Fotos que demuestran que la España castiza sigue viva en el centro de Madrid

Seguro que los habrás visto más de una vez. Pasean por el centro de Madrid esquivando la modernidad. Visten con traje y corbata y abrigos de visón y sus años gloriosos los guardan en fotos de carné.



Ellos son los protagonistas de ‘Arenal, El Carmen, Sol, Montera, Ópera’, un proyecto de fotografías analógicas de Felipe Hernández con textos de ficción del periodista Pablo Gandía que retrata a los últimos supervivientes del siglo XX, antes de que una nueva generación de nietos y turistas los convierta en anécdotas del pasado.



Hablamos con él para que nos cuente más sobre estos abuelos madrileños.

VICE: ¿Desde cuando haces fotos a la gente mayor de esta zona de Madrid?

Felipe Hernández: Hace cuatro años abrí mi estudio en pleno centro, está en el Palacio de Gaviria en la Calle Arenal, un palacio de mediados del siglo XIX que en los años 70 una de las partes la hicieron Galería Comercial. Pasaba mucho tiempo en esas calles del centro y empecé a fijarme en la estética de mucha gente mayor y vi era muy concreto de esa zona, distinta a la de otros barrios clásicos de la Capital. Al mes de establecerme empecé a hacer muchas fotos, eso fue como a mediados de 2014 y continué hasta primeros de 2017.

¿Qué es ‘Arenal, El Carmen, Sol, Montera, Ópera’?

El año pasado Silvia Pérez diseñó lo que sería la publicación y estoy muy contento con el resultado. Pablo Gandía escribió unos textos de ficción para acompañar mis fotografías, y creo que cogió perfectamente el olor de las fotos. La semana pasada hice una fiesta presentación en mi estudio y se vendieron muchas copias, de las 150 que tenía ese día sólo me quedan 35 a la venta.

¿Por qué esos abuelos castizos? ¿qué te llama la atención en ellos?

Me llama la atención esa estética que tienen, los zapatos, las chaquetas, las camisas, sus abrigos de visón, las gabardinas, esas medias nude,… como me decía una amiga, Felipe, ¿estos señores y señoras dónde siguen comprando esa ropa? Yo creo que no la compran y es la misma que tenían hace 30 años, lo cual me parece estupendo.

¿Saben que les estás retratando?

Siempre fotografío sin avisar, si avisara creo que no tendría mucho sentido lo que hago ya que se perdería esa magia que tiene la fotografía, o al menos en este tipo de fotografía.

Háblanos de los lugares en los que sacas esas fotos.

Básicamente son esas calles y plazas por las que paso, Arenal, El Carmen, Montera, Ópera y Sol. Saco fotos por otras calles pero para la publicación lo centré en esas calles.

¿Crees que esa estética se va a perder?

Se va a perder porque antes o después morirán y la gente que sea mayor dentro de 20 o 30 años no van a vestir como esta gente que he fotografiado. He utilizado la fotografía para mostrarlo pero es un proyecto sobre Diseño Gráfico, pero al final hablo de cosas de España que todos conocemos pero que tenderán a desaparecer.

