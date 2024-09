En fotos: la turbulenta juventud de Bruce Lee en San Francisco

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Charles Russo es un periodista cuyo último libro, Striking Distance: Bruce Lee and the Dawn of Martial Arts in America, narra la vida del joven Bruce Lee antes de irrumpir en Hollywood, en la calurosa escena de las artes marciales de los sesenta en el área de la bahía de San Francisco.

Las fotografías históricas que encontrarás en este artículo reflejan la robusta cultura de lucha que Bruce se encontró en la zona, desde los sicarios de los Tongs de Chinatown hasta los luchadores callejeros de Oakland.

Visto por los amos de Chinatown como poco más que «un disidente con malos modales», el tiempo que Bruce pasó con ellos fue tan turbulento como formativo. Entre los capítulos más famosos de su biografía, encontramos aquí su enfrentamiento con Wong Jack Man y sus primeras lecciones de Jeet Kune Do.

Documento cortesía de la National Archives and Records Administration, San Francisco

Justo encima de estas líneas tienes una foto de Bruce Lee con cuatro meses junto a su madre, poco antes de que su familia dejara San Francisco para volver a su casa en Hong Kong en la primavera de 1941.

La madre de Bruce procedía de una familia multiétnica y muy influyente de la excolonia británica. Durante mucho tiempo se especuló con que parte de los ancestros de Lee fuesen alemanes, pero su madre afirmó que era inglés.

Imagen cedida por Sally Eng vía Blue Queen Cultural Communication Ltd.

Bruce nació un 27 de noviembre del año del Dragón —y en la hora del Dragón— en el Chinatown de San Francisco; sus padres estaban haciendo una gira por los Estados Unidos con la Ópera Cantonesa. Antes de dejar los Estados Unidos, Lee obtuvo su primer papel (en la imagen superior) como bebé recién nacido en la película Golden Gate Girl.

Imagen cedida por la UC de Berkeley

En la posguerra, la bahía de San Francisco se convirtió en uno de los crisoles de la cultura de las artes marciales de Occidente. En San Francisco, este movimiento giró entorno a Lau Bun, el maestro kung-fu de Choy Li Fut y sicario local del tong de Chinatown que abrió una de las primeras escuelas de artes marciales en EEUU.

Foto cedida por Gilman Wong

El altar de la escuela de TY Wong llevaba la siguiente inscripción: «El uso adecuado del puño largo es el de castigar a los criminales y eliminar la violencia». Cuando los soldados de permiso salían por la ciudad prohibida de Chinatown y sus garitos, los hombres de TY Wong eran los encargados de poner orden en las calles.

Foto cedida por Gilman Wong

Arriba, un desfile callejero en San Francisco con TY Wong —en el centro, con las Hu Die Dao o ‘espadas de mariposa’— encabezando el grupo local de artes marciales. Su escuela fue el referente de la cultura marcial de la zona durante más de tres décadas.

Foto cedida por Jack Wada

La familia del maestro Choy Kam —en la foto de arriba— tuvo un rol esencial en el aterrizaje de las artes marciales en Occidente. Como decían sus alumnos, «el maestro Choy podía deformar el espacio-tiempo».

Foto cedida por Jack Wada

En la foto sobre estas líneas podemos ver al maestro Choy Kam Mon’s junto a una de sus promociones de estudiantes de tai-chi en un gimnasio municipal de Chinatown en los setenta.

Foto cedida por Barney Scollan

Un jovencísimo Bruce Lee en Oakland en 1965, poco antes de su papel en la película Green Hornet. En San Francisco los maestros le tenían mal considerado, pero Lee siempre encontró benefactores en Oakland.

Foto cedida por Greglon Lee

James Lee —en la foto— fue un luchador callejero amenazador de joven, pero después creció para representar una cultura de las artes marciales que capturó a Bruce. A pesar de su diferencia de edad, ambos tuvieron una relación muy cercana.

Foto cedida por Bernice Jay

Uno de los mejores amigos de Bruce Lee en la bahía era Wally Jay —en la foto superior, a la derecha—, un maestro de jiu-jitsu hawaiano que enseñó artes marciales a partir de los años cincuenta.

Foto cedida por Greglon Lee

Los expertos de karate Kenpo Ed Parker (centro) y Ralph Castro (derecha) fueron también grandes colaboradores de Lee.

Foto cedida por Ed Parker Sr., IKKA/KamIV, Inc.

Ed Parker fue un visionario de las artes marciales en Estados Unidos; fue en uno de sus torneos anuales donde Hollywood descubrió el talento de Bruce Lee, que acabó siendo elegido para el papel de Kato en Green Hornet.

Imagen cedida por Barney Scollan

Bruce Lee con Barney Scollan la noche anterior al primer torneo internacional de Long Beach en agosto de 1964. Enfundado en esa chupa negra, Lee dio una exhibición en los pasillos del hotel.

Imagen cedida por Barney Scollan

Aquí le tenemos en acción. Qué flow tenía el tipo.

Abajo, de izquierda a derecha: J. Pat Burleson, Bruce Lee, Anthony Mirakian y Jhoon Rhee. Arriba: Allen Steen, George Mattson, Ed Parker, Tsutomu Ohshima y Robert Trias. Imagen cedida por Ed Parker Sr. / IKKA/KamIV, Inc.

«Después de la demostración de Bruce Lee en Long Beach, la gente hacía cola para verle en acción», recuerda Clarence Lee, que fue juez en el torneo que dio visibilidad a la joven leyenda. Otro observador comentó que Lee hizo tantos enemigos como seguidores esa noche, ya que su estilo heterodoxo enfurecía a los artistas marciales más conservadores.

Imagen cedida por la UC de Berkeley

Lee acompañado de Diana Chang Chung-wen, ‘la Marilyn Monroe mandarina’, en un tour promocional de la última película de la estrella de cine por la costa oeste.

Imagen cedida por Greglon Lee

Bruce Lee —en la foto, de pie en el centro— con una de sus primeras clases, liderada por el artista marcial James Lee.