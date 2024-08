Pregunté a fumetas en Spannabis por qué debería empezar a fumar hierba

Nunca he estado al otro lado del umbral de la marihuana. Bueno, sí que he dado algunas caladas y todo eso pero nunca he sido un, digamos, «fumeta» —nunca he bajado al supermercado a comprar en pijama ni me he pasado 18 horas seguidas mirando un cuadro de un oso entrando en una cueva—. Muchas veces pienso que quizás me estoy perdiendo algo increíble, es como si al otro lado hubiera un mundo increíble donde los animales charlan con las personas y nunca llueve y la gente cava agujeros en el suelo y de ahí sacan increíbles manjares ya preparados, delicias que nunca podríamos llegar a comprar con dinero. Puede que fumar hierba sea lo mejor del mundo mientras yo estoy aquí, al otro lado del espectro, haciendo el primo y viviendo una vida lamentable y gris.

Para saber exactamente qué es lo que me estoy perdiendo fui al Spannabis 2018 y pregunté a los asistentes por qué debería empezar a fumar hierba, está claro que nadie podría informarme mejor que ellos de las bondades y los infiernos de la ganja.

Grace, 28 años

VICE: Yo no fumo hierba, dime, ¿por qué debería empezar a fumar?

Grace: Creo que esto de decidir si fumar hierba o no es una decisión súper individual. Yo fumo porque es un alivio para el dolor y prefiero un método natural a las medicinas manufacturadas que no se sabe muy bien cómo funcionan y, bueno, fumar es divertido.

¿A qué te refieres con “divertido”?

Pues normalmente te hace reír, te relaja, ya sabes. Lo puedes hacer solo o con tus amigos y siempre va bien.

Entonces debería empezar a fumar ya.

Si empezaras hoy, te recomendaría vapear, porque es mucho más sano.

¿Y eso?

Porque no lo fumas, lo vapeas, y coges todas las cosas buenas de la hierba o el hachís, lo que sea que tengas ahí. Es la mejor forma de hacerlo, es mucho más efectivo. Es mejor y también coloca más.

Joseph, 26 años

VICE: ¿Qué me estoy perdiendo por no fumar hierba?

Joseph: Todo, tío, absolutamente todo. ¿Quieres un poco? [me ofrece una calada de su canuto].

Venga, véndeme un poco más esto de fumar hierba. ¿Vale la pena?

Esto que tenemos aquí [señala el porro], esto te abrirá la mente, te hará pensar cosas nuevas.

¿Es mejor fumar que no fumar?

Absolutamente. Pruébalo. No verás a la gente discutiendo mientras está fumando hierba, ¿sabes? Todo el mundo es agradable, todo el mundo sonríe. Una calada de esto te irá muy bien.

Quizás esto sea demasiado fuerte para empezar. Me voy a morir.

No, no, no. Fúmatelo poco a poco. Dale simplemente un par de caladitas, fúmatelo para notar el sabor, no hagas una calada tocha.

[fumo un poco, dos caladitas pequeñas]

¿Qué hierba es esta?

Esta está cultivada en California, es preciosa. Si no has fumado nunca puedo entender lo que dices, puedo entender que dé un poco de miedo pero no es eso de que, no sé, fumes un porro y de repente te vuelvas loco, corriendo en círculos completamente perturbado.

Noto un ligero cambio.

Ahí lo tienes. Mientras no lo mezcles con tabaco, todo irá bien.

¿Esto no tenía tabaco?

Solo hierba, nada de tabaco. Siempre que lo fumes sin tabaco estarás bien, vivirás hasta los 110 años, ya puedes poner esto en tu artículo.

Mapuxe, 36 años

VICE: ¿Debería empezar a fumar hierba?

Mapuxe: Mira, deberías fumar hierba porque creo que la hierba es un alimento espiritual, es más antiguo que las religiones y la hierba te hace tener una vibración más alegre, te relaja. Donde hay hierba siempre hay amor, cariño y cuidado. No es solo fumar por fumar, hay que pensar para fumar, ¿entiendes lo que quiero decir?

¿Cómo debería empezar? ¿Fumando porros, vapeando, dabeando?

Cultivando, cultivando. Cultivando tu propia medicina, hermano.

¿Estoy perdiendo el tiempo ahora, sin fumar?

No, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Fumar hierba es una opción, un estilo de vida. Para mí es una medicina, me relaja, y lo prefiero a comprarme un medicamento en las farmacias. No consumo alcohol ni cigarrillos ni nada, solo fumo hierba. Es una experiencia religiosa, es algo que enriquece tu alma, no es algo tangible.

