¿Realmente se liga enviando fotos de tu pene?

Empecemos por presentar un dato curioso: según Google Trends, agosto de 2016 fue el mes en que se hicieron más búsquedas del término dick pick (foto de polla) de toda la historia de Google. Echa un vistazo a la gráfica de abajo. ¿Ves cómo las búsquedas de fotos de pollas han ido creciendo en popularidad de forma constante y en agosto de 2016 experimentan un pico repentino? Es raro, ¿verdad? Las fotos de pollas también lo son.

Sinceramente, a mí los genitales, en general, me parecen raros. Además, las únicas fotos de partes bajas que me gusta recibir suelen ser de la persona con la que mantengo una relación sexual. Creo que la primera imagen de unos genitales que vi fue la de Coredor, el personaje de la serie de televisión infantil Plasmo. Su cara es una vulva.

Videos by VICE

Pero bueno, yo tengo unas cuantas preguntas sobre las fotos de pollas. ¿Por qué las envían los tíos? ¿Qué tíos las envían? ¿Con qué frecuencia recibe la gente fotos de polla sin haberlas pedido? Y la más importante: ¿alguien ha conseguido alguna vez echar un polvo gracias a una foto de polla?

Para hallar las respuestas, decidí poner en práctica un truquito en Tinder. En la configuración eliminé la marca de selección de mujeres y hombres y puse solo hombres. A continuación, edité mi biografía incluyendo el emoji de una berenjena y el mensaje «A ver qué pasa», acompañado de varias caras guiñando el ojo. Luego abrí un chat anónimo en la aplicación Kik. Lo que pasa cuando pides a gritos fotos de pollas es, como habrás adivinado, que recibes una oleada de fotos de penes brillantes. Muy brillantes.

Entre Tinder y Kik recibí un total de nueve fotos y ocho mensajes obscenos. Creo que dos de los tipos se enfadaron cuando se enteraron de que era un experimento para un artículo. Tres de ellos me pidieron una cita. Otro me preguntó si era virgen. Dos me invitaron a ir a su casa a follar con ellos.

Todas las fotos que recibí eran de hombres blancos, y en un par de casos era la primera vez que enviaban una captura de su miembro. Intenté contar cuántos de esos penes estaban circuncidados.

Todas las fotos que recibí eran de hombres blancos, y en un par de casos era la primera vez que enviaban una captura de su miembro

Sin embargo, pese a haberme tirado a más de 60 tíos en mi vida, todavía no soy capaz de distinguirlo cuando están erectos, a no ser, claro está, que el tío me diga que es judío.

El caso es que charlé con algunos de los autores de las fotos para escuchar lo que tuvieran que decirme al respecto de esta curiosa costumbre. Esto fue lo que me dijeron.

Jeff, 22 años

Estudiante de Comercio.

VICE: Hola, Jeff. ¿Sueles mandar fotos de tu polla?

Jeff: Sí, aunque pocas veces como respuesta a un perfil de Tinder. Normalmente espero a que hayamos estado conversando unos cuantos días o semanas para enviarla.

¿Consigues echar polvos con este método?

Creo que nunca he conseguido acostarme con alguien como resultado directo de haber enviado una foto de la polla. Normalmente ya ha habido sexo antes de las fotos, pero bueno, que no siempre las mando esperando recibir algo a cambio. Me gusta cómo la tengo y disfruto enseñándola.

Así que no, Jeff no ha tenido mucho éxito con el tema. Contacté con otro tío de Tinder para saber sus motivos y si había cosechado muchos éxitos.

«Creo que nunca he conseguido acostarme con alguien como resultado directo de haber enviado una foto de la polla»

Ben, 26 años

Trabaja en servicios financieros

VICE: Hola, Ben. ¿Alguna vez has conseguido acostarte con alguien gracias a una foto de tu polla?

Ben: No gracias a eso exclusivamente, pero sí que me he acostado con mucha gente a la que había enviado una foto de mí desnudo. No creo que haya alguien tan ingenuo como para pensar que con solo enviar una foto de la polla va a conseguir follar con alguien.

¿Crees que tus fotos de polla son buenas?

Lo de bueno es un término muy relativo, aunque las reacciones suelen ser positivas. No sé hasta qué punto tiene que ver con la imagen en sí o con la predisposición del receptor para continuar la interacción.

Varias de las respuestas de otros tíos eran del estilo «¿Quieres chupármela?», «¿Te apetece montarla?», o «Quiero que me montes esta misma noche», todas acompañadas de una foto de polla. Imagino que lo de «montar» será un término muy habitual en el porno, porque las pollas no son bicicletas. Al margen de esto, lo cierto es que las respuestas de Tinder no fueron muy esclarecedoras.

