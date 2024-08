Francia, una vida disuelta

El feminicidio en México es un problema que nos debe importar a todos. Del 1 de enero al 13 de septiembre de 2017 van 1,286 feminicidios, ocurridos principalmente en el Estado de México con 143, Veracruz 103, Puebla 84, Chihuahua 83, Michoacán 72 y la Ciudad de México y Guanajuato con 68, y seguimos contando. Ésta es una columna para visibilizar este grave problema.

***

El 3 de diciembre de 2016 Francia Ruth salió de su casa a las ocho de la mañana rumbo a su clase de inglés en el Centro de Estudios de Idiomas en la Universidad de Guanajuato. Más tarde le envió un mensaje a Ruth Ramírez, su madre, para hacerle saber que iría a ver a su novio Emmanuel V. Fue la última vez que se supo de ella. Desde el primer momento que Arturo Ibarra, su padre, supo que no se reportaba, el corazón le dijo que ella no estaba bien. Cuando Arturo acudió a reportar la desaparición de Francia, ese mismo día, las autoridades le dijeron que no se preocupara, que tal vez estaba con el novio. No levantaron la denuncia.



Francia conoció a Emmanuel en agosto de 2016 a través de Tinder. Ambos tenían 26 años. Iniciaron una amistad que continuó por Facebook y un mes más tarde se conocieron físicamente. Tiempo después Francia le hizo saber a sus padres que eran novios, pero Emmanuel evitó conocerlos. Una ocasión, cuenta la madre de Francia, la siguió sin que se diera cuenta para saber quién era ese misterioso sujeto. «Vi muy bien su cara; quedó grabada en mi mente». Aunque Francia se molestó al darse cuenta que Ruth la seguía, por lo menos su madre ya sabía cómo era.

La búsqueda por encontrarla fue ardua. El padre de Francia investigaba todo lo que podía y que las autoridades de León, Guanajuato, no tenían el más mínimo interés en investigar. Así supo quién era Emmanuel, el nombre de su padre, dónde vivía y qué había pasado desde el 3 de diciembre en que Francia desapareció.

Ese día Francia se registró en la libreta de entradas del fraccionamiento donde vivía Emmanuel. El 4 de diciembre, un día después, Francia fue vista por última vez en casa de Emmanuel por los guardias de seguridad.

Arturo se contactó con Ricardo Valdez, ingeniero químico, catedrático de la Universidad de Guanajuato y padre de Emmanuel. Fue citado por las autoridades el 7 de diciembre de 2016 pero no se presentó a declarar. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato fue a buscarlo a su domicilio y lo trasladaron a la agencia correspondiente para que rindiera su declaración. Dijo que Emmanuel, su hijo, estaba desaparecido. Levantó la denuncia por su no localización e hizo saber que el joven sufre de sociopatía y se encontraba en tratamiento psiquiátrico.

Arturo recorría diario los lugares donde Francia había sido vista y los lugares que ella transitaba. La esperanza por encontrarla con vida disminuía, pero Arturo, incesante, «no perdía la ilusión de verla a los ojos otra vez, de sentirla, de estrecharla en sus brazos», cuenta. «Buscamos a Francia Ruth», decía una página de Facebook. «Te estamos buscando, toda la familia está muy preocupada por ti».

El 10 de diciembre de 2016, Arturo, como todos los días, recorría la calle donde estaba ubicado el departamento de Emmanuel. Se percató de que había policías resguardando el inmueble. Observó camionetas blancas del Servicio Médico Forense y las lágrimas cegaron sus ojos. Con la fotografía de su hija en la mano, siguió pegando volantes con la esperanza de que no fuera Francia Ruth a la que habían encontrado.

«Sentí como si un rayo que en medio de una sorpresiva tormenta diera justo en el blanco de un roble para desintegrarlo, para acabar con él descargando toda su fuerza», cuenta Arturo. El 11 de diciembre las autoridades le hicieron saber que en el lugar habían encontrado prendas femeninas, perfumes y los zapatos de Francia. Ahí fue donde Arturo se partió en mil pedazos.

