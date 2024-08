«Fue una película»: Algunas personas nos muestran los mensajes de sus seres queridos luego del terremoto

Nunca en mi vida había visto a tantas personas tratando de llamar a alguien o reseteando sus datos para comunicarse con sus seres queridos. La sirena de la ambulancia, los claxons de los autos, las lágrimas de algunas personas, los edificios caídos y el polvo en el aire de mi colonia formaron una imagen bien fuerte que probablemente se quede conmigo por el resto de mis días.

Vivo en la colonia Roma, así que me tocó ver y vivir parte de los desastres del terremoto en primera mano, así como estar sin luz, agua, e internet durante varias horas. Por suerte pude refugiarme en casa de una amiga para cargar mi teléfono, tomar agua, comer algo, y esperar a que los servicios básicos fueran restablecidos.

Una vez que pude prender mi teléfono y funcionaron los datos, abrí whatsapp y mis redes sociales para ver la cantidad de personas que me estaban preguntando si estaba bien: mi mamá, papá, amigos, ex novias, tías, compañeros de trabajo y más. Sé que seguro estaban asustados, ya que por casi cinco horas no pude contestarles y no me llegaba ningún tipo de mensaje a mi teléfono. A veces este tipo de cosas te hacen saber que no estás solo y que para muchas personas eres más importante de lo que pensabas.

Algunas personas nos muestran capturas de pantalla de los mensajes de sus seres queridos preguntando si están bien luego del terremoto de este 19 de septiembre.

Luis, 27 años.

Dara, 30 años.

Daniel, 27 años.

Israel, 20 años.

Ollin, 26 años.

Álvaro, 29 años.

María, 23 años.

Diego, 28 años.

Tatiana, 29 años.

Cinthia, 27 años.

Manuel, 30 años.

José, 32 años.

Malena, 28 años.

Laura, 28 años.

Andrea, 24 años.

Daniela, 26 años.



