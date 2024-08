Fotos íntimas de mi relación con la mamá de mi mejor amigo

Este artículo fue publicado originalmente en VICE Holanda.

El fotógrafo Belga, Alexander Deprez, está casado con Nathalie Nijs, veinticuatro años mayor que él y madre de su mejor amigo. Su proyecto NN es una serie de fotos análogas que muestran su cotidianidad como pareja. Hablé con Alexander sobre el amor, los tabús y la honestidad.

VICE: ¿Cuándo conociste a Nathalie?

Alexander Deprez: Hace como tres años pasé todo un verano con mi mejor amigo, Niels, en Ghent. Yo y mi ex acabábamos de terminar y me sentía prisionero en Kuurne, lugar donde residía en ese momento. Ghent era mucho más divertido. Nathalie es la madre de Nils, así que vivimos bajo el mismo techo. Recuerdo que nos podíamos sentar todo el día en el balcón y charlar y fumar juntos.

Desde el momento en que nos conocimos, la conexión era innegable, pero no hicimos nada al respecto por un tiempo. Era la madre de mi amigo y éramos muy conscientes de la diferencia de edad. Hasta que terminamos acostándonos después de su fiesta de cumpleaños el año pasado.

¿Cómo reaccionó tu mejor amigo al enterarse de su relación?

Había muchas personas en la habitación cuando empezamos a besarnos, la fiesta estaba viva. Algunos estaban bastante en shock y podías escuchar los «whoops» y los «wows», pero todos también se reían. Niels también. Todos estábamos muy borrachos.

Parece que sí le dio duro cuando su madre y yo empezamos a salir oficialmente. A veces sentía que era el violinista, y que yo era el tipo que estaba interfiriendo en su familia. Al final todo salió bien. Creo que ahora estamos bien.

¿Sientes que la gente los juzga cuando los ve juntos?

No mucho. Hay comentarios aquí y allá pero siempre provienen de personas que no conocemos muy bien. Algunas chicas de mi edad ignoran completamente a Nathalie cuando ella está por ahí. Y hay tipos de su edad que se comportan competitivamente cuando estoy cerca. Es como si tuvieran la necesidad de presumir con cuántas mujeres salieron cuando eran jóvenes, y el tipo de cosas que hacían.

Siento que muchas personas no toman en serio nuestra relación. Supongo que imaginan que yo tarde o temprano desearé estar con alguien de mi edad. Pero no nos importa lo que los demás piensen. Preferimos reírnos sobre ello en vez de sentirnos frustrados. De hecho, disfrutamos mucho las caras de confusión que emergen cuando nos besamos en público.

Has tomado fotos de Nathalie desde que empezaron a estar juntos, pero, ¿por qué publicarlas? ¿es tu manera de romper los tabús?

Creo que ya estamos rompiendo un tabú al estar juntos. Con esa serie busco aludir otra cosa, algo distinto, algo muy común en Flanders. Tal vez exclusivo del Flanders occidental. Aquí las personas se preocupan demasiado por lo que piensan los demás. Estamos muy acostumbrados a llevar máscaras. Cuando estás en problemas o algo ando mal, no tienes permitido mostrarlo. Todos saben los problemas de los demás, pero no se habla de ello. Naturalmente, eso conlleva a un colapso nervioso cuando las personas no pueden asumir más esa carga. Creo que es una cultura muy opresiva.



En estas imágenes fui muy honesto sobre mí mismo, sobre mi vida y el ambiente en el que vivo, porque creo que todo sería más fácil si fuéramos un poco más honestos. A veces las personas creen que hago esto solo para escandalizar, pero esa no es verdad. Es solo que no temo mostrar lo que soy aunque mi vida involucre elementos considerados tabú. Como el sexo, las fiestas y las drogas.

¿Qué amas más de Nathalie?

Amo lo segura que se siente sobre sí misma. Eso trae mucha estabilidad y confianza a nuestra relación. Los jóvenes a veces están muy ocupados tratando de reclamar su propio espacio, en las relaciones al igual que en las sociedades, y eso causa celos y sospecha.

Ella me permite fotografiarla incluso en las situaciones menos favorecedoras. Prácticamente concuerda con todo. Algunas personas son muy exigentes sobre cómo quieren ser retratados, pero ella no se preocupa tanto. Sabe cómo es y eso es suficiente. Estar con ella me ayudado a desarrollar mi propio estilo. No es que lo determine por mí, es que me enseña a ser auténtico.

