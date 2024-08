Ganar menos dinero súbitamente puede incrementar tu riesgo de enfermedades cardíacas y de muerte

Artículo publicado originalmente por FREE Estados Unidos.



Un despido no es solo difícil para tus finanzas. Un gran descenso en las ganancias, especialmente a comienzos de la vida adulta, también está asociado con problemas graves de salud. Una investigación recién publicada en la revista médica Circulation encontró que las disminuciones repentinas en los ingresos durante los veinte y a principios de los treinta están asociadas con un riesgo incrementado (¡casi del doble!) de enfermedades cardiovasculares y con todas las causas de mortalidad.

“Existen consecuencias de salud que resultan de la volatilidad en los ingresos, [incluso si es únicamente] una vez en la vida, y un montón de problemas potenciales”, dijo en una entrevista telefónica la autora principal del estudio Tali Elfassy, una profesora de epidemiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami.

El estudio registró datos de salud y de ingresos desde 1990 hasta 2005 en 3.937 personas con edades entre los 23 y los 35 en cuatro ciudades de Estados Unidos. Luego rastreó su salud por diez años adicionales para determinar las consecuencias usando historiales médicos y certificados de muerte. Se enfocó en cómo los cambios en los ingresos, en lugar de una vida con cierto nivel de renta, afectan a las personas jóvenes. No determinó que la volatilidad en los ingresos causaba en realidad los problemas de salud, simplemente que estaban asociados entre sí. Es más, como la tasa de muerte en este grupo de edad es mucho más baja que la de las personas ancianas, incluso una duplicación en las tasas de mortalidad solo equivale a una fracción de un punto porcentual más o menos.

Una relación nociva entre el dinero y las enfermedades del corazón

Investigaciones previas han documentado un rango de efectos en la salud relacionados con la inseguridad financiera. Un estudio de 2016 de Psychological Science encontró que, por ejemplo, como la inseguridad financiera se relaciona con el desempleo, causa un dolor físico. Y un estudio de 2013 publicado en Social Science & Medicine asoció las deudas financieras relacionadas con el hogar a una salud mental y física deteriorada. “Nuestros hallazgos evidencian que reportar deuda financiera alta relativa a bienes accesibles se asocia con estrés y depresión percibidos con mayor intensidad, con peor salud auto-reportada en general, y con presión sanguínea diastólica más alta”, escribieron los investigadores en el resumen del estudio. Mientras que, las asociaciones con la salud mental, varían entre la depresión y los trastornos del humor.

Este nuevo estudio, publicado esta semana, examina específicamente la volatilidad en los ingresos en lugar del estar endeudado o el tener un nivel de renta bajo y consistente. Lo hizo al calcular el cambio porcentual en los ingresos ajustados a la inflación en 1990, 1992, 1995, 2000, y 2005—cuando los participantes también recibieron exámenes físicos. Definió la volatilidad de ingresos altos como un cambio de más del 52 por ciento y un descenso en las ganancias como una disminución del 25 por ciento o más entre los años de exámenes.

“En el pasado, ha existido una abundancia de literatura enfocada en los ingresos bajos y sus consecuencias negativas para la salud. Pero en esos estudios, los ingresos normalmente son analizados solo una vez, lo cual es problemático. Los ingresos cambian, principalmente para los individuos más jóvenes”, dijo Elfassy.

El estudio encontró que los participantes con la volatilidad de ingresos más alta eran más propensos a tener también más descensos en sus ganancias. Las mujeres y las personas negras eran más propensas a experimentar estos sucesos, pero afectan a personas a lo largo de todos los orígenes socio-económicos. Cerca del 34 por ciento de estadounidenses experimentaron volatilidad entre 2014 y 2015, de acuerdo a una encuesta realizada por Pew Charitable Trusts.

Minimizar los efectos de los cambios en los ingresos

“Cuando pensamos en cómo mantener un estilo de vida saludable, normalmente pensamos en tener una buena dieta, no fumar y ser físicamente activos. No solemos pensar en los estresantes sociales que pueden tener una influencia inmensa en estos comportamientos relacionados con la salud”, dice Elfassy. “Yo esperaría que este estudio ayude a crear consciencia del gran impacto que el estado socio-económico, y especialmente la fluctuación de ingresos, pueden tener en la salud en general. Necesitamos tomarlo en serio”.

Tomar la volatilidad de ingresos seriamente como un problema de salud puede ser un paso importante para prevenir un aumento en las enfermedades cardiovasculares y la muerte temprana. “No puedo decir que uno no deba dejar que el ingreso disminuya, los individuos por sí mismos puede que no necesariamente lo controlen, especialmente porque es impredecible”, dice Elfassy, anotando que las fluctuaciones en los ingresos son comunes y que las personas que las experimentan deben saber que no están solas.

Dicho esto, puedes tomar medidas para mitigar los efectos de los descensos imprevistos en los ingresos, como vivir siempre por debajo de tus posibilidades, si es posible. “Si trabajas en una industria en la que es difícil encontrar un ingreso estable, considera la posibilidad de establecer tu estilo de vida en el extremo inferior del espectro, para así experimentar los ingresos adicionales como bonificación, en lugar de experimentar los niveles más bajos de ingresos como pérdidas”, dijo vía correo electrónico Elizabeth Dunn, autora de Happy Money: The Science of Happier Spending.

“Tener un ingreso estable, incluso si es bajo, puede llevar a una mayor felicidad, y vivir por debajo de tus posibilidades, si es posible, puede ayudar al menos a falsificar la estabilidad”, agregó.