Eva, 19 años

VICE: ¿Por qué debería empezar a fumar hierba?

Eva: La gente no debe empezar a fumar hierba sino que, si tú sientes que te gusta, sí que debes, pero tienes que mostrar un interés, tiene que ser algo que salga de ti mismo, no tiene que ser porque alguien te ha influenciado.

Claro, ¿pero qué es lo que me estoy perdiendo al no fumar hierba? ¿Qué interés puede tener para mí?

Actualmente tenemos poco conocimiento y estamos descubriendo muchas cosas a nivel medicinal pero el cannabis es realmente muy complejo. También disfrutamos al fumar, obviamente, pero aún quedan muchas cosas por descubrir. Lo que está claro es que te estás perdiendo buenos momentos.

¿Estoy perdiendo el tiempo si no fumo?

No, tampoco es perder el tiempo. Si te gusta este mundo lo disfrutarás, y si no, supongo que disfrutarás la vida de otro modo, tendrás tus gustos y placeres. La cuestión es que disfrutes de la vida, seas tú mismo y seas feliz, con o sin cannabis, lo importante es que estés bien.

Jordi, 30 años

VICE: ¿Por qué tendría que fumar?

Jordi: Principalmente por el gusto, por el pelotazo y por la relajación que te da luego.

¿Se está mejor siendo una persona que fuma que otra que no fuma? ¿La estoy cagando?

No, no. No quiere decir que la estés cagando tú, cada uno a lo suyo. Si quieres ver estos beneficios que yo te digo pues empieza a fumar, si no, pues seguir tu línea.

¿Me lo recomiendas?

Hombre, yo no se lo recomiendo a nadie porque estamos hablando de droga, ¿no?

Bueno, pero cada vez está más cerca de la legalidad.

Bueno, cuando se llegue a la legalidad entonces si lo puedo recomendar a alguien entonces se lo recomendaría igual que se lo recomendé a mi padre en su día.

Pepito, 26 años

VICE: ¿Qué me estoy perdiendo por no fumar hierba?

Pepito: Te estás perdiendo poder dabear.

¿Y por qué?

Tiene buen sabor y es bueno para el cuerpo y el alma. Es parecido al aceite esencial.

¿Y qué sensaciones te genera?

Cuando hago dabbing con una variedad de cannabis con mucho CBD me genera mucha paz, me quita el estrés, y no me hace el efecto del THC. Normalmente lo hago solo y me relaja mucho.

¿Recomiendas a la gente que dabee?

Bueno, recomiendo probarlo y luego, si te sienta bien, adelante.

¿Es mejor empezar dabeando o fumando porros?

Dabeando, por supuesto, porque fumas toda la pureza. Es mucho mejor.

¿Y es mejor fumar a no fumar nada de nada?

No es mejor, si lo necesitas adelante, sino, pues nada.

¿Y qué tipo de necesidad es esa?

Si estás enfermo, por ejemplo. O si buscas tener más creatividad, también puedes utilizar la hierba en este sentido. Hay muchas variedades y cada una de ellas tiene su función.

Artak, 20 años

VICE: ¿Me estoy perdiendo mucho por no fumar?

Artak: Si no fumas yo te recomiendo que no empieces a fumar.

Joder, y dices esto cuando estás asistiendo a un festival de marihuana.

Te lo digo, más que nada porque, al fin y al cabo, te desactiva, tío. No te deja hacer vida normal. Está muy bien pero si nunca has fumado mejor que no fumes, porque una vez que te enganchas ya para dejarlo es imposible.

¿No tiene nada de bueno?

La sensación es increíble, yo ahora estoy enganchado y creo que no lo voy a dejar en mi vida, la verdad. Al revés, cuando sea millonario y esté en mi barco estaré ahí haciendo porros todo el día.

¿Vas a ser millonario?

Bueno, esperemos, vaya, si la cosa va bien. Fumar es increíble pero luego el aspecto de tener que hacer la vida normal te puede joder bastante. Estás más apalancado, no tienes ganas de salir. Antes con los colegas íbamos por ahí, en plan hacer cosas e ir a los bares y tal y ahora lo único que hacemos es fumar porros.

Pero si te gusta es tiempo bien invertido.

Una cosa es invertirlo bien pero hay gente que fuma y están sin trabajar, están todo el día fumando y se gastan todo el dinero de los papis fumando.