Freestyle, públicos y estigmatización en el hip hop: Charlamos con Serko Fu

Hablar de Serko Fu en el contexto del hip hop mexicano es hablar de una institución. El papá de los pollitos. Maestro Yoda del palabrerío. Almacén de sabiduría ancestral. Testigo y protagonista de primera fila. Quien estuvo ahí antes que pocos. Pionero dentro de lo que la palabra permite. Como dice en “Dígitos”, “sigue en el juego, pero no es olímpico, tiene medallas, pero no son de tae kwon do”.

La historia de la relación entre Serko y la doble ache se remonta a inicios de los 90 en Gómez Palacio, Durango. Una de esas figuras surgidas del molde del “mito”. Los empapados por la cultura traída en ranflas con placas del gaba que tiraban breaks y placas en la esquina, que de esa u otras formas, generaron las primeras células del circuito nacional, en el caso de Fuentes, la de los Caballeros del Plan G.

Videos by VICE

El resto de su currículum es bien difícil de sintetizar. En términos prácticos, ha hecho de todo, para todos, y de todas las maneras posibles. Fundó junto a su crew, uno de los primeros y más trascendentales sellos de rap mexicano, GL. Fue colaborador frecuente de actos de la popular “Avanzada Regia” como Celso Piña y Control Machete, y de otros tantos nombres que no pertenecen a esa ni a ninguna bolsa como Julieta Venegas o los Fabulosos Cadillacs, lo cual hace aún más grande su leyenda personal porque, efectivamente, ha escapado del molde para hacer todo en sus propios términos. A eso se le puede sumar que ha pisado prácticamente todos los escenarios de América Latina, sea en su labor como MC, DJ, orador de talleres y conversatorios, o en una de sus tareas más notables: la de host y representante de Red Bull Batalla de los Gallos, que se traduce a, auténtico embajador de la palabra improvisada.

Ahora mismo, el freestyle de la región vive su momento más especial en años. Un momento que se traslada conforme las manecillas avanzan. Digamos que, el momento que vive ahora, ya es más relevante que el que vivía hace un segundo. Así de rápida es su expansión. Lo que comenzó como una bacteria corriendo en distintas plazas de Iberoamérica, se ha convertido en el pilar sobre el que sostiene el rap hispanoparlante como industria. Una disciplina que ha logrado concentrar juventudes como quizás ninguna otra actividad artística o deportiva –más allá del tan-obvio-que-se-ha-hecho-casi-imperceptible futbol– lo ha hecho hasta ahora.

En ese sentido, la confrontación de rimas improvisadas está cerca de alcanzar el grado de profesionalización a través de diversas acepciones y puertas de entrada. Las normas se están estandarizando, las ligas se están diversificando, y por ello, desde luego, el nivel del juego se está intensificando. A la vez, existen noticias no tan buenas que caminan de la mano de su masificación, lo que de alguna forma abre debates necesarios sobre su presente y su futuro en base a su público, los contextos en los que se desenvuelve, y las maneras de seguir haciendo que, el momento que se aproxima para el freestyle, siga siendo más especial que el anterior.

Con ello en mente, y a colación de la presentación que Serko tendrá junto a Caballeros del Plan G y Pato Machete en la Ciudad de México mañana, 8 de marzo, me acerqué al master Fu para hablar del pulso actual del freestyle en Hispanoamérica. A continuación lo que platicamos.

(FB @serkofu)

NOISEY: Justo ahora parece existir cierta ambivalencia sobre el estado del freestyle en la región. Mientras Pangea está por volver en formato 2×2 y FMS está cerca de inaugurarse en Chile y México, también se cerraron –o se suspendieron– dos foros importantes, el de DEM Battles y Club de la Pelea. ¿Qué pulso tomas del asunto?

Serko Fu: ¿Qué te digo que no hayan dicho ya ustedes?, leí por ahí la nota que sacaron sobre eso de DEM y Club de la Pelea. Pues la verdad es algo muy loco que haya existido la coincidencia de que fue uno y después el otro, pero por el otro lado no nos espantamos ¿no? jajaja, es algo que ha pasado, es algo intrínseco al movimiento, ya está ahí, siempre ha sucedido. Lo único que me raya un poquito más, es que el circuito de las batallas está más alcance de los menores y es de un ambiente pues un poco más familiar, hasta cierto punto, entonces eso sí me genera un poco de ruido, porque no es como que pase en un concierto de rap donde a veces son ya hasta para mayores de edad o existe ya cierta clase de contexto, sabes a lo que vas. Ahora, yo no estuve ahí ni supe qué pasó ni nada, pero tampoco creo que haya sido una cosa de salirse de control o algo, igual y ahí estaba alguien tomándose una cerveza o consumiendo alguna sustancia ilícita, pero de ahí en más no creo que haya pasado mucho. Sí está gacho, yo lo veo del lado de los chavitos, que digo ‘wey, a duras penas los dejan a ir a esos cotorreos’ ¿sabes? De alguna el freestyle ha sido parte de la estigmatización del rap ¿no? A mí me prende mucho ver luego al papá y al hijo que van juntos, y que los hijos andan platicando de ‘a mi papá le gusta tal y tal, o la batalla tal’, o incluso yo platico con ellos y la pasamos chido. Entonces, que se tiña de estos colores no está chido.

