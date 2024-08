Estas fotos íntimas son el antídoto a las publicidades plásticas de ahora

Las mujeres siguen siendo subestimadas en la fotografía. ¿Qué podemos hacer para combatir este problema? Mi respuesta es esta columna “Woman Seeing Woman”. Y aunque es solo el comienzo en la búsqueda por solucionar este problema, yo, una fotógrafa y escritora, espero poder celebrar las voces femeninas increíblemente poderosas que existen en la fotografía. Esto, por medio de ofrecer un vistazo a su trabajo.

Siempre que pienso en el trabajo de Zora Sicher, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de una mujer joven en un vestido de baño color vino tinto, sentada en el escalón de un pórtico en Brooklyn. La mujer mira el lente sin ninguna perturbación y incluso reta su presencia. Yo estaba cautivada y no podía quitar la mirada, lo cual es difícil pues soy una persona que ve profesionalmente mucha fotografía y vive al tanto de nuestro panorama altamente visual.

La imagen fue publicada en el verano de 2016 en versión digital e impresa para The Cut, de New York Magazine. Era parte de un especial en el que los fotógrafos debían tomar fotos de sus amigos en los mejores vestidos de baño de esa temporada. Sicher había reunido a sus amigas en ese pórtico de Brooklyn. Y ella les tomó fotos con rollo mientras ellas hablaban, se reían, se inclinaban y miraban a la cámara con sus vestidos de baño arrugándose y su pelo rizándose.

Todas las fotos que Sicher contribuyó para el proyecto se sienten como una mirada a la vida de estas personas. Son una desviación agradable de las caras maquilladas y los cuerpos aceitados que suelen dejarnos las fotos en vestidos de baño. Y esto, luego supe, no había sido solo una directriz de The Cut, sino que hacía parte del estilo de Sicher. Su trabajo para Pringle of Scotland, Dazed y Allure evoca siempre este sentimiento. Es como si la persona a la que estuvieras viendo no fuera solo un maniquí de publicidad.

“No me siento bien metiéndome en una situación en la que no hay conversación. Tiene mucho que ver con la relación que tengo yo con la persona a la que estoy fotografiando”, me dijo Sicher por teléfono. Estuvo en México y curará una exposición en febrero. “Creo que puedes notar que hay una conversación entre cómo la persona quiere ser representada y mi lente”. Se preguntó si es posible que algunos fotógrafos no se cuestionen, no respeten, o no exploren ese diálogo entre el modelo —especialmente si se trata de una mujer— y el fotógrafo, de la misma manera que lo harían las mujeres. “Estoy cansada de ver estas cosas en las que no se siente que haya una conversación entre el hombre que toma la foto y la mujer. Es como, Esta es la forma en la que te quiero ver, esto es lo que pasará”. Cuando hablamos, Sicher no soportaba más esto.

Por mucho tiempo, dijo, ese diálogo faltó en su propio trabajo. Pero a medida que empezó a desarrollar conversaciones con sus modelos, el significado también empezó a desarrollarse. “Estoy en un punto de mi vida en el que solo quiero sentarme a hablar con gente. Quiero entender de dónde vienen”, explicó Sicher. “Nunca quise ser la fotógrafa callada”.

