Frida Kahlo me enseñó una visión cambiante de mi mexicanidad

La ciudad de Los Ángeles me reclamó por ósmosis. Un amor lento y rico por un lugar que me alimentaba como una taza humeante de chocolate caliente en la mesa redonda de la cocina de mi abuela. Rico y denso y cargado con el picante de las vidas de mis antepasados remontándose de nuevo en mi mente y cuerpo con un abrazo calmante. Si bien no nací allí, crecí allí, como las enredaderas de buganvilla que trepan por las paredes estucadas y las palmeras, extendiéndose al sol que me invita a desplegar mis hojas. Una réplica del México de mis padres que crecí visitando y soñando cuando era niña.

Y ahora, de repente, Nueva York.

Me mudé a Nueva York hace como seis meses, cambiando esos días ociosos y soleados del sur de California por noches ruidosas llenas de cigarrillo y pizza. Mientras Los Ángeles adormecía mis sentidos, Nueva York los potenciaba—agudizando lo bueno, lo malo, y lo feo. Soy la misma, solo que más.

Recientemente, tuve la oportunidad de visitar el Museo de Brooklyn donde, desde comienzos de febrero, Frida Kahlo: Appearances Can Be Deceiving trae la primera exhibición de objetos personales de la Casa Azul de Kahlo en Ciudad de México a los Estados Unidos. Y aunque ya he hecho el peregrinaje a la casa de la famosa pintora, una experiencia trascendente por sí misma, hubo algo de esta exposición que todavía perdura en mí. Algo de Kahlo hace eco en el mismo labial color rojo vino que uso para el trabajo. En las blusas huipil que meto debajo de mi chaqueta de cuero de motociclista. En la placa que dice ‘sin miedo’ en el collar de oro que cuelga de mi cuello.

Estos objetos, símbolos de su imaginación vueltos físicos a través de su cuerpo y su arte, ahora, una vez más, se encuentran exhibidos en este museo cerca de mi apartamento en Nueva York.

Imagino que así debió haber sido para Kahlo, en sus viajes a ciudades estadounidenses a través de lo que ella llamó burlonamente ‘Gringolandia’ (tierra de blancos). Para ella, como lo es para mí, Nueva York demostró ser un crisol; perfeccionando las percepciones nacientes en ideologías precisas. Al venir a Nueva York por primera vez con Diego Rivera en 1931, con quien se casó apenas unos años antes, encontró a una Frida que a la vez estaba deslumbrada por una ciudad tan avanzada y sorprendida por su frivolidad.

En ese momento, escribió: “Hay tanta riqueza y tanta miseria al mismo tiempo, que parece increíble que la gente pueda soportar tal diferencia de clase, y que acepte esa forma de hambre, mientras que por otro lado, los millonarios gastan millones en estupideces”. Sin embargo, la ciudad la cautivó, también escribió durante su tiempo en la ciudad, “Nueva York es simplemente una maravilla. Es difícil creer que la ciudad fue construida por humanos, parece magia ”.

Al ver esta cacofonía de disparidades, una ciudad en la que explotó con riqueza y privación de derechos, Kahlo se dobló en su estilo propio, creando una imagen de sí misma que dio forma a sus creencias radicales. En su otredad compleja y a menudo conflictiva, que lucía en las cautivadoras faldas largas hasta el suelo y las blusas sueltas que caracterizan a las mujeres tehuanas indígenas de Oaxaca, el vestido de Kahlo evocaba nociones de nacionalismo mexicano, patriotismo y alineamiento con la Revolución mexicana.

En armonía orquestada con sus crecientes puntos de vista radicales en la década de 1930, continuó comprometiéndose con su estilo personal como expresión física de su mente, cuerpo e ideologías. Khalo comenzó a explorar la relación con su discapacidad a partir de su accidente de tranvía de 1925 que resultó en más de 30 operaciones a lo largo de su vida—así como una comprensión matizada del género y la sexualidad. Los símbolos comunistas adornaban el corsé de yeso diseñado para alinear su columna dañada. Los tocados y cintas de tehuana coronaron el cabello que ella tejió en trenzas estilo indígena. El labial de Revlon en tonos rubí perfilaba sus labios bigotudos y el lápiz oscuro de sus cejas daba forma a los rasgos masculinos de su rostro.

Frida era un camaleón. Un ícono creado a partir de los fragmentos de identidad que ella reclamó para sí misma que unieron sus antecedentes indígenas, sus políticas comunistas, y su sexualidad fluida. Ella fue y es una fuerza desconocida de la mexicanidad que llama de ida y vuelta a través de las fronteras visibles e invisibles con los Estados Unidos.

Ella bailaba entre la feminidad y la masculinidad, la subcultura y la cultura de masas, la notoriedad estadounidense y la autenticidad mexicana, en una imagen de ella misma haciendo una resistencia radical que reverbera en la mía.