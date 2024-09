Fuck, That’s Delicious: Londres

Action Bronson viaja seguido a Inglaterra, así que era cuestión de tiempo que hiciéramos un episodio de Fuck, That’s Delicious. Mr. Wonderful llegó a las calles de Londres, para exponerse a las masas culinarias, comiendo char siu bao (bollos de cerdo chinos con cerdo al vapor) en Chinatown en Kowloon Restaurant y pedazos de cordero a la parrilla llamados «Michael Jackson» lamb en Lahore Kebab House. Desde el amado guiso de carne de Liverpool hasta Maggie Mae’s.

Action incluso encontró el tiempo de cocinar después de un show, con asistencia de even found the t Joanna Fuertes-Knight, quien lo ayudó a cortar la col para la ensalada, mientras él hacía el crocante del las alitas de pollo, inspiradas en el BBQ de Dallas «penny wings». Ningún viaje a Inglateera estaría completo sin la comida casera nigeriana No UK trip could be complete without a home-cooked meal of Nigerian de guiso con arroz de Londres. Disfruten.

