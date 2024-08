Te dejamos una hermosa lista de 23 canciones venezolanas

La música independiente venezolana en los últimos 20 años ha tenido calificaciones de oro. En los últimos 10 años vivió uno de sus mejores momentos y no voy a discutirlo en este texto. En otro quizás. La crisis humanitaria, política, económica y social que vive Venezuela es conocida por todo el planeta. La emigración histórica más importante del continente en lo que va del siglo. Lo que conlleva movimientos inevitables: piezas de arte que tienen grabado el inconsciente colectivo. El animal coyuntural. Los rasguños a las piedras. Los amigos caídos. Los desparecidos. Los dinosaurios. Hacer trueque de productos básicos para medio llenar una despensa. 30 minutos de agua al día. 12 horas de electricidad. Las despedidas sobre el Carlos Cruz Diez. Las últimas veces que viste a algún ser querido y no sabías que, esa cena terrible, era más bien un adiós anticipado y nadie dijo nada para no lagrimear. El comenzar de nuevo. El eterno retorno. Extrañar algo que ya no existe. Hacerse consciente de que nunca jamás vas a tener la vida que antes tenías. Tus amigos, conocidos, amores, ex amores: son hojas de un árbol viejo que cayeron y no se pueden volver a colgar. Entender que el ser humano que eras en tu tierra se disipó. Dejar atrás. Borrón y cuenta nueva.

Venezuela está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Jamás habíamos existido tantos inmigrantes venezolanos regados por el mundo. Con esta lista, queremos celebrar la música venezolana y a los venezolanos que nos tocó vivir todo este desastre político. Esto va más allá de colores, ideologías u opiniones: es música. 23 hermosas canciones que de alguna forma tienen que ver con todo lo vivido en estos 21 años. Que tocaron la fibra coyuntural y ayudaron a que los venezolanos sanáramos corazones, cabezas y piernas.

Todo va a estar bien.

La Vida Boheme – “Flamingo”



Famasloop – “Choro Dance”



La Pequeña Revancha – “Espejo”



Akapellah – “Milki”



Apache – “Relación”

Lil Supa’ – “Luz”



Danny Ocean – “Me rehúso”





Servando Primera – “En el sur”





King Changó – “Sin ti”





Nana Cadavieco – “No hay”





Rawayana – “Algo distinto”





Jack Rusell – “Buen presente”





Tomates Fritos – “Nadaré hasta llegar”





Mcklopedia – “Cuando nada me quede”





Candy 66 – “Invisible”





Big Soto – “Vida buena”





Los Amigos Invisibles – “La vecina”



Caramelos de Cianuro – “Las estrellas”





Charliepapa – “Zamuro”





Viniloversus – “Dos secretos”





Telegrama – “Vamos”





Americania – “Estoy afuera, sal”





Vel France – “Galaxia”

