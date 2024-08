Fotos de punks y metaleros que mantienen la escena viva en Marruecos

Joseph Ouechen, de 36 años, es un fotógrafo autodidacta de Casablanca, Marruecos. Después de iniciar un blog de fotografía de moda que destacaba el trabajo de otros artistas en 2010, Ouechen compró una cámara y comenzó su propia carrera fotográfica en 2013.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los fotógrafos callejeros más conocidos del país. Se enfoca especialmente en los fanáticos del metal marroquí, quienes aún son considerados como “adoradores del diablo” por algunos en el país. Hablé con Joseph sobre su trabajo.

Fotógrafo Joseph Ouechen. Todas las fotos proporcionadas por él.

VICE: ¿Iniciar tu carrera como fotógrafo fue difícil, en especial considerando que no estudiaste fotografía formalmente?

Joseph Ouechen: Nací en Sidi Moumen, una zona pobre de Casablanca y me expulsaron en mi primer año de preparatoria porque no era bueno en la escuela y no me gustaba estudiar. Prefiero aprender las cosas por mi cuenta, así que comencé a aprender sobre fotografía yo solo a través de internet.

¿Por qué te interesaste en captar la escena del metal marroquí?

La idea se me ocurrió en 2003, cuando una banda de metal fue arrestada en el festival L’Boulevard en Casablanca. Fueron acusados ​​de ser “adoradores del diablo”. Obviamente, ninguno era adorador del diablo, solo tocaban metal. Después de eso, comencé a asistir a festivales de metal para tomar fotos y conocer más sobre el género, el cual aún no es muy popular en Marruecos. Me gusta su estilo, los símbolos y palabras en su ropa, su cabello y sus accesorios.

¿Qué hay de tu otro proyecto, “On the Streets”?

Es un proyecto continuo que explora y documenta la vida cotidiana actual en Marruecos. Busca refutar los estereotipos sobre la sociedad marroquí.

¿Crees que realmente existe la “mala” fotografía?

En mi opinión, la mala fotografía es la que no es espontánea. En 2013, fui a Egipto para un proyecto que documentaba las protestas [contra el presidente egipcio Mohamed Morsi] en la plaza Tahrir. Esa fue una de mis primeras experiencias como fotoperiodista. No tenía las habilidades necesarias; le pedía a la gente que posara para mí. Con el tiempo, me di cuenta de que esa no era la forma correcta de hacerlo y que eventos como ese deben capturarse con franqueza. El momento debe ser capturado, no creado.

Ve más del trabajo de Joseph Ouechen a continuación:

De: “On the Streets”

De: “On the Streets”

De: “On the Streets”

De: “On the Streets”