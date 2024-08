Fotos del primer festival gótico desde que iniciara la pandemia

Todos saben que cuando se presenta la oportunidad de asistir a un festival gótico de dos días en Leeds, Reino Unido, no debes dejarla pasar.

Después de ser pospuesto debido al COVID-19, el festival HRH Goth finalmente se llevó a cabo este mes. El evento es organizado por los promotores del festival Hard Rock Hell quienes, gracias a su éxito, ahora organizan una selección de festivales importantes, cada uno dedicado a un subgénero distinto. Tienen eventos que abarcan el punk, el sleaze rock, el progresivo e incluso el “viking metal“.

Videos by VICE

“Toda la atmósfera aquí es realmente agradable”, me dice Bevan, de 22 años, de camino al bar. “Todos son realmente amables y la música es simplemente fantástica. Amo a la banda Lord of the Lost“.

“Al entrar, fue un poco surrealista, con todas las luces, la gente y esas cosas”, agrega Ruth, de 27 años, “¡Se siente como un sueño, como si el último año y medio no existiera! He extrañado muchísimo todo esto”.

El confinamiento de los últimos 18 meses le ha pasado factura a nuestros amados ángeles caídos. Si bien las interminables noches en casa leyendo a Clark Ashton Smith y bebiendo vino tinto pueden parecer lo ideal para un gótico, resulta que también disfrutan salir de su casa y socializar, siempre llenos de vida y vestidos para matar.

Por eso, aunque al ir al festival una parte de mí esperaba que me adoptara un aquelarre y así pasar el resto de mis días escuchando a Diamanda Galás, quemando aceite de pachulí y comiendo panecillos rellenos, logré mi cometido y fotografié a los góticos con todo su misterioso glamour.

@Jak_TH