Así que recurrí a los amigos.

«Las reacciones suelen ser positivas. No sé hasta qué punto tiene que ver con la imagen en sí o con la predisposición del receptor para continuar la interacción»

Karl, 24 años

Artista

VICE: ¿Te gusta enviar fotos de polla?

Karl: No. Envié una hace unos meses y fue una experiencia muy decepcionante y desconcertante. Se la envié a una amiga porque ella no paraba de mandarme fotos desnuda, así que pensé que era lo que me estaba pidiendo indirectamente. Pues resultó que odia las fotos de polla, aunque le encanta enviar imágenes de ella desnuda. Me pidió que no volviera a hacerlo jamás. Fue todo superextraño. No es propio de mí. En mis fotos incluso aparecía mi cara. Yo solo quería que fuera mutuo. En fin, ya hace que no nos vemos.

Harry, 27 años

Trabaja en la radio

VICE: Las veces que has mandado fotos de tu polla, ¿ha sido porque te las han pedido?

Harry: Bueno, en Grindr hay gente que te las envía porque sí. Cuando yo las mando es porque la conversación ya ha tomado un tono sexual. Sí que ha habido tíos que me las han mandado sin venir a cuento, porque estaban muy cachondos o lo que fuera, pero bueno, entonces la conversación se pone picante y ya está. Siempre está bien recibir una foto de polla.

Ya. He oído que Grindr es todo fotos de pollas.

Me han enviado algunas que eran bastante vergonzosas, como la de un músico al que entrevisté. Estaba superborracho y me quedé bastante flipado cuando me la mandó.

«Sí que ha habido tíos que me las han mandado sin venir a cuento, porque estaban muy cachondos o lo que fuera, pero bueno, entonces la conversación se pone picante y ya está»

Debió de ser una situación incómoda.

No eran muy favorecedoras.

¿Alguna vez has conseguido echar un polvo con alguien gracias a una foto de polla?

No creo que solo una foto de polla sirva para algo. No.

Pues por lo que parece, en el mundillo de los tíos gais, enviar fotos de polla es algo más que habitual y es más probable que dé resultados.

Jerry, 35 años

Trabaja en un establecimiento comercial

VICE: ¿Tú envías fotos de polla? ¿Alguna vez has echado un polvo gracias a eso?

Jerry: Las he enviado, me las han pedido y las enviaré, y he echado polvos después y antes. Es cuestión de contexto, como todo en la vida. Nunca he enviado una foto de polla que estuviera fuera de lugar o que no haya hecho gracia a quien la recibiera. Como cuando te has follado a alguien en la otra punta del país y sigues en contacto con esa persona. A veces, chateando, la cosa sube de tono y os mandáis fotos guarras.

¿Pero nunca las has enviado sin que te las hayan pedido?

No es que hayan escrito explícitamente «por favor, envíame una foto de tu polla», sino que el contexto de la conversación era el adecuado. Es como preguntarle a alguien si puedes darle un beso. Da un poco de bajón, eso. Se supone que eres capaz de leer entre líneas, ¿no?

«Nunca he enviado una foto de polla que estuviera fuera de lugar o que no haya hecho gracia a quien la recibiera. Como cuando te has follado a alguien en la otra punta del país y sigues en contacto con esa persona»

Sí, supongo que en determinados contextos, queda claro.

También sé que no tengo una polla fea o diminuta, por lo que no van a reaccionar quedándose en shock del horror. Me he acostado con gente a la que envié una foto y que nunca me la había visto en persona. Me ha pasado unas cuantas veces.

Conclusiones

La mayoría de las fotos de polla que recibí durante mi experimento resultaban bastante violentas. Coges el móvil, abres la foto y ¡bam!, una polla peluda, brillante y venosa, torcida como una banana mirándome fijamente con su único ojo, como diciendo, «MANDA FOTO DE CLÍTORIS. MANDA FOTO DE CLÍTORIS». Además, pocos de los tíos querían hablar.

Y otra cosa: de todos los tíos que entrevisté, ninguno se ha acostado con una mujer después de haberle enviado una foto de polla sin que ella lo hubiera pedido. Ahí dejo ese mensaje, para que todos vosotros, tíos heteros, reflexionéis sobre él un rato cuando enviéis una foto de polla.

O quizá, mejor, directamente no la enviéis.

Sigue a Claire en Twitter.