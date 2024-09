En fotos: el Schalke aún tiene aficionados como los de antes

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Stefan Barta tiene 53 años y viene de Bochum. Cuando le pregunté cuál era su equipo favorito me dijo que solo había una respuesta posible: desde hace 40 años, forma parte del Block 5, un grupo de aficionados del Schalke 04 alemán.

Barta, además, no es es un aficionado normal: es uno de los pocos que van al campo con las chupas y chalecos llenos de parches, como si los ochenta jamás hubiesen terminado.

El Schalke, y por extensión la ciudad de Gelsenkirchen, se considera un bastión de este tipo de cultura en claro peligro de extinción. Stefan desterró su uniforme durante un año en lo más profundo de su armario, pero este año ha regresado con nuevo vestuario.



VICE Sports: ¡Hola Stefan! Dinos, ¿cómo es que aún se usan estas chupas?

Stefan Barta: En los últimos años casi no lo había hecho, así estoy empezando de nuevo. Mi primer chaleco lo tuve con 13 años: era uno de los más jóvenes en la curva que ocupaba nuestro grupo. Ahora de algún modo lo estamos recuperando como símbolo de identidad.

¿Te lo has cosido todo tú mismo?

Sí, más o menos. Compré una chaqueta barata normal y corriente, para alegría de mis padres, y poco a poco me la fui personalizando. Nadie compra una chaqueta llena de parches, ¿no?

¿De dónde sacabas los parches?

Era bastante difícil conseguirlos, porque solo se podían comprar en los estadios. Además… había que tener cuidado con lo que llevaban escrito.

¿Por qué?

Había gente en la curva que echaba los chicos que no llevaban parches o que llevaban los que no tocaban, como alguno del Borussia Dortmund que no contuviera insultos, por ejemplo [ríe]. Si eres del Schalke debes odiar al Dortmund y lo tienes que demostrar.

¿Había ‘jefes’ en la curva del Schalke que controlaran estas cosas?

Sí, eran otros tiempos. Había unos cuantos que eran los líderes y vestían las chaquetas más salvajes. Tú no podías ponerte una y pensar que podías hacer lo que quisieras; por ejemplo, había veces que estos jefes recorrían la curva, cuchillo en mano, buscando los parches que no les gustasen o que creían que no eran apropiados para los ultras.

Ponme algún ejemplo.

A mí me pasó un par de veces, te ponías nervioso al ver que venían a por ti con un cuchillo para cortarte algún parche. Sinceramente no me acuerdo de cuales eran. ¡Ha pasado mucho tiempo desde entonces!

¿Cuántos de los aficionados de la curva llevabais chaquetas?

Muchos. Al final de la década de los 70, casi el 40% de aficionados del Block 5 llevábamos chaquetas con parches.

¿Y hoy en día?

Muchos menos. Esta cultura está muriendo lentamente en la grada del Schalke.

¿Quién diseña los parches?

Pues no lo se, la verdad. Solo sé quien los vende: un tipo que se pasea por la curva y vende parches de tres marcas distintas.

¿Qué parches se llevan si eres seguidor del Schalke?

En los 80 se llevaban parches con los logos de otros clubes, sobretodo ingleses, porque es ahí donde nació este estilo. Eran el modelo a seguir. Al final, sin embargo, acaba siendo lo mismo en cada club: lo primero que debes llevar es el un parche grande en la espalda, normalmente circular, con el logo de tu club. Después hay que ir rellenando el espacio de alrededor con otros parches. A finales de los 80 ya llegó la moda de llevar al estadio la camiseta de tu club, y esto afectó la cultura de los parches.

¿Cómo es que algunos de los parches que se pueden ver en la curva son racistas y misóginos?

Es increíble, lo sé. No lo comparto en absoluto y no llevo ninguno de estos en mi chaqueta. Hay grupos que están interesados en estas cosas… es un problema que tienen casi todos los clubes con aficionados ultras.

¿Qué ha cambiado en esta cultura?

Antes, nuestras chaquetas estaban sucias, manchadas y eran muy desordenadas. Como si fuéramos todos de una banda de motoristas, vamos. Hoy en día están limpias y todos los parches están cuidadosamente cosidos y ordenados.

En el pasado, además, tenías una única chaqueta, y si alguna vez te encontrabas en un sitio donde no la tenías que llevar, como por ejemplo el tren hacia Dortmund, tenías que arrancarte algún parche. Además, a menudo se montaban peleas entre diferentes grupos de aficionados de diferentes clubes. Ahora esto es impensable.

¿Por qué?

Los que llevamos las chaquetas con parches venimos de todos los ámbitos sociales: banqueros, taxistas, obreros, padres… Al ponernos la chaqueta, sin embargo, todo se resume al fútbol y todos somos iguales. Ya no hay lugar para la violencia.

¿Hay reglas en la curva del Schalke?



Desde 1994, los parches xenófobos o sexistas están completamente prohibidos. Desde ese momento se impuso una tolerancia cero. A quien no lo respeta le echan del estadio. Debo decir que esto pasa en Gelsenkirchen, pero no en todos los demás clubes, y es porque los aficionados nos pusimos de acuerdo con una iniciativa en contra de la xenofobia.

¿Antes de 1994 había problemas de racismo?

Sin duda, se escuchaban cánticos imitando a los monos y canciones racistas. Había parches con esvásticas. Ahora esto suena como una cosa muy violenta, pero entonces era muy normal.

¿Se usan los parches para expresar opiniones políticas?

Más bien de la política del club. Por ejemplo, hay parches contra los vendedores corruptos de entradas o de reventa.

La cultura de los parches se está muriendo en Gelsenkirchen. ¿Es consecuencia del aumento de ultras?

Sí, sin duda. Los ultras son los que ahora mandan en la curva, y ellos no llevan chaquetas ni chalecos. Visten con jerséis normales y vaqueros.

¿Te entristece ver que la cultura de los parches está desapareciendo?

Bueno… aún quedan algunos que hacen como yo, aunque es verdad que no es como antes. De todos modos, estamos contentos de cómo animan los ultras en la curva actual: esto ayuda al equipo. Sigo siendo un fiel portador de parches y seguidor del Schalke.