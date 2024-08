Fui el payaso de la primera fila del Boiler Room Dekmantel y esto fue lo que me pasó

En los últimos años, la seguridad de las personas frente a las cámaras se ha incrementado dramáticamente. Una vez das un paso por fuera de la puerta de tu casa, ya tienes el selfie stick de un vlogger fashionista o turista extravagante apuntándote directamente a la cara. Todo esto se observa perfectamente en Boiler Room, la fiesta en la que los DJs y su audiencia frenética se pueden seguir en vivo a través de un streaming, para luego terminar en Internet de por vida. Un eterno recuerdo de una noche inolvidable.



Pero Boiler Room provoca un particular comportamiento entre sus asistentes. A veces solía mirar sus transmisiones cuando no sabía qué hacer con mi vida, y veía cómo las fiestas más normales terminaban convirtiéndose en todo un frenesí maniático. Si el vlogging es como la masturbación, Boiler Room es un gangbang gigante donde la cámara es la parte receptora. Siempre hay alguien en el frente que no puede seguir el ritmo y decide llevarse toda la atención posible. Espuma, entrecerrar los ojos, empujar a la gente hacia un lado, gritar e incluso tocar al DJ en casos extremos: parece que no hay límites para la cámara bestial.

Para comprobar qué tan cierto es este mito urbano, pero al escenario de Boiler Room en el festival Dekmantel 2018 para estar también en la primera fila. Quería saber si el comportamiento de divagación es cariñoso con la cámara, o si realmente es una tendencia irreprimible a la fama. Esto fue algo de lo que sucedió:

16:27 – Hola, amigos, ¡aquí estoy!

Cuando llego a Dekmantel, mi experimento de Boiler Room es la primera cosa que quiero hacer. Pero luego me retracto, porque realmente no es lo mío. Mido casi dos metros de largo, lo que significa que siempre veo mucha gente enojada en los conciertos cuando estoy demasiado adelante. De todos modos, quiero saber por primera vez qué se siente ser la estrella de un video de Boiler Room, y eso es lo que el público debe entender.

Así que agarro una cerveza y me ato un pañuelo ridículo alrededor de la cabeza para entrar en un estado de ánimo combativo. Respiro hondo y me sumerjo en la multitud. A veces me muevo de lado a lado, como un cangrejo, para deslizarme entre las personas. Pero, desafortunadamente, no siempre es posible evitar a la gran multitud fiestera. En el primer dedo del pie donde estoy parado, todavía digo cortésmente “lo siento”. Pero cuanto más me acerco a la cámara mágica, menos lamento encontronazos como el que mi codo tuvo con el ojo de alguien. De esta forma, se produce una especie de selección y filtro natural: los compasivos nunca son los primeros en Boiler Room.



16:36 – ¿Estoy en la cámara?

Estoy atascado en algún lugar en la tercera fila. Delante de mí hay una chica que ocasionalmente se ve molesta cuando trato de empujarla sutilmente hacia un lado. Frente a ella hay un chico y una chica que parecen haber huido de una versión muy contemporánea de The Matrix. Son bastante pequeños, por lo que podría ser que estoy saliendo en cámara.



Saco mi celular para verificar la transmisión en vivo. El DJ está justo entre la cámara y yo, a pesar de todos los lugares en los que se puede hacer. Trato de poner mi cabeza entre las personas que tengo enfrente, pero no funciona tan bien. El chico de Matrix claramente no está contento con eso. Solo hay una solución: ir más adelante. Luego, recibo una aplicación de mi colega, que está mirando el streaming en la oficina (viernes por la tarde): “Sí, te veo”. ¡Estoy triunfando!

Una primera aparición.

16:48 – ¡Estoy en cámara!

La chica que tenía enfrente se ha escapado, y solo la gente de Matrix todavía siguen en el camino. Veo la cámara, pero enfocan constantemente las manos de –otra vez– ese DJ. Hago los movimientos más ridículos para llamar la atención, y definitivamente ayuda. La mirada de la cámara se desliza de arriba hacia abajo sobre mi cuerpo, y esa es una sensación maravillosa. No puedo controlar la tendencia a lanzar besos al público que poco a poco se apodera de mi cuerpo. ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Existo!

Besos.

16:53 – Me he convertido en un monstruo

También las personas conectadas a la transmisión me han visto, aparentemente se puede leer el hambre de atención de mi cara. “El chico alto es como Godzilla esperando atacar al frente”, dice Tony Almeda en la sección de comentarios.

Godzilla.

16:56 – ¡Me paro al frente!

Mientras tanto, el DJ comienza a construir el clímax. Emocionado por la música, empiezo a gritar y a alzar los puños con entusiasmo. La construcción lleva mucho tiempo, lo cual es agotador. Puedes detenerte a respirar por más de veinte segundos, pero detenerte a mitad del clímax te hará sentir como un verdadero idiota. ¡Hey, ya es hora de soltar ese drop!

Los puños arriba.

Mientras estoy dando puñetazos, hay alguien saltando a mi lado. Cuando finalmente ese potente y hermoso track estalla, el hombre comienza a saltar como un loco descontrolado. Si trata de sacar provecho para adelantarse, comete un grave error, porque yo (y no él) me aprovecho del caos. Las figuras de Matrix se enredan en la vorágine, pero logro sacar ventaja con una elegante pirueta. Al enderezar mi bandana nuevamente, el éxtasis se apodera de mí:

Una pirueta elegante.

¡Soy el primero!

Lo que está pasando en mi cabeza es difícil de describir. Es una especie de manía salvaje. De repente quiero mostrar mi pecho, porque este año también fui al gimnasio una vez.

Mi hermoso pecho.

Comienzo a desabrocharme la camisa y a hacer los movimientos de la más diva de las divas mientras la cámara ya no puede estar a mi alrededor. El chico que brincaba como loco reconoce en mí a su dios y me pone su gorra en mi cabeza. No sé cómo se ve, pero en este momento álgido todo se siente demasiado genial para mí.

El DJ me proporciona la banda sonora perfecta. Tengo ganas de abrazarlo, doy un paso adelante. Todos gritan y bailan.

¿Para mí?



“¡Retrocede un poco!” Una escama de saliva vuela de mi boca, pero me abro un botón más de la camisa. “¡Retrocede!”. Alguien me está presionando. Un idiota con un micrófono que cree que puede hacer todo lo que se le venga en gana. A medida que la música se vuelve más suave, comienza a anunciar DJs. Siento que mi euforia se marchita y las comisuras de mi boca caen. Mi momento ha terminado. Me quito la gorra de la cabeza. Es marrón, no es realmente mi color. Un poco inclinado hacia adelante, comienzo la retirada.



17:05 – Las consecuencias

Ya afuera, me siento en un rincón del tronco de un árbol, abrumado por el remordimiento y la vergüenza. De hecho, me dejé enloquecer completamente por la cámara, siendo testigo de la posibilidad de inmortalizar mis movimientos de baile en Internet. Ya no era yo, estaba completamente dominado. Y es por eso que mi desvergonzada torpeza se inmortaliza en Internet. Afortunadamente, tenía gafas de sol.

Lo siento, Identified Patient, tu set estuvo increíble, pero solo me ocupé en mi propia fama. Le pido perdón a todas las personas en cuyos dedos de los pies estuve parado. Perdón, niña que se paró en el camino, perdón gente de Matrix. Lo siento, gente en las casas. Estoy considerando hacer un blog patético en el que me disculpe, pero creo que incluso eso no podría ofrecer consuelo alguno.

