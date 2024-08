Fetos gigantes y curas con pancartas: así fue Marcha a favor de la vida

Artículo publicado por VICE Argentina

Mientras el congreso avanza con el debate por la despenalización de aborto, este domingo 25 de marzo miles de personas en todo el país se manifestaron en contra y celebraron el día del niño por nacer.

El bebe gigante se llamaba Alma, eso nos dijeron. Ese bebé piensa, a pesar de ser muy joven: “Alma quiere nacer, y su mamá no la escucha, y yo la quiero tanto” se leía en un cartel colgado en un poste. Mientras tanto, madres solteras se subieron al escenario a contar porque ellas decidieron no abortar y le pidieron a familias adineradas que “por favor, adopten a esos pobres niños, que están vivos”.

Familias al lado del escenario

La marcha tuvo su mayor concentración en la facultad de derecho, en el barrio de Recoleta. Miles de personas caminaron con sus carteles y premisas “a favor de la vida”. Alumnos de colegios religiosos, jóvenes católicos y evangelistas, partidos políticos como Bandera Vecinal —Liderado por Alejandro Biondini—, curas, monjas y familias enteras caminaron sobre Av. del Libertador. VICE habló con algunas de las personas presentes:

“Estoy acá para defender la vida. Creo que la vida humana no se debate, se respeta. Creo que hay vida después de la concepción”

Sofia, 20 años

«Hay falacias con respecto al aborto. Le damos apoyo a los más inocentes, somos la voz de los que no pueden hablar. La ley no garantiza nada, las estadísticas no son reales, no habrá menos muertes por avalar el aborto. La iglesia siempre mantuvo la misma postura».

David, cura de la iglesia católica de la ciudad de La Plata

«Yo apoyo al No Aborto. El aborto es pobreza, y la pobreza no se combate con la muerte. Esto es lógica, y una madre que quiere matar a su hijo no está siendo lógica. Si separo al estado de la iglesia esto es un delito, porque vas a matar al bebé. El estado tiene que combatirlo de otra forma, hay que educar».

Patricia, 36 años

«Apoyamos a la vida. Lo que más queremos es que no se avale la ley del aborto, es catastrófico. Nosotros somos cristianos y pensamos que Jesús es vida. No queremos que haya abortos».

Ezequiel y Romina, jóvenes cristianos

«Nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción. La realidad es que los pobres tienen que pagar porque algo injusto. No tengo una opinión sobre el régimen nazi, es parte de la historia, no me gusta la violencia. Siempre venimos a las marchas pro vida».

Jóvenes de Bandera Vecinal

El aborto es una realidad que ocurre en Argentina, más allá de las opiniones pro aborto — pro vida. La discusión fundamental se basa en legalizarlo para que no sea clandestino, con todo lo que conlleva. A pesar de que en nuestro país se practican al rededor de 500 mil abortos clandestinos por año, la manifestación optó por defender la «vida» de un feto y no la de una mujer que tiene riesgo de morir o de ir presa por no tener una ley que la ampare.

El lema que se trató durante la última manifestación a favor de la despenalización del aborto se basó en: Educación sexual para DECIDIR, Anticonceptivos para NO ABORTAR, ABORTO LEGAL para NO MORIR.

Durante el día de ayer hubo fetos por todas partes: fetos gigantes y fetos diminutos en manos de vírgenes paseando por las calles de Buenos Aires. Ellos nos dejaron en claro que los fetos tienen más derechos que las mujeres, que la pro vida vale para una sola parte de esta intervención. «La traje a Ester, para que ella le lleve el mensaje a ‘su gente’», se escucha. Ester seguramente viene de un barrio fuera del centro de la capital, donde «su gente» muere por no acceder a un aborto seguro y gratuito.

