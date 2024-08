Trip hop, gabber, breakbeat y hard house: un repaso por sus épocas doradas

Los que hemos pasado algunos años –o quizás bastante años– siendo seguidores de la música electrónica, hemos logrado una especie de «PhD.» simbólico en comprender y diferenciar tendencias musicales. Los géneros, los estilos, con el paso del tiempo mutan, cambian y en algunos casos, mueren.

Para aclarar un poco más esta afirmación, podríamos traer como ejemplo que alguna vez hubo un Deep Dish que tocaba progressive housero y funky, mientras que ahora Dubfire toca techno festivalero junto a Adam Beyer, el cual también hace unos 15 años tocaba tribal techno y hardgroove, como bien se puede escuchar en su Essential Mix debut. Pues bien, la cosa es que hay algunos estilos musicales que tuvieron un alcance marcado, una evolución y ahora parecen casi «extintos» o con nichos y audiencias bastante pequeñas.

Videos by VICE

Por eso hemos decidido nombrar algunos géneros que alcanzaron cierta notoriedad y protagonismo, y que ahora parecen estar relegados en un circuito electrónico dominado en gran parte por las vertientes techno y house. Corrientes que para generaciones enteras marcaron una época dorada que difícilmente se vuelva a repetir.





Trip Hop: 1990 – 2001

Los breaks fueron la estructura para una eclosión que se fue dando en esos vividos noventa. Grandes nombres como Portishead, Massive Attack o Tricky, todos provenientes de Bristol, le dieron salida masiva a este sonido que conocimos como trip hop. Para algunos, es hip hop sin raperos, fusionando breaks con soul, jazz, funk, dub y house, logrando un espectro muy amplio para experimentar. Sellos de culto como Mo Wax o Ninja Tune asentaron ese sonido desde principios de los noventa; sutileza, color y frescura emergió en ese entonces con gente como DJ Shadow, DJ Cam, Luke Vibert, Cassius como La Funk Mob, Nightmares On Wax y hasta un Bob Sinclar con su alias The Mighty Bop.

El sello ¡K7 en sus inicios con su reconocida serie DJ-Kicks daría gran cabida a este sonido con varias de estas compilaciones dedicadas al trip hop, como las Kruder & Dorfmeister, Thievery Corporation, Terranova, Stereo MC’s y el francés DJ Cam. Al llegar los 2000, el trip hop no tendría la misma fuerza, permitiendo a la vez que otros géneros e interpretaciones dentro del downtempo terminaran aplacándolo.

*Para escuchar: Varios Artistas – Ninja Cuts – Funkjazztical Tricknology.

Gabber / Hardcore: 1993 -1998

El grupo alemán Scooter lazan en 1995 el sencillo «Hyper Hyper«, considerado uno de los clásicos por excelencia de lo que se conocería como happy hardcore. En su letra menciona a nombres prominentes del techno como Sven Väth, Laurent Garnier y Carl Cox, al igual que a DJs como Lenny D, Paul Elstak y Gizmo. Estos últimos fueron renombrados DJs de happy hardcore y gabber, par de estilos que tuvieron una gran acogida en Holanda y Bélgica a principios de los noventa, época en que sellos como Bonzai o R&S le daban al trance o al mismo techno una visión muy rave del momento. Estos géneros se caracterizaron por unos beats de 140 BPMs, coros intrascendentes y un estilo para bailar frenético en unos policromáticos noventas con la influencia del acid inglés y el new beat belga.

El culmen de este sonido: Thunderdome, el primer evento masivo realizado por la productora ID & T (la cual también realizó los Sensation, Trance Energy, Tiësto In Concert y Tomorrowland) a principios de los noventa. Este año se planea una nueva edición del festival conmemorando los 25 años de aquel recordado evento.

*Para escuchar: DJ Paul’s Megamix – The Ultimate Hardcore Mix.



Breakbeat: 1997 – 2006

Continuando con los breaks, el breakbeat como tal es la cuestión bailable de los ritmos quebrados. Si el trip hop o el big beat eran algo más de apreciación, el breakbeat quería ser bailado en el dancefloor por antonomasia.

Empezó a tener un ascenso notorio a finales de los noventa, mientras el big beat dejaba una estela con actos masivos y exitosos como Chemical Brothers y The Prodigy, por nombrar algunos. Compartía el eclecticismo pistero del brum & bass y del tornamesismo naciente de la época, pero también con unos protagonistas propios como Freq Nasty en Los Ángeles, DJ Icey en Miami y Stanton Warriors en Inglaterra.

Ya entrada la mitad de la década del 2000, el breakbeat terminó cediendo terreno ante géneros más frescos como el dubstep y el grime.

*Para escuchar: Stanton Warriors – Essential Mix [09-12- 2001]



Hard House: 1996 – 2001

¿Se acuerdan del tema principal del videojuego Mortal Kombat? Esa sería la manera más básica de definir el hard house. Esta movida empieza también a mitad de los noventa, con un sonido que se convierte en una amalgama entre beats de house acelerados a más de 130 BPM, dejes tranceros y «hoovers», bastante comunes en el sonido rave. Consistente y enérgico, tuvo una aceptación generalizada en Inglaterra, siendo animador de grandes festivales y discotecas como Gatecrasher, Godskitchen o Cream.

Gente como Mauro Picotto y Mario Piu fueron partícipes de los inicios y desarrollo del hard house, con temas como «Komodo» e «Iguana» consideradas pistas esenciales de este género.

*Para escuchar: Fergie – Mixmag Pres. Let There Be Hard House [2000]



Acid Techno: 1997 – 2005

Acid, una etiqueta perenne en la música electrónica. Desde finales de los ochenta pasando por Phuture, Bam Bam y A Guy Called Gerald, pasando por artistas fundamentales como Hardfloor o Josh Wink, hasta llegar a esta década con el ya desaparecido Andreas Gehm, el acid ha sido el condimento especial generado por la clásica Roland TB-303.

En el techno, particularmente, mientras discurría el hardgroove y el tribal techno como corriente generalizada de este género, unos ingleses se idearon darle cabida a algo más sectario, fuerte y «corrosivo». El acid techno emergió al finalizar la década de los noventa y tuvo su apogeo en los primeros años del 2000 como corriente alternativa a las tamboras o el electroclash. Entre beats de 135 a 150 BPM con sus característicos dejes ácidos, capitaneado por un grupúsculo de ingleses renegados que no creían en Detroit, fue foco inclusive de un gran festival como el Coachella de 2006, con uno de sus grandes representantes: Chris Liberator.

Con la absorción del minimal a la movida techno años después, artistas como D.A.V.E. The Drummer, Aaron Liberator y Rowland The Bastard quedaron «marginados» de los grandes festivales, manifestando a su vez una animadversión con lo que era el techno en entornos masivos.

*Para escuchar: Aaron Liberator – The Sound Of… Smitten Vol. 1.