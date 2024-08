10 grandes frases sobre música electrónica

Hablar de música electrónica es difícil. ¿Cómo se describe un género que es casi que completamente instrumental? Sin letras que nos sirvan de salvavidas es fácil perderse en un mar de adjetivos insignificantes. Podemos dejar que la música hable. O podemos preguntarle a los creadores de los sonidos más famosos qué piensan.

Aquí hay diez de nuestras frases favoritas de todos los tiempos.

Videos by VICE

A Guy Called Gerald

«No confíes en un DJ que no pueda bailar». [ Electronic Beats, 2006]

Marc Schneider

«La mitad de los clubes de Berlín están hechos de acero y concreto. La otra mitad está construida de madera y escarcha». [ DJBroadcast.net , 2014]

Lou Reed

«Me gusta el disco sin mente… Dicen que las letras son estúpidas y repetitivas. ¿Qué hay de malo en eso? Lo mismo es acostarse al sol. No todo tiene que ser serio». [WPIX, 1979]

BJORK

«Me parece sorprendente que la gente me diga que la música electrónica no tiene alma, y culpa a los computadores. Apuntan con el dedo a los computadores y dicen ‘¡aquí no hay alma!’ Pero no puedes culpar a un computador. Si no hay alma en la música es porque nadie se la puso, no es culpa de la herramienta». [ The South Bank Show, 1997]

DEADMAU5

«Todavía hay gente que oprime botones y le pagan medio millón de dólares. Y no estoy diciendo que yo no sea uno de esos. Solo que yo oprimo muchos más botones». [ Rolling Stone, 2012]

GRANDMASTER FLASH

«Este disco de Kraftwerk es grandioso. Puedo incluso ir al baño mientras lo toco… Se mezcla solo». [Fuente desconocida]

DJ HARVEY

«No puedes entender la tristeza hasta que una mujer te rompa el corazón, y no puedes entender mi música hasta que hayas tenido sexo grupal bajo los efectos del éxtasis». [CMJ.com, 2011]

RICARDO VILLALOBOS

«Escuchas la música y piensas en tu infancia, en tus problemas. Sientes algo, cosas increíbles. Eso pasa a veces, seguro, con la música clásica, o cuando estás sobrio, cuando tu mente está en un estado natural. Pero en esta intensidad, solo puede pasar con las drogas». [ Feiern – Don’t Forget To Go Home, 2006]

DERRICK MAY

«La música es como Detroit, un completo error. Es como si George Clinton y Kraftwerk se quedaran encerrados en un ascensor con solo un secuenciador para hacerles compañía». [Techno! The New Dance Sound of Detroit compilation, 1998]

JEFF MILLS



«[El techno] no fue diseñado solo como música dance, fue diseñado para ser una declaración futurista».[ The Skinny, 2013]

Lea también:

***

Sigue a Noisey en Facebook aquí.