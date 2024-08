Fotos para que recuerdes tomar aire este fin de semana

El nuevo libro de Lucas Foglia, Human Nature, explora la zona gris entre dos narrativas a propósito de la Tierra, que el considera se han vuelto un foco obsesivo de nuestros tiempos: el desastre natural causado por la acción humana y el descubrimiento de áreas ecológicas prístinas, que debemos proteger. Esa zona gris, según él, acoge la intersección entre el daño que como humanos causamos a la naturaleza, y el efecto que ese daño evoca en nosotros.

Me senté a conversar con Foglia antes de la apertura de su exhibición más reciente en Londres. Y hablamos sobre huracanes, sobre el paisaje silvestre y sobre el aire más puro que queda sobre la faz de la Tierra.

Videos by VICE

VICE: La última vez que hablamos fue sobre tu libro anterior, Frontcountry, en 2014. A mí me parece ver una clara evolución en tus tres libros. De manera más obvia, percibo un ensanchamiento en tu perspectiva. El primer libro se enfoca en un pequeño grupo de personas de Appalachia; Frontcountry se enfoca en el oeste estadounidense, y ahora Human Nature abarca temas y locaciones globales.

Lucas Foglia: El último libro trata sobre las personas, sobre la naturaleza, y sobre la ciencia de nuestra relación con la naturaleza. La narrativa del libro se despliega en secuencias de imágenes, empezando en ciudades para después moverse a través de bosques, granjas, desiertos, campos de hielo y océanos. Un desplazamiento hacia lo silvestre.

Kenzie dentro de un glaciar derretido, campo de hielo Juneau Programa de investigación, Alaska

¿Con qué tipo de científicos trataste mientras hacías el libro?

En una época en la que el estadounidense promedio gasta el noventa y tres por ciento de su vida entre puertas, tomé fotos de programas gubernamentales que pretendían conectar a las personas con la naturaleza, fotografié a científicos midiendo cómo la actividad humana cambia la composición del aire, y a neurocientíficos midiendo la manera en que nos beneficia pasar tiempo con la naturaleza. El primer científico que capturé fue un neurocientífico de la Universidad de Utah, el Dr. David Strayer. El medía cómo el tiempo con la naturaleza modifica los procesos cognitivos de los humanos, (la velocidad de aprendizaje). Su estudio mostró que después de pasar un tiempo entre la naturaleza, el cerebro de hecho sí trabaja más rápido y mejor. Él cree que pasar tiempo con en espacios silvestres es parte de la naturaleza humana.

En términos de temática, ¿cómo ves que encajen los tres libros?

Mi primer libro, A Natural Order, se enfocó en las personas que abandonaban las ciudades y suburbios para irse a vivir con un estilo de vida propio del pasado. Mi segundo libro, Frontcountry, se enfocó en el estado de la economía del oeste estadounidense, explorando cómo las personas hacen uso de la tierra en una región famosa por ser salvaje. Llegué al oeste esperando ver vaqueros, pueblos fantasmas y paisajes silvestres. Todos hablaban de los trabajos de minería, oro, petróleo, gas natural y carbón. Encontré una tensión entre la economía y el imaginario del lugar.

Y tu tercer libro, ¿cómo llegaste a él?

Crecí en una pequeña granja rodeada por bosques, treinta millas [42,8 km] al este de la ciudad de Nueva York. En 2012, el huracán Sandy inundó nuestros campos y acabó con los árboles más viejos. En las noticias, los científicos vincularon la tormenta con el cambio climático producido por nosotros, los seres humanos. Recuerdo hablar con mis papás sobre las noticias, después de la tormenta. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos, todos los días, pero hace falta un evento político específico, o un desastre natural, para que llegué a los titulares. El contenido es predecible: o naturaleza es prístina o es catastrófica. Human Nature se enfoca en esa área entre los dos extremos; en cómo nos relacionamos con la naturaleza en estos tiempos en los que el clima se ha vuelto extraño.

Uwe midiendo la felicidad de un glaciar, campo de hielo Juneau Programa de investigación, Alaska.

