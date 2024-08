La frase de Will.i.am «La humanidad tiene problemas, de hecho» es un ‘mood’ de 2018

Escuchar a alguien decir la verdad sin rodeos y de manera casual es como mirar al sol. Ciertamente es incómodo, pero también se siente bien de alguna manera, a pesar de que nos hayan enseñado a apartar la mirada. Y ver a Will.i.am hablar sobre Asuntos Serios en un programa británico de noticias, con el comportamiento relajado de alguien que habla sobre qué tipo de salsa picante comprar el fin de semana, es estremecedor pero adictivo. No puedo mirar hacia otro lado.

El público del Reino Unido parece haber adoptado a Will.i.am como propio: es muy querido como el juez más antiguo en nuestra versión de The Voice, y el cariño claramente se da en ambos sentidos. ¿Recuerdas cuando hizo un video musical en el set de la telenovela Coronation Street? De todos modos, como un gesto de su amor, Will.i.am apareció esta mañana en el programa Victoria Derbyshire de la BBC (ve el video completo aquí), donde habló sobre el sexismo en la industria de la música:

Pero esto fue sólo el comienzo. Cuando le preguntaron si creía que el sexismo está presente en la música, se volvió holístico (y sincero) y dijo:

En el entretenimiento en general. Después de este corte vas a ver un comercial. Y los anuncios que vas a ver son sexistas. Exhiben a las mujeres como objetos sexuales. Se da en el entretenimiento en general.

Y ciertamente, no está equivocado sobre esa opinión (aunque está equivocado sobre lo de ver anuncios en la BBC, ya que no se permite la inclusión de publicidad en sus servicios públicos. Los británicos pagan una tarifa anual parecida a un impuesto para apoyar a la BBC). Luego continuó:

Incluso está en la tecnología. En la política. Y lo loco es que se da en la política y hay políticos que aún se quedan en sus cargos. Está presente en religión. ¿Lo sabían?

Finalmente, se puso más abstracto:

«Está en todas partes, en realidad. La humanidad tiene problemas, de hecho. Es un tema candente en este momento, para las noticias».

Escúchenme. No voy a criticar a nadie por salir en televisión y hablar sobre injusticias, especialmente cuando muy pocos hombres se han animado a discutir la discriminación de género en la industria de la música. Es un punto de vista que debe escucharse en un canal nacional de noticias. Nada de lo que dijo Will.i.am estaba mal y estoy muy agradecido de que haya hablado sobre este tema. «La humanidad tiene problemas, de hecho» es una frase tan increíblemente grandiosa —y para ser honesto, un estado de ánimo perfecto para 2018— que tuve que rendirle homenaje. «La humanidad tiene problemas, de hecho» es la única frase que comienza a explicar todo lo que estamos atravesando como especie. El «de hecho» sirve para enfatizar la sabiduría. Déjenme demostrarlo:

«¿Por qué hay sexismo en la industria de la música?»

«La humanidad tiene problemas, de hecho».

«¿Por qué se derriten los casquetes polares?»

«La humanidad tiene problemas, de hecho».

«¿Por qué sigues en la cama a las 3 PM, Lauren?»

«La humanidad tiene problemas, de hecho».

¿Lo ven? Aplica para todo.

En la canción de Black Eyed Peas, «Boom Boom Pow», hay una frase donde dicen: «I’m so three thousand and eight / You so two thousand and late» (Soy tan tres mil ocho / Tú tan dos mil y tarde). Ahora nos damos cuenta de qué tanta razón tenían.