Y es que justo parece responder un poco a eso ¿no? A la estigmatización y a la concentración masiva de jóvenes.

Sí, totalmente, esa es parte del asunto. Pero como te digo, son cosas que pasan y han pasado. Por otra parte, se me hace chido, porque por lo mismo que ha crecido y sigue creciendo el movimiento y que cada vez es más grande, no solo en números, también en la edad de quienes formamos parte de esto, también es un llamado a tener control ¿sabes? a cuidar los lugares. Te digo, a nadie nos espanta ese cotorreo. Y estoy seguro que los apasionados del freestyle y de las batallas son capaces de aguantar y de no hacer ciertas cosas por el hecho de ir a ver o a participar. Creo que es como siempre, ver las áreas de oportunidad y decir ‘hay que comportarnos’, porque también está chingón pensar que si nos están prestando los lugares hay que cuidarlos. En realidad es algo inverosímil también volviendo al tema de la estigmatización, porque no tengo conocimiento de alguna otra disciplina que agrupe a los jóvenes de esa manera, y al final de cuentas, pues es un deporte mental, o como suele decirse, la práctica poética más cercana a los jóvenes, entonces pues tiene ahí sus propios bemoles.

El freestyle se ha convertido en el pilar sobre el que se sustenta el rap como industria en Latinoamérica, y me genera cierta curiosidad pensar en su futuro, en su siguiente paso. La imaginación me lleva a pensarlo en, como dices, un deporte profesionalizado, o incluso una herramienta política. ¿Cómo lo imaginas tú?

Yo creo que hay varias cosas que deben de pasar, y otras que ya están pasando. Por ejemplo, el hecho de abordarlo como deporte, hay gente que está a favor y que está en contra, hay gente que dice ‘no puedes verlo como un deporte porque no se trata solo de competir y ya, no puedes quitarle su faceta creativa o artística’, sin embargo, creo que ha llegado a un punto en que sí se reduce todo a competencias, wey. Yo lo que creo, y no sé, creo que de alguna forma ya está pasando, es que lo van a regular, como una federación ¿sabes? jajaja. A mí que me toca estar en ello desde diversos puntos, a veces como presentador, o como juez, a veces estoy del otro lado, de la organización, o a veces hasta como público, vemos cosas que ya damos por hecho, que ya parecen estar establecidas, pero pues no están en papel, y no hay algo que lo avale. Y de repente nos pasa eso, como pasó ahora con las votaciones [RBBDLG 2018], que se abrió una discusión sobre qué pasó y cómo debió pasar y lo que sea. Creo que sí es necesario ir para allá, que se regule, que haya reglamentos y demás. Pero también es un terreno escabroso porque estar brincando de la onda artística a la deportiva o de competencia lo hace difícil, que a la vez creo que eso es lo mágico del freestyle, que tiene el pie en una y en otra.

(FB @serkofu)

Por otro lado, la profesionalización de esto, que va de la mano y que ya está pasando, ya las ligas de batallas están creciendo a ciertos niveles. Ya hay máximas establecidas que hace diez años no existían, y que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Está chingón, hace diez o quince años era ponles un beat y que se den, y de eso se trataba nada más, de improvisar uno frente a otro y ya, no había esa clase de formatos de 4×4, 8×8, parejas, con temáticas, con palabras, o desarrollar un concepto, y cada vez van saliendo cosas más nuevas que están muy chidas y que impulsan a la creatividad, a ser más y más y más. Ahora viene también FMS que ya está pasando en España, Argentina, que ya viene a México y Chile, que están logrando ya tener formatos más establecidos, más complejos y demás, que exigen, que te ponen ya realmente ahí a los all-stars, estás viendo ahí ya como un juego de estrellas de la NBA, weyes que sobrepasan la media. Esa es otra de las cosas, la profesionalización, y hay otra cosa que a mí me importa bastante que creo que es clave, es el retorno del freestyle hacia la música, y no me refiero a que se haya ido, más bien a que devuelva algo, a grabar, a meterse en el estudio y hacer música, que es el fundamento primario de todo esto.

Me da la impresión de que, de alguna forma, todo ha ido madurando, a excepción del público.

