Fotos de un rave ilegal en París durante el confinamiento

Francia vuelve a estar confinada de nuevo, pero eso no ha impedido que cientos de jóvenes parisinos asistieran a un rave ilegal enorme en el distrito XV el 31 de octubre. Nuestros compañeros de Francia fueron a entrevistar a los asistentes.

Luce*, funcionaria de 30 años, dijo que ella no iba solo para pasar un buen rato. “Para mí, los espacios festivos son espacios políticos”, dijo. “Hay muchos lugares en los que la gente puede infectarse fácilmente que han permanecido abiertos, como el metro, pero las discotecas llevan cerradas más de siete meses”. Dijo que las autoridades no tienen “ninguna consideración por el mundo de la noche” y que no han ofrecido alternativa alguna a la gente fiestera, que solo puede asistir a raves ilegales.

Ali*, de 30 años y quien ha estado sin trabajo durante un par de meses, se sentía nostálgico por los tiempos previos a la pandemia. “No he salido en mucho tiempo”, dijo. “Echo mucho de menos cómo solía ser París. Echo de menos las fiestas de tecno que teníamos antes del covid”.

Ariane*, estudiante de 22 años, dijo que ha tenido problemas de salud mental en los últimos meses. “El confinamiento nos ha robado la libertad”, dijo. Cuando todo empezó a abrir de nuevo, ella estaba contenta de poder salir y empezó a experimentar con el éxtasis. “Sabía que esta fiesta sería la última en mucho tiempo y me gustó todo eso del aspecto prohibido”, dijo. Sabía que el virus “está presente”, pero dijo que “necesitaba de verdad estar aquí”.

La policía llegó para interrumpir el rave alrededor de las 6:30 am, cuando la mayoría de los asistentes ya se habían marchado. Quince personas recibieron un aviso, dos de los organizadores fueron arrestados y se requisó el equipo de sonido. La mayoría, sin embargo, no enfrentó ninguna consecuencia. Es decir, relacionada con la policía, porque no sabemos si salieron de ahí contagiados.

*Los nombres han sido cambiados.