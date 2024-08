Hablamos con Fuego Squad, la gente detrás de una de las fiestas más importantes de Barcelona

Desde principios de mes, en FUEGO están de celebración de su segundo aniversario con una serie de fiestas con artistas muy especiales. La primera sesión fue Branko y contó con la actuación sorpresa de Dellafuente, en la segunda fue Tommy Cash el encargado de poner patas arriba la Sala Razzmatazz y la semana pasada fueron los jovencísimos Rojuu y Clutchill, representantes destacados de la nueva generación de artistas urbanos, los encargados de hacer que el público barcelonés se lo pasase bien.

Pero esta vez hemos querido prestar atención a quien normalmente está detrás de los focos: los bookers, esas personas que se encargan de programar el cartel de cada fiesta. En este caso Sanatruja, Will Blake y DJ2D2, bookers de FUEGO, con quienes hablamos hace unos días sobre su trayectoria, la música urbana y las fiestas que organizan.

VICE: Buenas chicos, lo primero de todo, lleváis ya dos años montando FUEGO, dos años en los que la escena ha pasado de ser englobada bajo el paraguas del “trap” a ser englobada en el de la “música urbana”, en el que artistas que hasta entonces eran de vanguardia se hayan convertido en parte del mainstream y de la cultura popular, en los que todo esto ha pasado definitivamente de “el nuevo punk” a “el nuevo pop”, ¿cuál ha sido para vosotros el principal cambio de estos dos años?

FUEGO Squad: Un claro ejemplo del crecimiento es ver que Rels B en 2016 llenaba la sala 3 de Razz, en 2017 sala 2 y el pasado octubre vendió toda la sala 1. Creemos que lo más destacable es lo variado que se ha vuelto la escena (donde antes solo era rap, ahora hay mucho más que eso), la presencia cada vez mayor de artistas femeninas y lo transversal que es la audiencia, algo que se ve muy bien si vienes a Fuego.

Además, años antes de FUEGO ya estabais metidos en el proyecto La Trap Jaus, ¿cómo fue el cambio a FUEGO? ¿Tuvo que ver con el cambio en la escena? ¿Fueron todo estos cambios progresivos o hubo algún momento de ruptura?

En realidad no fue tanto un cambio sino una evolución lógica. En La Trap Jaus siempre tuvo representación Trill, una marca creada desde Razz para dar a conocer la escena urbana más arriesgada y donde habían pasado Jarreu Vandal, Nick Hook, Sinjin Hawke & Zora Jones o Murlo, entre otros. Bajo el paraguas de Trill se programaron cosas en sala 1 que funcionaron muy bien. La suma de Trill y DJ2D2, hizo nacer a FUEGO.

¿Con qué criterio elegís a los artistas que traéis a FUEGO, qué requisitos han de cumplir?

Desde el principio quisimos que FUEGO fuera más allá del rap o hip hop, englobando otros subgéneros urbanos y que se convirtiera en la primera sala de gran capacidad en apostar cada finde por algo así en este país. Programamos teniendo esto muy en cuenta.

¿Se nota mucho la diferencia en el público cuando el artista es local y cuando es internacional? Desde fuera da la sensación de que el público se identifica más con los artistas locales, como se ve por ejemplo en el éxito de las cuentas de memes.

Nos encanta apoyar el talento nacional, creemos que es importantísimo pero somos conscientes que nuestro público ha crecido en una era global y vemos la misma reacción ante el hit nacional como el internacional.

En todos estos años, ¿cuál ha sido el artista que hayáis montado que más seguro teníais que lo iba a petar? ¿Y el éxito de quién os ha sorprendido más?

Post Malone fue nuestro primer directo en Febrero del 2017 y supimos desde el principio que sería el artista perfecto para presentarnos. El éxito fue tal que quiso repetir en julio. Aún agradecemos que los astros se alinearan de esa manera a nuestro favor.

La sorpresa nos la llevamos con Russ. Sabíamos que tenía tirón pero no nos esperábamos que se llenara la sala y que la gente coreara todos los temas a tumba abierta.

Contadnos: ¿cuál es la vez que más se ha liado en una de vuestras sesiones?

Ha habido varios. C Tangana subido a la mesa del DJ, golpeando la verja de cabina mientras Rosalía lo observaba con ojos brillantitos fue bastante epic.

¿Creéis que el hecho de que ahora la música urbana sea parte del mainstream va a cambiarla? Ahora parece que, sobre todo los artistas locales, tienen un rollo muy cercano que no es lo normal en artistas internacionales que vienen de escenas que ya hace años (o décadas) que son grandes.

En nuestra opinión lo urbano muta continuamente por eso se mantendrá siempre fresco.

¿Cuál es el artista internacional al que más os apetecería traer y por qué?

Puestos a soñar, nos encantaría tener a Cardi B o a Lil Uzi Vert porque nos parecen lo más, aunque no creemos que nos lo podamos permitir.

Estamos viendo que los ritmos africanos y latinos son los que lo están quizá despuntando más últimamente. ¿Qué es lo que viene, qué será lo próximo?

El futuro será afrofemenino o no será.

¿Qué tiene que tener un buen directo? En los últimos años ha habido mucho debate sobre el sentido de que ciertos artistas de música urbana hagan playback, por ejemplo. ¿Podríamos decir que los shows han sustituido a los conciertos?

El público no es tonto y el éxito no es que vengan una vez a tu show, si no que repitan y para eso hay que proponer una buena experiencia. Cuanto más la cuides, más posibilidades tendrás de vivir de esto.

Decidme cinco canciones que representen a FUEGO, sé que es complicado, así que podéis meter alguna más.





Bad Bunny ft. El Alfa – La Romana

MadeinTYO – Skateboard P

City Girls ft Cardi B– Twerk

Bizzey – Traag

Gunna – One Call

Ms Nina – Rico Rico

Cecilio G ft Lil Moss – Arcoiris (prod by Enry-K)