¿Así que no hay nada prístino? La idea de un paisaje silvestre intacto ¿no es realista? Exactamente. Los fotógrafos suelen presentar a la naturaleza prístina o desastrosa. Quiero describir una relación con la naturaleza que sea más compleja e íntima. Creo que si empezamos a entendernos como parte de ella, habrá un camino por delante. El problema con la idea de una naturaleza prístina es que apenas deja de serlo la asumimos rota. Irreparable. Desastrosa. Es una relación: si amas a alguien pero algo no anda bien, lo hablas. Una discusion es una manera de acercarse a través del diálogo. Y, en alguna medida, si tienes un ideal imposible, terminas soltero a los sesenta años.

¿Cómo surgió la imagen de la pareja haciendo el amor en el aire más puro del planeta?

Le pregunté a un investigador del Centro Nacional Oceánico y de la Administración Atmosférica (de Estados Unidos) dónde podía encontrar el aire más puro del planeta. Me dijo el punto exacto. Fui y tomé una foto del paisaje: suelo, plantas y océano. No fue una buena foto. Después, mientras caminaba devuelta, me topé con una pareja en su primera cita. Ya había atardecido así que les pedí que nos reencontráramos en la mañana del día siguiente. Quería tomarles una foto en su segundo día de conocerse, en el aire más puro del planeta. Durante la sesión empezaron a besarse, y eso llevó a la foto que cierra el libro.

Entonces, como imagen, ¿se relaciona con ese aspecto científico, al menos sutilmente ?

El título ata la imagen al trasfondo del libro.

La última vez que hablamos dijiste: «Es importante para mí que las fotos del libro no le digan a las personas lo que deberían pensar». Me imagino que con Human Nature buscas esto de nuevo, que la narrativa no sea explícita, o quejumbrosa… sino, ¿que esté abierta a la interpretación?

Permitir una interpretación libre hace que algo sea arte y no propaganda. La propaganda nos dice cómo pensar y sentir. El arte te invita a una reflexión pero deja espacio para que tú pienses y sientas por ti mismo. Con este libro, quiero contar la compleja historia de los lugares, programas y personas en las que creo. Muchos de los científicos incluidos en él están enfrentando recortes por el gobierno de Trump.

Esme nadando, Parkroyal en Pickering, Singapore

A pesar de que no pensaste en tus libros como una serie, ya que trabajaste en ellos simultáneamente (hasta cierto punto), ¿tuviste el presentimiento de que la perspectiva se ampliaría de esta manera? o ¿fue coincidencia?

Creo que la mirada se amplió al mismo tiempo que mi vida. Empecé mi primer libro a los veintitrés, tomando fotos de los amigos de la familia que vivían en Appalachia. Después tomé fotos del oeste estadounidense cuando un amigo de la Universidad se mudó allí. La publicación de mi primer libro se vio acompañada de exhibiciones alrededor del mundo. Hice amigos mientras viajaba y conocí a las personas y lugares que fotografíe a través de ellos.

Sin ánimo de entorpecer la conversación, en términos prácticos, un proyecto como este debe precisar una inmensa cantidad de tiempo por los viajes. ¿Cómo funciona un proyecto de esta amplitud?

Tomé al menos unas 80.000 fotos. Como mínimo. Me intimidaba editarlas. No fue sino hasta 2016 que pensé hacer el libro de la ciudad hacia lo silvestre. En esa secuencia las fotografías se vincularon al contenido y color.

¿Cuál es la esencia del libro?

Salgan al aire libre. Es bueno para ustedes. Somos parte de la naturaleza. Incluso con toda esa tecnología, somos vulnerables a las tormentas, sequías, olas de calor y heladas, resultado del cambio climático. Así que apoyen a los científicos, a los programas y a las políticas públicas que trabajan por un medio ambiente saludable. Un medio ambiente saludable es al tiempo un derecho y una responsabilidad.

Mira más fotos de la serie Human Natura abajo:

Tour de lava en bote, Hawaii

Matt balanceándose entre las ramas, Lost Coast, California

Hielo que protege los árboles del frío, California

Kate se hace un electroencefalograma como parte del estudio del cambio cognitivo producido por la naturaleza, Laboratorio Strayer, Universidad de Utah, Utah

Construcción de una casa después de corriente de lava, Hawaii

Gasolinera, Wyoming