Sí, yo también lo creo. Es muy loco porque no sé en realidad que es lo que se necesita para que las cosas mejoren en ese sentido. Pienso cosas que a lo mejor van de la mano de eso que te digo de la música, y pienso que la música podría ir de la mano con eso. Porque en el freestyle, tú dices cosas que salen en el momento pero que en realidad no estás pensando ¿sabes? A veces puedes decir ahí cualquier pendejada, lo que te sale, pero no es en realidad una acción que tú estés pensando antes, que sea un argumento tuyo. Yo siento que la música puede ser de ayuda en ese sentido, porque el wey que ve al Aczino diciendo ‘llego y te pongo una putiza’ o una cosa así, y después lo escucha en una canción desarrollando un tema más completo, pues puede hacer un poco.

Sin embargo, es complejo fíjate, porque yo tengo recuerdos de cuando el freestyle empezó a tronar en 2008, cuando fue la final internacional en Ciudad de México que ganó Hadrián, desde ahí yo ya empezaba a ver detallitos en el público que fue cambiando. Pero volvemos al punto, antes era de nicho, bien de nicho, los que estaban ahí eran raperos, o amigos, o muy cercanos, la gente estaba empapada del tema. Y sí, yo lo que noto es que la gente iba antes a celebrar una rima, no a abuchear errores o cosas así, antes era celebrar, y ya después al contrario, la gente esperaba el tropezón para abuchear. Creo que eso se notó mucho en ese cambio de ser algo muy de nicho, muy de una escena, a algo más público, más diverso. Yo siempre les decía ‘wey, haz de cuenta que trajiste al público de la lucha libre a ver a los raperos’ jajaja es como que quieren ver sangre y ya. Eso empezó desde el 2008, y ahorita lo que veo en las batallas y ligas actuales es que sigue pasando lo mismo, o hasta peor, porque también una realidad es que en ese entonces no existía tanto morbo alrededor de las batallas, y creo que un poco las batallas escritas son las que le han dado gasolina a ese cotorreo. Sin embargo, sí es muy como dicen de ‘niños ratas’ el público, de niños rata que nomás están esperando a ver acá lo que pasa. Pero sí, es algo global, que está pasando en todos lados ¿sabes? sobre todo en el internet, que hay muchos trolles ahí dando y dando. Creo que ayuda bastante esto que estamos haciendo nosotros de conversatorios, talleres, todo eso que de alguna manera siento que es nuestro granito de arena, pero creo que es una situación de nosotros mismos, las personas que estamos ahí, el hacer que la banda concientice, pero definitivamente es complicado.

Pues es que me parece que las conversaciones siguen sin avanzar tampoco ¿no? Me viene a la mente ese tuit de cotorreo que pusiste hace unos días donde decías algo como que “el rap es rápido y el hip-hop lento” y mucha gente estaba agarrando la discusión en serio jajaja

Ajá, es eso, y te digo, no sé, la neta no sé cuál es el camino, qué será lo más efectivo. Nosotros nos lo hemos planteado y lo hemos platicado. Por ejemplo, en esta cuestión de batallas internacionales, esto de agarrarla todos contra los argentinos, o los argentinos contra los mexicanos, y cosas así, sí lo platicamos entre nosotros, porque nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros somos los participantes, si nosotros no le decimos a la gente ellos no lo van a entender. A la gente a veces le cuesta entender que arriba se parten la madre pero abajo pueden estar abrazados. No sé, creo que la música y los conversatorios son un camino, pero no sé, dime tú ¿qué posibilidad le ves? porque sí, es una realidad, no están avanzando. Ahora, por otro lado, creo que son los pros y los contras de que algo se haga masivo ¿no?

Y hablando de ello, ¿crees que sea momento de dar paso a lo que sigue? ¿dejar de tener a RBBDLG como un ente rector? Hay muchos aspectos de ella que han sido valiosos y otros que no tanto, en cuestión del crecimiento del público pero también del surgimiento de nuevos improvisadores. ¿Crees que haya llegado el punto en que podamos decir que se ha viciado?