«La sangre vende y capta audiencias. La sangre hace que una página de internet de un medio de comunicación tenga más visitas y, por ende, más posibilidades de vender publicidad a un precio más alto. Por eso la nota roja resulta un buen negocio y muchos reporteros, editores, jefes de información y dueños de medios de comunicación se preocupan siempre por cubrir lo actos más sangrientos posibles. Fuera de eso, lo demás está de más. Se puede omitir. Silenciar. Hacer nada», cuenta Jorge Gómez Naredo, jefe de información en Revista Polemón.

Los encabezados de cuando detuvieron a Emmanuel en el Estado de México fueron los siguientes: «Detienen a asesino de Francia Ruth Ibarra; se conocieron por Facebook», «El extraño amigo de Francia que conoció en Tinder», «Conoce a joven mujer en redes sociales; la mató y disolvió en ácido». Y así ese 16 de diciembre de 2016 los medios locales y nacionales dieron cuenta del hecho, y sí, mientras más rojo se imprima la nota más se vende, sin importar que una mujer había sido asesinada, solo buscando como siempre «la supuesta causa», en esta ocasión, que lo había conocido en redes sociales.

El 20 de enero de 1991, Francia Ruth nació en León Guanajuato. Esa alegría de 26 años atrás fue ensombrecida por la indescriptible desolación que abrazaba a la familia Ibarra Ramírez el 20 de enero de 2017, día en que la sepultaron. En una cajita que pesaba aproximadamente dos o tres kilos fueron sepultados algunos fragmentos de cráneo y piezas de las manos y piernas. Nada más.

Emmanuel tiene 26 años. «Es raro, no habla mucho de su vida, un tanto conflictivo y continuamente tenía problemas con vecinos o conocidos. Estudió cerca de un año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato», cuentan algunos conocidos suyos. (Quién era Emmanuel)

No hay explicación para lo indefendible, para la estúpida decisión de un hombre que semanas antes de su asesinato le había practicado un examen médico a Francia, ¿para qué? Las autoridades no investigan por qué, los padres de Francia no lo entienden y les parece sospechoso. El padre de Emmanuel hace oídos sordos a las conjeturas al igual que las autoridades.

El padre de Francia protege a su familia para que no sepan en realidad lo que pasó con ella. Que fue asesinada, descuartizada y disuelta en «químicos», que sólo fueron rescatados de ella algunos fragmentos, que Emmanuel ya tenía todo un modus operandi de atraer gente joven a su vida, que las autoridades de León, Guanajuato, no quieren investigar, ¿por qué?, ¿qué hay detrás del feminicidio de Francia?, ¿qué están ocultando?

Pienso en las valiosas horas claves que perdieron las autoridades al negarse a buscar a Francia ese 3 de diciembre, en el calvario de su padre al recorrer calles enteras buscándola, la desesperación de su madre al no saber de su hija, el dolor de Arturo al besar los huesos que le entregaron pidiéndole perdón a su hija y despidiéndose de ella, la incertidumbre de la familia de Francia al ver que Emmanuel puede ser liberado. Francia ya no está, pero hay miles de chicas en la redes sociales que pueden volver a caer.

No hay mejor forma de ser descrito que por uno mismo. Ésta es una de las últimas tareas de Francia en su escuela.

Quiero decirles que recuerdo mucho mi infancia, solía ver caricaturas y series como Sailor Moon, Pokemon, La Vaca y Pollito, Malcom el de en medio, Ranma 1/2 etc.

Después me llevaban a practicar Tae-Kwon-do y natación. Siempre estaba junto a mi hermana Grecia. Nunca olvidaré como íbamos cada fin de semana al campo cerca de mi casa, ahí solíamos cortar flores silvestres, atrapar pequeños insectos y caminar por los arroyitos sin zapatos eso me causaba cosquillas en mis pies. Realmente lo disfrutaba.

Ya en primaria me gustaba jugar basquetbol con mis amigos solía tener malas notas, pero entonces creí que si estudiaba más y hacía todas mis tareas me iría mejor y así fue

Solía ser una chica alegre y buena amiga, aunque era muy tímida.

Bueno en general pienso que tuve una buena infancia y Adolescencia.

Porque tuve buenos Padres, nunca me hizo falta nada…Fui muy feliz

Atte. Francia Ruth-Cho Muraskabi; Maestra de Inglés y parte de una familia que me ama mucho.

