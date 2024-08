El futbolista amateur que engañó a cuatro equipos en un año

A comienzos de año, Bernio Jordan Enzo Verhagen, de 25 años, hizo algo inusual para un jugador aficionado de fútbol. Se subió a un avión y se fue a jugar con un equipo llamado el Dinamo Auto FC de Transnistria, un país no reconocido en la frontera de Moldavia con Ucrania que se declaró independiente en 1990.

El Dinamo-Auto FC es un club de aficionados que no tiene estadio propio. Verhagen estuvo allí por poco tiempo y nunca llegó a jugar. Cuando regresó a los Países Bajos, lo entrevisté para un podcast en el que hablábamos de su experiencia en Transnistria. Poco después de publicar la entrevista, algunos oyentes me escribieron para decirme que Verhagen estaba involucrado en un fraude con tarjetas de crédito.

Cuando le pregunté por estas acusaciones, contestó que solo eran “ haters” y dijo que le diera los nombres de los que le habían acusado. No lo hice, pero había algo que no me cuadraba. Decidí seguir de cerca su trayectoria, que sorprendentemente le llevó a Sudáfrica, Chile y Dinamarca al final de año.

DINAMO-AUTO FC presentando a VERHAGEN. cortesía del DINAMO-AUTO FC

Cuando vi en Twitter que el Cape Town City FC había fichado a Verhangen, me sorprendí. Verhagen no llegó a jugar un solo partido en Transnistria y el Cape Town City FC es un equipo real de Sudáfrica. Lo más raro es que un mes después, de nuevo sin haber jugado un solo partido, se fue al Audax Italiano, un equipo de primera división de Chile. Un par de meses más tarde, igualmente sin haber pisado el campo, dejó el equipo y volvió a Europa.

El 5 de noviembre, me enteré de que el Viborg FF, un equipo profesional de Dinamarca que ganó la copa danesa en 2000, había anunciado en su página web que iban a fichar a Verhagen. Le dieron el número 28.

Justo antes de que lo presentaran oficialmente, Verhagen ofreció una entrevista por Skype al periódico chileno La Tercera. En ella cuenta que se fue de Chile con su novia chilena Nayaret Muci, que además participó como traductora en la entrevista.

CAPE TOWN CITY FC Eliminó este tuit en noviembre

Según el periódico La Tercera, justo antes de la entrevista, Muci había publicado un par de historias en Instagram en las que decía: “El jugador me tiene secuestrada aquí en Dinamarca. Me golpeó y escupió mi cara. No me quiere devolver a Chile. Ayuda”. Al respecto, Muci explicó que era difícil “vivir con alguien que no te deja salir del hotel”, pero que todo estaba “bien”. En la entrevista, Verhagen explicó que había dejado el Audax Italiano porque sus compañeros eran racistas y le llamaban “mono”. No quiso contar qué representante le consiguió el contrato con el equipo chileno.

Fue una entrevista bastante incómoda y preocupante que además te dejaba con muchas incógnitas. ¿Quién representaba a Verhagen? ¿Por qué dejaba y por qué le fichaban otros equipos si no llegaba siquiera a jugar? ¿Por qué no comprobaba la policía danesa que su novia estuviera bien? Me puse de nuevo en contacto con él y le pregunté por Whatsapp quién era su agente. “Me gustaría que dejaras de molestarme”, me contestó.

VERHAGEN en su presentación con el VIBORG FF. cortesía del VIBORG FF

La federación nacional de fútbol de los Países Bajos (KNVB) nos informó de que, en 2009, Verhagen jugó un año en la cantera del Willem II, un equipo neerlandés de primera división. Después, estuvo en otros tres equipos aficionados en los Países Bajos. Aunque la KNVB debería saber cuando un jugador neerlandés se pasa a un equipo internacional por primera vez, no tenían ningún registro sobre las aventuras de Verhagen en el extranjero.

La información más reciente que tenía la KNVB es que hasta este año, Verhagen estaba registrado en el equipo neerlandés Den Dungen. Llamé a su ojeador, Marcel van Krieken, y me dijo que Verhagen jugó unos cuatro partidos y no llegó a “sobresalir”. También nos cuenta que era una persona agradable, pero que no entendía por qué le seguían fichando clubs profesionales.

El Dinamo-Auto FC en Transnistria no nos respondió, pero borraron el mensaje en su página web en el que anunciaban con orgullo el fichaje de Verhagen.

El portavoz del Cape Town City FC Julian Bailey dijo que ficharon a Verhagen “a través de un representante cercano al equipo”, pero que desconocía su nombre. Me contó que habían visto un vídeo de Verhagen jugando al fútbol: “Al presidente le gustó, así que le ofrecimos un contrato”. Pero cuando Verhagen llegó a Ciudad del Cabo, no estaba en forma y tuvo que entrenar por su cuenta. “No tuvimos la oportunidad de ver si llegó al nivel de lo que habíamos visto en el vídeo, pero su actitud era muy buena”.

Según el Cape Town City FC, Verhagen se fue al poco tiempo porque quería volver a Europa. Pero justo después se fue al Audax Italiano en Chile. Lorenzo Antillo, presidente del Audax, evitó algunas preguntas y dijo: “Prefiero no hablar del tema. Me han metido en algo que yo no pedí”.

Mientras, en Dinamarca comienzan a escucharse historias interesantes. En la página de fútbol Bold entrevistaron a Verhagen, que les dijo que había estado en periodo de pruebas en el Næstved y en el Randers. Cuando les preguntaron, ambos equipos dijeron que no tenían ni idea de quién era Verhagen. Parece ser que Verhagen había estado entrenando por su cuenta en Dinamarca, igual que en Ciudad del Cabo.

Después, en el periódico danés Politiken se publicó un artículo en el que se explicaba que Verhagen había fingido jugar para el FC Kopenhagen en Dinamarca para seducir a una mujer y robarle su dinero y sus joyas. A su vez, el Viborg FF publicó un largo comunicado en el decían que creían que habían fichado a Verhagen a través de Stellar Group, una agencia de representantes enorme que lleva a jugadores de la talla de Gareth Bale.

En realidad, el equipo lo contrató por una serie de correos electrónicos, documentos y llamadas telefónicas fraudulentas en los que una o varias personas fingían trabajar para Stellar Group. Uno de los presidentes del equipo dijo que se comunicaban casi a diario con un hombre que afirmaba ser el presidente de Stellar Group, Mo Sinoush. Acordaron que finalmente venderían al jugador a un equipo chino que había mostrado interés. Obviamente, las supuestas cartas del equipo chino eran también falsas.

Solo cuando Verhagen llegó al Viborg FF se dieron cuenta de que los habían engañado. Tras analizar la correspondencia, descubrieron que las direcciones de correo electrónico que supuestamente les habían enviado desde Stellar group tenían una extensión “.co” en vez de “.co.uk”, que sería la verdadera. El Viborg FF está colaborando con el verdadero Stellar Group para denunciar el caso a la policía danesa.

El 26 de noviembre, el Viborg FF anunció que había terminado su contrato con el jugador. Un día después, la policía danesa arrestó a Verhagen por un supuesto ataque y robo a varias personas, entre ellas a Nayaret Muci. El 3 de diciembre, las autoridades danesas le acusaron de fraude. Parece ser que la inesperada historia del jugador que nunca jugó un solo partido ha llegado a su fin.

