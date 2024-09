«Furia» de Demian Licht trae instintos de animales maquiavélicos al techno cósmico

La productora de la Ciudad de México, Demian Licht—quien recientemente hace una aparición en el mini documental de Discwoman—ha compartido una amenazante e hipnótica canción de su próximo EP, Female Criminals Vol. 1. El arte del lanzamiento (se puede ver abajo), así como el título, sugieren un aire de desorden y volatilidad que se enfrasca en esta canción de techno cósmico. Cuando el techno pega duro y completo con fuerza bruta, las agresiones aprietan lentamente de forma sutil y cautivadora.

«‘Furia’ es el nombre elegido para esta canción, que expresa de forma conceptual todas las adversidades a las que he tenido que enfrentarme tratando de entrar en la escena internacional del techno al ser una mujer de Latinoamérica», comenta Litch a THUMP vía email. » También esta relacionada con mi instinto animal, con el cual me siento muy conectada pues me ha permitido no tener miedo y a ser intuitiva en cómo manejo mi vida.»

Female Criminal Vol. 1, saldrá en el propio sello del artista, Motus Records en abril 22, y está disponible para pre-ordenarlo en Bandcamp. Ella debutará en vivo el material de su EP por primera vez en los Estados Unidos el 19 de Abril en Los Ángeles, presentado por Das Bunker.

