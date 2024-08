FP vs. Universidad: la batalla definitiva en la educación española

En el episodio 6 de El Podcast de VICE, ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? le preguntamos a una chica que acababa de terminar la universidad y a un chaval que iba a empezarla si en algún momento se plantearon hacer un grado medio o superior en lugar de una carrera. Ambos dijeron que no, que para ellos nunca había sido una opción. Y ambos comentaron que para sus respectivos institutos tampoco lo parecía: en Bachillerato no les explicaron que había senderos más allá de la línea recta selectividad-universidad-máster-prácticas eternas.

Sin embargo, entre hoy y el año 2030, los nuevos puestos de trabajo que se crearán en nuestro país demandarán un 65 por ciento de profesionales con cualificaciones medias —la llamada FP— y un 35 por ciento con formaciones altas —FP de grado superior y estudios universitarios—. Lo dice la proyección sobre el futuro del empleo Skill Forecast, elaborado por dos agencias pertenecientes a la Unión Europea: Cedefop y Eurofound.

Pero, aunque en nuestro país parece que poco a poco las formaciones medias se van asentando —este curso se matricularon 824 000 estudiantes, un 71 por ciento más que hace una década— parece que aún tienen que cargar la etiqueta de “estudios de segunda”. Y para saber si es realmente así más allá del estigma y las estadísticas, para comparar cuánto dinero y cuánto tiempo invierte un alumno universitario y un alumno de un FP en sus estudios, cuánto tardan en encontrar curro en su sector y cuánto cobran después le hemos hecho a tres personas que estudiaron FP y a tres personas que estudiaron una carrera universitaria las mismas preguntas.

Alberto, 25 años

VICE: ¿Qué hay, Alberto? ¿Qué estudiaste y dónde trabajas?

Alberto: Estudié un grado de Técnico Superior en Dirección de Cocinas. Trabajo como cocinero en un restaurante.

¿Cuánto dinero te costó y cuánto tiempo invertiste?

La matrícula eran 180 euros al año, el uniforme 100 y los cuchillos 120. El grado dura dos años y dos años tardé en terminarlo.



¿Y en encontrar curro de lo tuyo tardaste mucho?

No. Terminé mis estudios un mes de junio y dejé pasar el verano sin trabajar para poder tener unas buenas vacaciones. En el mes de septiembre ya empecé a trabajar de extra y en diciembre encontré un trabajo fijo. Encontrar trabajo en la hostelería es muy fácil, siempre se necesita gente y más en este país, que vive del turismo y la hostelería. Somos el país con mayor número de bares por habitante del mundo.



“Veo una cierta saturación de gente con títulos universitarios y eso no pasa con los grados” – Alberto

¿Cuánto cobras?

1400 euros limpios al mes sin contar las propinas. He de decir que no es lo que ganan el resto de mis compañeros porque yo negocié con la empresa mi sueldo, ya que ellos querían tenerme en su equipo y eso tiene que notarse de alguna manera.

¿Crees que los grados medios y superiores tienen más salidas que los estudios universitarios?

No es que crea que tienen más salidas laborales, pero es cierto que veo una cierta saturación de gente con títulos universitarios y eso no pasa con los grados. Igualmente he de decir que los grados son especializaciones directas, no como en las carreras. Por ejemplo en Magisterio entras y después cuatro años tienes que hacer el máster para especializarte. Yo en dos años ya estaba especializado en cocina, otros salen especializados en electrónica, etc…

Inés, 24 años

VICE: ¿Qué estudiaste, y en qué curras, Inés?

Inés: Estudié Comunicación Audiovisual. Trabajo como encargada en el departamento de comunicación y marketing de una empresa.

¿Cuánto dinero y cuánto tiempo invertiste en tu carrera?

Estudié en una universidad pública y me becaron, así que solo pagué unos 12 euros de gestión cada año y los 180 del título. Tardé cuatro años en acabar la carrera y el TFG lo hice un año después de finalizar las asignaturas.

¿En algún momento dudaste si estudiar una carrera o un FP?

Nunca pensé en estudiar un FP. Si selectividad iba mal la idea era tener un año sabático para entrar a la universidad en la siguiente convocatoria.

