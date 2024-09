Fotos de la eterna amistad entre hermanas gemelas negras

Como mujer negra, siento la necesidad de poner en duda todos los conceptos erróneos que se tienen en torno a las personas de color en Norteamérica, poniendo de relieve en especial temas sobre la amistad y hermandad entre las mujeres de las comunidades negras. Siempre me he sentido fascinada por el vínculo entre los hermanos gemelos, porque mi abuela Joyce tenía una gemela llamada Jeanie. Nunca pude fotografiarlas juntas: la abuela Joyce falleció en 2009, pero he pasado los últimos meses fotografiando hermanas gemelas y tratando de captar el sentimiento de amor entre ellas para una serie llamada «Doubles» (Dobles). Aquí os muestro una selección de algunas de mis fotos favoritas, junto con imágenes de archivo de mi abuela con su hermana.

Mi tía Jean (izquierda) y mi abuela Joyce (derecha), cuando tenían aproximadamente 3 años, junto a mi tía Cynthia (centro). Puerto España, Trinidad. Década de 1940.