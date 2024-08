Frases de mierda que deberías evitar este verano a menos que quieras dar pena

Venga, empecemos.

“Esto de que se haga de noche a las diez es que es una maravilla”. “Nada, este verano nos quedaremos en Madrid ahorrando para poder pagar la fianza de un piso al que entraremos en setiembre, que la cosa está fatal”. “Yo es que paso de playas masificadas, conozco un par de calitas secretas muy tranquilas, además son de esas con piedrecitas, no de esa de arena guarra que al pisarla parece que te estés infectando con mil enfermedades”. “Este verano hemos preferido ir a Suecia para no pasar tanto calor, alejarnos un poco de los lugares comunes del verano, ¿tú?”. “Es que los tomates de este pueblo no tienen nada que ver con los tomates de Barcelona”. “Qué ganas tengo de tumbarme en la playa con una cerveza al lado y leerme Los Asquerosos de una sola tacada”.

“¿Hacemos un torneo de squash entre los que nos hemos quedado en Zaragoza?”. “Estaría bien que contestaras lo que hemos propuesto para este verano en el chat de ‘Amiguis’, que solo faltas tú para aceptar el plan y pagar”. “Te lo digo, yo me paseo por el Mercadona sin comprar nada solo para aprovechar el aire acondicionado”. “El truco es sencillo, pones hielo en el cubo y luego echas un poco de agua fría, así las birritas se mantienen más frías”. “Este verano toca trabajar leyendo todos los libros que se me han ido acumulando, ¡si vieras la montaña que tengo al lado de la cama!”. “Gazpacho, gazpacho y gazpacho. Es que me paso el día comiendo gazpacho”.

“La mejor inversión del verano ha sido este ventilador, te lo juro”. “Está de puta madre salir antes del curro con el horario de verano, ¡pero no veas cómo pega el sol a las cuatro de la tarde!”. “Las pelis que se estrenan en verano son todas una puta mierda”. “A mí es que me da igual, yo duermo en pelotas todo el año”. “Y hacía como que me hacía una foto pero luego le miré el móvil y tenía fotos de todas esas tías en tetas por la playa”. “Colega, hazle una foto a lo del wi-fi del hotel por si perdemos el papel con los datos”. “¡Ay pobres los perretes!, deben estar pasando un calor con todo el pelo”.

“Mira, si es que lejos de la ciudad es que incluso se ven las estrellas en el cielo”. “¿Puedes pinchar algo bailable?”. “Todos los veranos igual, se meten unos chavales por la noche a beber litronas y a charlar sobre sus mierdas y es que con la ventana abierta del calor que hace entra un ruidal que uno no puede dormir. Y, tú, que se escucha todo eh: que si la Martina se ha liado con el Sergio y la Carla a la vez y que casi follan en la misma discoteca o que si el otro se ha peleado con sus padres y se ha largado de casa y vive en un coche. Que a ver, es entretenido pero que yo me levanto a las siete de la mañana”.

“Yo no es que me duche dos o tres veces al día con agua fría, es que salgo de la ducha dos o tres veces al día, JAJAJAJAJAJA”. [Te llega un mail con el siguiente asunto: ]“Cumpleaños de amor de Carla y Raúl” [y empieza así] “¡Hola queridos! Carla y Raúl quieren celebrar su quinto aniversario de noviazgo en su terracita con sus amigos”. “No le eches limón, que a mí me gustan los chipirones sin limón, por favor”. “No te compres los parasoles del chino que esos no funcionan y te quemas igual”.

“Te juro que no volveré a viajar en autobús”. “¿Puedes quedarte con mi gato un par de semanitas?”. “Me voy a pegar un tiro en la cara en medio de esta plaza como sigas diciéndome que te debo 15 euros de la cena de ayer cuando te he pagado el puto avión de ida y vuelta”. “¿Hacemos una foto así en broma sujetando la torre de Pisa?”. “Yo quería pillarme vacaciones en otoño pero en la empresa me obligan a pillarlo ahora”. “¿Por qué no hablan español en Francia?”. “Yo es que en verano quiero la cerveza bien fría. Fría, fría”.