¿Cuánto tardaste en encontrar curro de lo tuyo y cuánto cobras?

Desde primero de carrera comencé a hacer pequeños trabajos en el sector. Tenía claro que para meter la cabeza en la industria hay que pringar e ir escalando. Mis padres invirtieron en una Canon 7D para que pudiese crear proyectos propios y así lo hice. Empecé a grabar reportajes y spots para asociaciones y alguna pequeña empresa de conocidos y al poco tiempo se pusieron en contacto conmigo mis primeros clientes. No diría que tardé mucho tiempo en encontrar curro, pero si que invertí horas de trabajo forfri. Actualmente trabajo en una empresa que me beneficia a nivel curricular y gano unos 17 000 al año. Un sueldo bajo para las funciones que desempeño pero que me ha permitido independizarme y tener estabilidad.

“Actualmente trabajo en una empresa que me beneficia a nivel curricular y gano unos 17 000 euros al año. Un sueldo bajo para las funciones que desempeño” – Inés

¿La gente de tu clase ha encontrado curro en el sector?

Una gran parte de mis compañeros sigue formándose, pagando millonadas en la ECAM para terminar trabajando en Tecnocasa. Somos pocos los que estamos contentos en puestos que se identifican con nuestras expectativas. El sistema está enfocado para que todos tengamos la misma meta y la misma misión para llegar a ella. Nos forman en manada para que encontremos una plaza inexistente, creando overbooking de universitarios.

La gente de mi clase pensaba que tras estudiar cuatro años y salir con conocimientos básicos de Premiere serían directivos de Antena 3. ERROR. Por otra parte, la mayoría de personas entran en la carrera con el ego subido y no saben que conseguir los logros cuesta trabajo y en el camino para alcanzarlos no siempre vamos a hacer algo que nos apasione. Saltarse la parte de pringar y triunfar no es fácil, aunque los Javis nos lo vendan así.

Lidia, 24 años

VICE: Ey, Lidia, ¿qué hay? ¿Qué estudiaste y en qué trabajas?

Lidia: Estudié un grado medio de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y luego otro de Estética. Ahora mismo trabajo en un centro de peluquería y estética.

¿Cuánto tiempo y cuánto dinero invertiste en esos dos grados?

Dos años en uno y dos en otro, cuatro en total. En mi caso estudié en un centro público, por lo que sólo pagué tasas de matrícula —unos 20 euros— y el material: en el grado medio de peluquería en total invertí unos 500 euros y en estética unos 400.

¿Te costó mucho encontrar trabajo en el sector? ¿Cuánto ganas?

No. Al mes de acabar las prácticas empecé a trabajar en una peluquería y después lo compaginé con mis estudios de estética. En el sector normalmente los salarios rondan entre los 800 y los 1000 euros al mes y por ahí anda el mío. Pero claro, depende mucho del centro en el que trabajes.

“La mayoría de mis compañeros de ciclo ha encontrado trabajo o se han abierto su propio negocio” – Lidia

¿Tus compañeros del grado han encontrado curro, en general?

Sí, la mayoría de mis compañeros ha encontrado trabajo o se han abierto su propio negocio. El sector de imagen personal está muy demandado, hay muchos centros, mucha competencia y trabajo durante todo el año, aunque bien es cierto que los meses más fuertes son abril, mayo y diciembre.

¿Qué crees que debería saber una persona antes de empezar un grado medio?

Que a pesar de que hay muchas asignaturas prácticas, también las hay teóricas y hay que estudiar y esforzarse. Obviamente una carrera es mucho más sacrificada, pero en los grados no se regala ningún título.

Jaime, 27 años

VICE: ¿Qué tal, Jaime? ¿En qué curras y qué estudiaste?

Jaime: Trabajo como consultor IT Junior en desarrollo web. Estudié Economía.

¿Cuánto te costó, en total, tu carrera en términos de dinero y tiempo?

La matrícula fue progresiva, empezando por debajo de los 1000 euros el primer año y llegando hasta 1200. Por suerte no me tuve que cambiar de ciudad, pero el abono transporte suponía alrededor de 600 euros al año. En cuanto al tiempo, en principio debí terminar la carrera en cuatro años, pero se alargó hasta cinco porque durante mi beca Erasmus no pude hacer tantas asignaturas como quise por el programa que tenía la Universidad de Chipre.

