Für Immer: Las siluetas sonoras de Talker, Sarin y Velvet Volcano

Se suele decir que para ver es necesaria la luz. Si en la oscuridad no hay tal, entonces, se asegura, no es posible ver. No obstante, basta con internarse en la oscuridad y permanecer ahí un rato para, como sugiere Sorensen, percibir algo. Vemos, de alguna manera, lo hacemos muy probablemente no como acostumbramos o deseamos ver; cuando vemos en la oscuridad, esa privación, esa “falta de”, resalta, se manifiesta ante nosotros.

Consciente de que la oscuridad no es mera ausencia de luz, Georg Friedrich Haas compuso «In iij. Noct. «, pieza ejecutada en un completo apagón donde los músicos interpretan como murciélagos logrando que la música sea el único vehículo para explorar el espacio. En honor al Tercer Nocturno del antiguo servicio religioso Tenebrae para la Semana Santa, en el que se apaga gradualmente una serie de velas durante el recital de salmos y lecturas, el trabajo de Haas es capaz de dotar de contorno al sonido -a veces ruidoso, a veces armonioso-, en todo momento, producido a oscuras.

Se necesita oscuridad para ver oscuridad y en ella distinguir siluetas. Con esto en mente, The Forgotten ha convocado en Für Immer a dos proyectos de la electrónica que con su sonido son capaces de crear atmósferas visibles en virtud de la luz que obstruyen.

Talker dupla oriunda de Chicago conformada por Karl Meier y Jon Krohn—la cual fue clave para la legendaria Downwards Records de Regis, sello hoy al mando de Standards and Practices—sumará su mezcla de elegancia y brutalidad a los claroscuros de la noche, creando una antesala perfecta para el terrorífico sonido de Emad Dabiri, mejor conocido como SΛRIN, quien ha tejido en el corazón de la escena berlinesa una distintiva tonalidad negra en la que hace convivir como ningún otro el industrial con el EBM, el techno y el wave evocando pasajes ominosos en medio de oscuras pistas bailables.

A la sesión se suma también Velvet Volcano, productor que forma parte de las filas de The Forgotten. No toda visión requiere de luz.

La cita es este viernes 4 de mayo a las 22hrs. en la Ex Fábrica de Harina.

Boletos disponibles para preventa a un costo de $150: fr-immer.boletia.com

Día del evento: $ 200.00

Conéctate con el evento en: Facebook.