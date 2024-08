¿Son estas las fotos más vergonzosas de fiestas de todos los tiempos?

Algunos personajes van a los clubes a bailar, otros a escuchar a su DJ favorito, uno que otro a preparar sangrías psicoactivas, y un gran porcentaje va meramente a dejarse llevar por el verdadero elixir de la vida: el alcohol. El emborracharse en un recinto cerrado, generalmente colmado de gente, conlleva el peligro, no solo de matar paulatinamente tus riñones, sino de matar lentamente tu dignidad, orgullo y toda la buena imagen que has cultivado a través de los años.

La gente hace cosas ridículas cuando está borracha. Así que ir a un club con la intención de tomar a lo que marque puede ser el significado de dos cosas: que vas a hacer cosas ridículas, o que vas a ser testigo de alguien haciendo cosas ridículas.

Videos by VICE

Y es que ver a la gente tocando fondo en una noche puede ser divertido. O al menos eso piensa la gente de ‘Embarrasing Nightclub Photos’, que incluso hicieron una página en Tumblr enteramente dedicada a los osos que la gente hace los fines de semana.

Basado en la página, diarios como The Sun hicieron una selección de las peores fotos tomadas en un club. En vez de hacer lo mismo, decidimos coger uno de esos conteos, explicar qué hay de vergonzoso en la imagen que tenemos en frente, y ver si en verdad son tan vergonzosas como parece.

1) Un viejito enfarrado

Todas las fotos vía Embarrassing Nightclub Photos enTumblr.

Este es simplemente un viejito dentro de un club tratando de proteger sus oídos del escandaloso sistema de sonido, porque los sistemas de sonido dentro de un club suenan muy duro, y los viejitos tienden a tener oídos sensibles, entonces no entiendo lo vergonzoso de la imagen acá. A menos de que el tipo tenga que sentirse avergonzado por ser viejo, que me parecería bastante injusto. Bueno, la chaqueta no cuadra mucho con la vibra de un club, pero hay noches en las que solo quieres ponerte lo más cómodo, y escuchar y bailar buena música toda la noche.

¿Se puede ser muy viejo para salir de fiesta?

2) Alguien vomitando vergonzosamente

Emborracharse hasta quedar vuelto mierda, o vuelto vómito, no es algo que uno disfrute. Pero cuando sucede tampoco se toca un fondo tan grave. De hecho, lo que veo aquí es una escena conmovedora de amistad verdadera. Un momento de unión en medio de la adversidad, y que cada vez se ve menos en esta época de memes inmisericordes que abundan por todos lados. Y puede que en este momento nuestra amiga esté tirada en un andén totalmente destruida, pero tenemos fe que en media hora se va a recuperar y se va a divertir más que toda la fiesta junta.

3) El vergonzoso amigo al que no le gustan los shots

La mayor trampa que nos ha tendido el demonio es hacernos creer que los shots son una buena idea. Los shots son las bebidas de los desesperados, de la gente que no sabe tomar, pero que por alguna razón decidió que la mejor forma de pasar una buena noche era emborracharse lo más rápido posible, en vez de disfrutar el alcohol. Y no nos vengamos con mentiras, el momento en el que alguien sugiere comprar shots es el momento en el que la noche se hunde y muere. Y en ese momento lo mejor que uno puede hacer es irse a su casa a buscar sus cobijas y su cuenta de Netflix, que es mil veces más preferible antes que estar gateando en el dancefloor, tratando de recordar quién eres y vomitando a cada paso. Por eso entiendo al chico de la mitad, porque yo soy ese chico, y no tiene de qué avergonzarse. Ya crecí y aprendí a tener personalidad, a tomar vasos de gaseosa o botellas de agua en los clubes, y bueno, a no tener amigos. Pero al menos regreso a casa con mi dignidad completa.

4) La amiga vergonzosa que riega las bebidas de todos

Esta foto es muy buena. Todo en ella es perfecta: el momento en el que la tomaron, la cara de la chica, la manera en la que está agarrando las bebidas… valoremos eso, los pequeños placeres que a veces la vida nos regala, como la existencia de esta foto.

5) Un vergonzoso vómito proyectil

Por otro lado, esta foto es una cápsula que encierra todo lo que está mal en este mundo. Quizá por la aparente borrachera que tienen estos tres personajes, por la gorra volteadita del tipo, por el beso que se está dando la pareja a la derecha o la bañada en vómito que están a punto de recibir.

6) Calculadora vergonzosa

«Ugh, aprender es tan vergonzoso». ¿Ahora también nos avergonzamos de eso?

7) Un vergonzoso tono de piel

¿Y también nos estamos avergonzando de los autobronceadores? Por favor, crezcamos, avancemos con la época, dejen a la pobre chica ser.

8) Tu vergonzoso amigo probablemente está muerto

Esta me confunde un poco. Entiendo que a algunas personas les parezca un oso el tipito mal vestido de la izquierda, y el hecho de que no pueda ni sostenerse en pie, mientras su amigo trata de anotar con esa mona. Pero lo que yo puedo ver es la tímida posibilidad del inicio de una relación abierta. Antes no entendía el sentido de tres personas saliendo, pero esta foto me lo aclaró todo.

Lea también:

9) Ups: vergüenza

Ok, debemos admitir que esto sí está muy mal, o sea, te hiciste encima.

10) Una vergonzosa mano que parece el pene de un niño

Si no te parece muy chistoso encontrar en tu cotidianidad cosas que parecen penes pero que no lo son, algo anda jodidamente mal contigo. Este es un caso, y creo que todos nos reímos lo suficiente como para sentir que fuera vergonzoso.

11) Teléfonos vergonzosos

Los milenials y nuestros celulares. Esto podría ser vergonzoso si el chico revisando el celular fuera un novio en medio de su boda. La foto es simplemente el reflejo de una deprimente y común noche de fiesta en alguna ciudad del mundo.

12) Tu pelo está en llamas y no pareces avergonzado

¿Nunca les ha pasado que se empiezan a prender fuego entre amigos, las cosas llegan demasiado lejos y alguien queda calvo, oliendo a pelo quemado y mirando al infinito con rabia e impotencia? Ok, no lleguemos tan lejos, pero si alguna vez le has jugado bromas a tus amigos con fuego sabes que es un poco chistoso, antes que vergonzoso.

Lea también:

***

Sigue a Noisey en Facebook aquí.