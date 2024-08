Fumar marihuana y vender memes miniatura: mis ocupaciones de pandemia

Seelvana es argentina y vive de pintar memes en versión miniatura. Decidimos acompañarla en una noche de trabajo previa al 420 donde planea terminar dos de sus grandes obras, muy apropiadas para la fecha: Stoner Guy y Tuca, dos memes clásicos consagrados, del humor simple que necesitas cuando tienes marihuana.

Stonner guy y Tuca

Hoy 420 Seelvana charla con VICE desde Buenos Aires sobre cómo lograr vivir de tu arte más allá de la droga que consumes.

Videos by VICE

Vice: Seelvana, ¿te ganas la vida pintando memes?

Seelvana: “La cuarentena me llevó ahí… ¡fíjate! No me quedó otra y me resultó. Tengo 37 años y me gano la vida ilustrando y en pandemia me di cuenta que además lo pasaba súper bien pintando, una cosa llevó a la otra y aquí estoy.

¿Sos lo que podríamos llamar una stoner funcional?

Yo probé marihuana a los 17 y durante mucho tiempo no fumé porque era algo muy circunstancial, así que safé de fumar toda mi adolescencia, y hace tres o cuatros años que vivo sola, fumo más seguido, trabajo en mi casa, y la verdad que está bárbaro.

“Estar loca es cada vez más amigable al Estado”, puedo trabajar y hacer lo que me gusta tranquilamente. Si bien también tengo un trabajo formal en un medio de noticias haciendo ilustración, el resto del tiempo lo uso trabajando en mi proyecto, pintando miniaturas estando muy high.

Lavar los platos, comer, cocinar, pegarlo, crear y repetir es parte de la “meditación urbana y doméstica” de la población stoner trabajadora de Latinoamérica. Jóvenes y viejóvenes en el mundo creativo la usan a diario para alivianar tensiones o para lograr metas de trabajo importantes en tiempos adversos.

¿Cómo llegaste a pintar memes?

Yo hacía miniaturas… bueno todo empezó porque hacía salidas turísticas con experiencias de Airbnb y mi trabajo era básicamente salir a pintar miniaturas por mi barrio, entonces nos juntábamos a pintar y cuando llegó la pandemia todo eso se terminó y me quedé sin trabajo. Estaba encerrada y todo lo que hacía era mirar memes, así que los usé como parte de mi inspiración.

“Lavar los platos, comer, cocinar, pegarlo, crear y repetir es parte de la ‘meditación urbana y doméstica’ de la población stoner trabajadora de Latinoamérica”.

Los memes ya tienen su carga de amor en la sociedad y yo me hago un poco de eco de eso y le doy esta identidad artística porque la gente se conecta de alguna manera. En el 2020 los memes nos ayudaron a asimilar muchas situaciones, y atravesar el encierro con un poco de humor es siempre necesario.

¿Y te compran? ¿efectivamente pueden considerarse un sustento?

Sí, totalmente. En toda la cuarentena estricta de hace un año mucho del dinero de esos días fue de la venta de memes. A veces pintaba uno para mí, lo mostraba en Instagram y enseguida se vendía.

¿Cuánto cuesta tu obra?

Todas los memes en miniatura tienen el mismo precio 2.000 ARP = (22 USD) es decir, lo que vale comprar dos gramos de marihuana en Chile.

Gracias Seelvana.

Pueden seguir a Seelvana y comprarle su arte aquí y a Kata Aldana a.k.a Miss Delirios por acá