunados, porque todavía salimos de fiesta. En realidad, nunca dejamos de hacerlo [risas]. Todavía nos gusta mucho la música. Se queda contigo para siempre y se la hemos transmitido a nuestros hijos. No cambiaría nada. Ni un solo detalle.

¿Su rave favorito?

El Club UK [en Wandsworth, al suroeste de Londres) fue definitivamente mi club favorito. Cuando cerró, Bagley’s [en King’s Cross] se volvió el favorito. Era una locura. Ahora no hay nada que se le compare. Nunca olvidaré la primera vez que fui al Club UK. Sé que es un cliché, pero todos eran increíblemente amables. No fue solo porque estaban completamente intoxicados, hablé con personas que no lo estaban y era gente encantadora. Gente con la que de otro modo nunca habría tenido la oportunidad de hablar. Hablas toda la noche, saludas a todos, asientes, abrazas, incluso charlas con los DJ y los quieres de vuelta en el lugar.

¿Todavía van a raves?

Vamos a Ibiza todos los años, también a Amnesia, DC-10, Space, Zoo Project y todos los lugares a los que íbamos en los 90. Ahora tengo casi 47 años, así que Darren y yo hemos estado juntos durante 26 años. En realidad, somos bastante opuestos. La música es muy importante para nosotros. Tengo reproductores y una colección de vinilos. Salimos de fiesta, hacemos lo que nos gusta, vamos a festivales, a raves. Los recuerdos también nos mantienen juntos. Siempre hablamos de los buenos tiempos [risas]. Ahora, cuando vamos a Ibiza, hacemos las cosas de diferente manera. Cenamos, luego tomamos una siesta y después ya nos vamos de fiesta, mientras que antes nos íbamos de fiesta todo el día. Cuando te haces mayor, solo tienes que hacer unos ajustes. ¡Y nos amamos! Creo que eso es lo que debería estarte diciendo [risas].

JASON Y MELANIE, POWYS, GALES

¿Cómo es para ti recordar esos días?

Jason: Empecé como DJ cuando tenía 14 años, en 1987, y todavía me dedico a ello. Tenía una estación de radio pirata en el momento en que tomaron esa foto. Conocí a Melanie en ese club, el Shelley’s Laserdome [en Stoke-on-Trent]. ¡Parece que fue hace tan solo cinco minutos! Es como si el tiempo hubiera desaparecido. Es una locura lo rápido que pasa el tiempo: ahora tengo un hijo de 26 años.

¿Su club nocturno favorito?

Diría que el Shelley’s era mi club favorito. Shelley’s, Hacienda y Quadrant Park. El Shelley’s era una locura. Tenías que llegar entre 6:30 y 7 en punto y hacer fila durante dos horas y media. Era ridículo. Nunca había conocido una atmósfera tan buena en toda mi vida. ¡Era alucinante!

Empezamos a salir a mediados de 1991, después nos casamos en el 94… no, perdón, nos casamos en el 93. [Melanie grita desde la cocina] ¡Ay, Mel está diciendo que nos casamos en el 95! Esto es justo lo que te hace la escena del rave, ¿cierto? [risas].

¿Todavía asisten a raves?

Aunque no lo creas, acabamos de conseguir entradas para la 30ª reunión en Shelley’s. Es en febrero.

¿Cuál es su secreto para un amor duradero?

Ella es muy paciente. ¡Mucha tolerancia! [risas] Y simplemente nos amamos. Yo era DJ cuando la conocí, así que ella sabía en lo que se estaba metiendo con la música y esas cosas. A medida que mi carrera despegó, ella comenzó a ayudar en la puerta, a hacer promoción, con la lista de invitados y esas cosas. La escena se convirtió en nuestra vida. Mi primer estudio fue nuestra recamara, en un pequeño departamento. Había gente en nuestra habitación haciendo trabajo de estudio mientras ella estaba en la cama. Cuando lo recuerdo, me parece una locura.