Más que la RBBDLG se haya viciado, creo que hay que volver al punto del público. Justo lo que yo creo es que Batalla al contrario, cada año busca hacer nuevas cosas. Obviamente, como todo, hay cosas que funcionan, hay cosas que no, no es que todo esté perfecto, pero siento que sí está haciendo cosas valiosas. Por ejemplo, todo eso de los conversatorios que hace Batalla de los Gallos antes no se hacían. Son cosas que pueden parecer muy estúpidas, pero pues la gente lo toma bien. No sé, eso de poner a ‘x’ DJ, digamos a Sonicko, y que la gente pida a Zone, que todos lo quieren a pesar de que más bien es productor, pues es que no entienden el papel de cada uno. Son pequeñas cosas que la gente no entiende, pero igual y tiene que ver con que el público cada vez es menor, que traen diferentes cotorreos. Antes todos éramos raperos, ahora todos traen su rollo, pero si miras las primeras batallas todos éramos raperos, el público, los organizadores, los participantes, todos. Si se ha desvirtuado un poco con tanta gente que se ha acercado. Sí ha habido mucho énfasis en eso, desde el año pasado con la final internacional aquí en México y todo lo que pasó con Residente siendo juez. Son cosas que la banda no entiende, también el tema de las decisiones, son decisiones que toma el jurado, que también son personas, wey, y a veces pueden achicarse, o sentir miedo por estar en otro país o lo que sea. Se trata a lo mejor de eso, no de la persona. Todas esas personas que han estado ahí saben qué es lo que la marca quiere, que es que todo sea lo más transparente posible, nos piden votar lo que es, al mejor. Si haces lo contrario resulta contraproducente, y pues eso no le ayuda a nadie, la onda es que sea genuino todo. Nos dan libertad de escoger lo que queramos, sin embargo, ya es cosa de cada persona lo que vote. Ya luego la gente hace sus teorías y sus conspiraciones jajaja.

(FB @serkofu)

Creo que todo está cambiando muy cabrón, es cosa de esperar a ver lo que pasa en los años siguientes. El crecimiento de otras ligas es bien benéfico, ya está FMS, God Level Supremacía, etcétera, y está chido, porque es como un termómetro para medirte. Es como cualquier otra cosa, que se ha hecho tan masivo que se han producido muchas cosas buenas y malas, incluyendo a mucha gente que nomás va por el desmadre. Eso es lo que genera otros vicios como esas conspiraciones, ya ves como dice esa madre, ‘di una mentira mil veces y se va a hacer verdad’, y te da risa, imagínate a nosotros cuando leemos los comentarios y demás, nos doblamos de risa, porque sí tienen mucha imaginación, de ‘vean como Serko se agarró el oído para darle la señal a no sé quién’ y chingaderas así jajaja.

Platícame qué rollo con G Lokos, ¿qué plan tienen aparte de este toquín con Pato en el Indie Rocks?

Ahí venimos, con toda la carne al asador carnal. Hemos estado trabajando en un montón de música, justo ahorita estaba platicando con Indho y estaba por mandarme un tema nuevo que grabó con Sekreto ahí para meterle unas vocales y pues estamos a full. Ya viene ahora sí mis disco, el año pasado estuvimos en chinga en muchos lados, y por eso puse por ahí puse un poco en hold el lanzamiento, pero estuvo chingón porque pude clavarme en la coproducción, le hemos estado metiendo muchas cosas y ya está, ahí ese día del Indie Rocks voy a estar estrenando algunas de las rolas nuevas, va a haber algunas sorpresas. Venimos con varias cosas, Sekreto también anda está haciendo un disco nuevo, hay también uno de Caballeros del Plan G, que todavía no le ponemos fecha, no nos gusta mucho así ponerle una fecha porque no sabemos si se pueda alargar o lo que sea, pero ahí está. Efekto Alakrán también está grabando un disco nuevo con banda. Estamos a full. Lo que platicábamos es que ya no queremos sacar material por sacar, yo sé que a lo mejor ahorita es todo ese cotorreo de sacar una canción cada mes y la chingada, pero pues no, si estamos muy chapados a la antigua, y también es lo chido de ser independientes, que lo hacemos a como va saliendo y a como nos acomode. No queremos otra vez salir con un material que no podamos presentar o que no podamos tourear, no le vemos tanto sentido. Todos lo mismo con sus proyectos individuales.

Y pues lo del 8 de marzo va a servir para presentar parte de lo nuevo, además de que estamos bien prendidos con ese concierto porque fue algo que se dio de manera muy orgánica. Ya tenemos un rato tocando juntos Pato y yo, pero nunca habíamos hecho algo así como tal, siempre era de que tocaba yo con Pato y me tiraba “Margarito”, o tirábamos “En El Camino” o cosas así, pero ahorita fue así como sin nada planeado. La gente ahí de la disquera, de la Tuna y de la Roma Records, nos lo propuso y se nos hizo chido. Te digo, a nosotros no se nos había ocurrido como tal y pues estamos emocionados y con muchas expectativas, también la idea es crecerlo, invitamos ahí a Jony Beltrán y al Gordo de la ANestesia entonces va a estar interesante. Cáiganle, va a estar muy chido.

***

Serko Fu se presenta junto a Pato Machete mañana 8 de marzo, en el Foro Indie Rocks! de la Ciudad de México. Para más información sobre el evento, visita este link.

Conéctate con Juan Carlos en Instagram.