¿En algún momento dudaste si estudiar una carrera o un FP?

No, pero me hubiese encantado haber dudado porque hubiera sido señal de que estaba realmente informado de todas mis posibilidades. Creo que realmente elegir una carrera es muchas veces una cuestión social: en el instituto te plantan la semilla en la cabeza de que la educación universitaria es mejor de cara a un futuro profesional sin ni si quiera poner en valor las formaciones superiores o medias. A nivel familiar no tuve ningún impedimento por hacer una cosa u otra, pero sí que indirectamente se veía más completo ir a la universidad que hacer una formación superior.

¿Te costó mucho encontrar curro de lo tuyo?

Tardé dos meses en encontrar las primeras prácticas de lo mío, y desde ahí me fui a Londres, como tantos otros españoles, pero a currar también en el sector. Después volví y ahora trabajo en algo que no tiene demasiado que ver con lo que estudié pero me gusta. Supongo que he sido muy afortunado, pero también he trabajado mucho desde hace años.

¿Cuánto cobras?

23 500 euros anuales.

Armando, 27 años

VICE: ¿Qué estudiaste y en qué curras, Armando?

Armando: Estudié primero un grado medio de Electrónica de Consumo y después un grado superior de Desarrollo de Productos Electrónicos. Ahora mismo soy inspector de Calidad en una de las mayores multinacionales españolas en el sector.

¿Cuánto te costó en total, en tiempo y en dinero?

El dinero que invertí al estudiar en instituto privado no es equiparable a una carrera pero fue caro. No lo recuerdo bien, pero la matrícula mas unos 70 euros mensuales, libros, portátil y material para desarrollar el trabajo final. En tiempo fueron cuatro años, dos cada grado.

“Estudié FP y ahora mismo soy inspector de Calidad en una de las mayores multinacionales españolas en el sector” – Armando

¿Y encontraste trabajo rápido en lo tuyo?

Sí, a los dos meses. Mis compañeros de clase también se colocaron muy rápido. Creo que los grados te preparan muy bien para el mundo laboral, y eso se nota a la hora de llegar a la empresa, estás menos perdido.

¿En algún momento dudaste entre hacer un grado o una carrera universitaria?

Sí, claro que dudé. Pero mi humilde opinión es que la diferencia entre un técnico superior y un ingeniero son los conocimientos matemáticos. En cuanto a tecnicismos y resolución de problemas y conocimientos técnicos el conocimiento es bastante similar. Incluso un técnico superior conoce mucho mejor la utilización de instrumentación electrónica.

¿Nunca pensaste que los grados medios y superiores eran “de segunda”? Socialmente parece que a veces es así

Para nada. Pensaba y pienso que los grados medios y superiores son una oportunidad laboral de crecimiento que forma muy bien a las personas y que, sobre todo, las prepara para la realidad del mundo laboral.

Laura, 28 años

VICE: Ey, Laura. ¿Qué estudiaste y en qué trabajas?

Laura: Estudié Ingeniería Industrial y trabajo en una empresa de ingeniería y servicios de consultoría.

¿Cuánto tiempo y cuánto dinero invertiste en tus estudios?

La matrícula eran alrededor de 1000 euros al año, durante siete años. Haz cálculos. Además, un año me fui de Erasmus. La carrera era de cinco años, pero yo la hice en siete.

¿En algún momento te planteaste no hacer una carrera?

No. En el cole era buena estudiante, no se me pasó por la cabeza no ir a la universidad. Además, mis padres siempre me habían animado a estudiar una carrera. No tenía muy claro qué quería estudiar, pero se me daban muy bien los numeritos, así que pensé en estudiar una ingeniería. Al final elegí industriales porque me pareció la más generalista.

¿Cuánto ganas?

Comparado con los salarios de gente con la misma carrera, gano lo normal. Ni mucho, ni poco.

¿Qué crees que debería saber alguien que se debate entre estudiar una carrera y un grado medio o superior?

Que sepa lo que le gusta. Yo con 18 años, por ejemplo, no lo sabía, pero elegí una carrera que ahora, 10 años más tarde, volvería a elegir.

