Escucha en exclusiva ‘Precipicio’ el nuevo disco de Futuro Terror

Puntuales a su cita anual (no sé cómo se lo hacen pero desde 2013 cada año se lo montan para editar algo, son los Woody Allen del punk), Futuro Terror se presentan este 2017 con un nuevo disco de larga duración, Precipicio, heredero de sus trabajos anteriores pero también una propuesta que sustituye, en momentos puntuales, esa reconocible energía y nervio punk marca de la casa por apuestas más oscuras, densas y laberínticas.

Pero no temáis, esta puntual desaceleración ha hecho que el trío gane en consistencia. Sí, los Wipers y The Fall siguen estando ahí (gracias a Dios) pero por ahí están también los Gories (ese solo en Urgentes, joder) y, si me los permiten los integrantes del grupo, unos más contemporáneos Parquet Courts (Tumba de Cristal, Aelita).

Por lo general, y esta es la idea con la que os tenéis que quedar, las melodías, los coros, los finales de canciones con la caja doblada y, sobre todo, los estribillos coreables con latas de cerveza en mano siguen estando ahí, y eso es lo más importante de todo: la celebración, la congregación delante del escenario y el pasarlo bien mientras los brazos sudados van rozándose con otros brazos sudados. Luego acercarse a la mesa del merch y comprarte un disco y una camiseta y en ese momento esto es lo más importante del mundo.

Como no, edita BCore y durante los próximos meses podréis verlos en varios puntos destacados de la geografía española.