Raves, gabbers y ropa de deporte: hablamos con Gabber Eleganza

Gabber Eleganza es el proyecto del italiano Alberto Guerrini con el que explora los sonidos de la electrónica más ravera y en el que su reverencia por la cultura y la música gabber se hacen notar incluso hasta en el propio nombre.

Hablamos con el con motivo de su actuación mañana en Barcelona, en la sesión Trill de la Sala Razzmatazz.

VICE: Tu relación con el gabber y la escena rave viene de lejos. A lo largo de todo este tiempo, ¿cómo dirías que ha cambiado la escena?

Gabber Eleganza: Mi relación ello empezó porque cuando era a joven era un raver muy dedicado. Pasé años yendo a fiestas, festivales de hardcore y raves. Pero hoy en día, la escena rave es parte del gran negocio del entretenimiento o una zona de comfort, ha perdido todo el poder escapista y todo lo salvaje que tenía antes.

Desde hace unos pocos años la escena raver ha empezado a ser valorada de una forma más positiva. ¿Se ha notado un cambio real para los artistas que están relacionados con ella?

La escena rave lleva existiendo 30 años y los pioneros siguen en activo. Las diferentes escenas rave se han construido sobre la inclusividad, la positividad y la esperanza de que eso vaya a seguir así para siempre.

Gabber Eleganza es, sobre todo, una figura que divulga la cultura rave de forma polifacética, más allá de la música. ¿Qué es lo que más te fascina de esto?

Con lo que hago he querido expandir la libertad de ser tu mismo y tu tribu, la unidad de las culturas juveniles, la actitud do-it-yourself y cómo la estética de los jóvenes tiene un impacto en la cultura pop.

Como artista has explorado también la vertiente de la moda ligada al estilo de vida raver. ¿Cuando te empezaste a interesar por ella?

Cuando era un joven gabber, tenía que ver también con la estética. Me enorgullecía que me reconociesen por la calle como un gabber y creo de ahí viene mi interés por todo lo que tiene que ver con la moda. La idea coger al pragmático y funcional para ti y utilizarlo para algo más (como la ropa de deporte que se convierte en ropa para bailar toda la noche) siempre me ha fascinado, porque al final la ropa es un lenguaje tan personal como cualquier otro. Para mi esto es totalmente diferente a la idea de “las modas”, que es algo que personalmente nunca me ha interesado.

Este año has sacado tu trabajo debut en Presto!?. Más allá de la obvia relación con la escena, ¿qué te ha impulsado a sacarlo en el sello de Lorenzo Senni?

Somos amigos desde hace años y me ha apoyado desde el principio, así que para mi era algo normal hacerlo con él. Su forma de acercarse a la música me ha influenciado mucho, descubrí nuevas formas de entender la música gracias a él. Sigo teniendo muchos amigos en la escena hardcore —Djs y buenos productores— pero honestamente no me siento parte de ella. Soy un outsider, quiero experimentar y estoy contento tendiendo puentes entre el hardcore y la electrónica.

Ambos trabajáis con la misma música madre, pero la afrontáis de forma muy distinta ¿cómo funciona tu proceso creativo?

Yo mezclo género diferentes con una misma actitud: hardcore. Pueden ser beats de grime con industrial, un tema abstracto con algo gabber… lo que sea, quiero hacer un mix rompedor que sea bueno para sudar en una rave, pero a la vez salir de cualquier zona de comfort.

Has comentado en otras entrevistas que estás empezando un sello propio, ¿qué te ha llevado a hacerlo? ¿has pensado una línea editorial concreta?

Estoy abriendo un sello llamado Never Sleep. Editaré discos centrados en el post-rave, el nuevo hardcore y haré algunos represses, una mezcla entre nostalgia y futurismo. Además quiero hacer publicaciones de artistas y fotógrafos que expresen diferentes puntos de vista de la cultura rave.

Tu música y sets están llenos de energía y baile agresivo. ¿Qué escucha Gabber Eleganza para relajarse?

La verdad es que ahora mismo soy incapaz de relajarme (Never Sleep LOL), pero los artista que me ayudan a hacerlo en casa son: Kelsey Lu, Mad Professor, Midori Takada, Caterina Barbieri, el rocksteady de Trojan y Studio1 y Lucio Battisti.

Aprovechando que nos acercamos al fin del 2018, ¿Qué artistas te han llamado más la atención este año?

HdMirror, Meuko! Meuko!, Paul Seul, Lizzitsky, Vipra, Caterina Barbieri, Still, EKrampf, Vessel, Know VA, Centuria City, New VisionsTextasy, Lanark Artefax y Dj David Pastis.

¿Qué 5 canciones no pueden faltar en un set tuyo?

Blastto – OTM epic mix, Aphex Twin – Start As You Mean To Go On , Evil Grimance – 3 Litres, Rave Creator – A New Mind, Lenny Dee – The Dreamer.