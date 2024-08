Fotos inquietantes que retratan las dificultades del trabajo global

Con imágenes poderosas de trabajadores alrededor del mundo, la exhibición Labor & Materials explora la evolución del trabajo y la industria en el siglo XXI. En piezas que van desde collages hasta fotografías, la exposición examina cómo la escala y la velocidad de la tecnología impacta la producción de los bienes y servicios. Su meta es que la gente abra los ojos sobre las desigualdades que existen en el mundo en la producción de las comodidades modernas como los teléfonos inteligentes y los computadores.

El arte presentado en esta exhibición multimedia insinúa las contradicciones de la modernidad y sus eficiencias esperadas. Y plantea la pregunta: «¿A expensas de quién?».

Pieter Hugo, Abdulai Yahaya, Mercado de Agbogbloshie, Accra, Ghana, 2010.

A través de Labor & Materials, vemos una mirada íntima de las condiciones de vida y trabajo capturadas por quince fotógrafos internacionales. Entre los diversos trabajos, se encuentran imágenes de Pieter Hugo y Zanele Muholi, ubicados en Sudáfrica, quienes ofrecen fotos que exhiben la vida de los trabajadores que a menudo son ocultados o ignorados. Adicionalmente, las fotos de Alejandro Cartagena, que se centran en la falta de un sistema de transporte público apropiado en Monterrey, México, con fotos aéreas de viajeros en la parte trasera de camionetas. Pierre Gonnord enfoca su lente en los mineros de las regiones de Austria y España. Y el famoso fotógrafo Zhang Huan captura trabajadores rurales en una forma poética del empleo y el número de cuerpos que impulsan una industria.

Pierre Gonnord, Miroslaw, 2009

Labor & Materials se exhibe en el 21c Museum Hotel en Bentonville, Arkansas, la sede principal de Walmart. El enfoque de la exposición sobre las industrias globales de masas, plantea preguntas de cómo nuestra futura fuerza de trabajo se vería e implicaría nuestros propios hábitos de consumo. Por medio de un correo, le preguntamos a la curadora, Alice Gray Stites, sobre la visión y la línea de tiempo de la exhibición.

VICE: ¿Cómo elegiste a los fotógrafos en la exhibición?

Alice Gray Stites: Los fotógrafos presentados en Labor & Materials, como todos los artistas incluidos en esta exhibición, fueron seleccionados porque están comprometidos con abordar la evolución de la industria, la tecnología y las condiciones actuales de trabajo, durante un momento de cambios globales profundos y rápidos.

Muchos de los trabajos expuestos son icónicos. ¿Puedes hablarnos de las fotos de Zhang Huan y Zanele Muholi en particular?

Zhang Huan, que dejó su hogar rural para perseguir una educación en Beijing, ha ganado reconocimiento internacional por su exigente arte, que conecta nociones contemporáneas de identidad con naturaleza, historia, política y trabajo. En To Raise the Water Level in a Fish Pond, los artistas conectan la intimidad con el paisaje y se dedican a una labor efímera —añadiendo suficientes cuerpos a un estanque de peces para elevar el nivel del agua a un metro— que alude al tiempo y esfuerzo necesarios para representar un cambio significativo.

En su serie Massa and Minah, Zanele Muholi pone la cámara en ella misma y la historia de su familia: «El proyecto se basa en la vida e historia de mi madre. Saco mis propios recuerdos y le doy tributo a su papel domesticado como una trabajadora para la misma familia durante cuarenta y dos años. La serie busca reconocer a todas las trabajadoras domésticas del mundo que continúan trabajando con dignidad, a pesar de enfrentarse a abusos físicos, económicos y emocionales en sus lugares de trabajo». La serie de Muholi historiza el trabajo de su madre y el de muchas mujeres negras que estuvieron y siguen atrapadas en un sistema que controla el trabajo femenino negro.

¿Qué hace a esta exhibición oportuna?

La inminente automatización de la fuerza de trabajo en todo el mundo es un tema de discusión cada vez más frecuente, al igual que la preocupación del acceso al empleo, bienes y servicios en un tiempo de desigualdad socioeconómica cada vez más extensa. La escala, alcance y velocidad de la innovación tecnológica actual anuncian cambios sin precedentes en qué, cómo, dónde y por quién son producidos y proporcionados los bienes y servicios. Los economistas describen la explosión de plataformas radicalmente nuevas y productos emergentes en la era digital —robots y otras formas de trabajo automatizado, carros que se manejan solos, impresión 3D, la explosión de bits y pixeles transmitidos en Internet, y la red global en crecimiento de comercio impulsado por el contenedor de transporte— como un punto de inflexión: un momento en la historia humana en el que nuestras formas de vivir y trabajar son totalmente transformadas. ¿Cómo se ve un punto de inflexión? ¿Cómo la transformación extendida de comercio y consumo afectan el acceso a los bienes y trabajos, a la información y la infraestructura?

Zanele Muholi, Massa y Minah II, 2008

Zanele Muholi, Massa y Minah I, 2008

Alejandro Cartagena, Viajeros #14, 2011–2012

Alejandro Cartagena, Viajeros #26, 2011–2012

Purdy Eaton, Hábitat Americano 2, 2009

