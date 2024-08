Gadgets, afters y french-house: Una charla con Tayrell

De las pocas propuestas electrónicas a las que le he entrado por gusto propio fue a Tayrell, poco después de que Affer —proyecto del cual formó parte el dúo junto a Wet Baes y Girl Ultra— pasara por el proceso de comenzar cada quien a hacer su propia música. El sonido de esta dupla de chilangos va más allá de los beats convencionales, con principales influencias en el downtempo y el french-house, mismos sonidos que los han llevado a colarse en sellos como Dealer de Musique (en Francia) y Horeazon Records (en Suiza).

A la fecha han lanzado un primer EP titulado Ngen: tres tranquilos tracks de no más de tres minutos con los que se abrieron bastantes puertas como una nueva promesa del circuito mexa en su rubro. Los vatos oriundos de La del Valle se han sabido mover, tanto por los buenazos sets que se arman en vivo, como por el carisma que se cargan; combinación que los ha llevado a presentarse no sólo en escenarios chingones como el Ceremonia y el Vaivén, sino que han podido abrir para artistas a los que admiran como Pomo y Breakbot.

El origen de su música está poco ligada a los sonidos mexas. Así como encontramos proyectos de shoegaze en Aguascalientes, ¿por qué no uno que le tire al french-house en CDMX? Tayrell ha sabido darle su toque a estos sonidos, y aunque apenas va tomando forma, y algunos podrían decir: «suena mucho a esto o aquello», la neta hemos visto y/o escuchado poco de este género en nuestro país.

No menos importante, lanzaron recientemente un sencillo bastante sabroso, con tintes french house y dos voces australianas (Grace Pitts y PELE, personajes a los cuales este par admira). «Sharp Knives» es una pequeña pero muy pegajosa muestra de la calidad musical que se manejan estos productores y de lo que se avecina para este mismo año. Aprovechando esto, me di a la tarea de entrevistarlos y sacarles uno que otro dato extra. Dense acá:

Noisey: ¿Qué hace Tayrell en este momento?

Tayrell: Andamos terminando nuestro próximo LP. Ya estamos en el proceso de postproducción y estamos afinando los últimos detalles de lo que serán nuestras primeras presentaciones en Live Show. ¡Ya queremos que salga lo nuevo!

Hablemos de colabos. ¿Qué representa para un proyecto relativamente nuevo poder colaborar con proyectos que admiran al otro lado del mundo?

Es una gran experiencia poder hacer música con artistas que admiras. Tora es una banda que escuchábamos desde antes de que existiera Tayrell, y el saber que les gusta nuestra música como newcomers fue una gran motivación y un gran paso en nuestra carrera como productores.

¿Hacia dónde creen que se está orillando la escena electrónica en México? ¿Todo va a terminar en play y stop?

Cada día nacen nuevos proyectos muy interesantes, nueva música de diferentes géneros dentro de la electrónica, pero la tendencia no creo que sea «play y stop». Al contrario, creemos que la tendencia va más hacia el live show. Aunque creo que hay actos buenos en todo el mundo, que aunque toquen solo DJ Sets, su estilo es increíble y por lo complejo que es, se toman tiempo para hacer un live show. Pero sí creemos que sí va mucho más allá de un «play stop».

Foto: Denisse Hurrle

¿Cuál creen que sea la diferencia entre Tayrell y otros proyectos electrónicos mexicanos contemporáneos?

Creemos que hemos logrado un sonido propio que distingue a Tayrell de otros proyectos mexicanos, el Sound Design y, en general, el sonido de nuestras producciones. No hemos escuchado algo semejante en la escena y las colaboraciones con artistas internacionales como fue en «Sharp Knives» (con Joe, lead vocal de Tora, y Grace Pitts) es un sonido que no se ha dado en México y que nos gusta representar.

¿Qué referencias electrónicas mexicanas tienen en su proyecto?

Una referencia que influya directo en nuestro proyecto no tenemos. Todas nuestras influencias son mayormente extranjeras, por el género de música que hacemos. Algunas de ellas: Ed Banger Records, Roche Musique, PMR Records… Aunque igual nos gusta escuchar lo que se hace en nuestro país, independientemente de que no influya en nuestra música o en nuestro proyecto. ❤️

¿Cuáles son sus proyectos mexicanos favoritos y por qué? No necesitan ser de su rubro.

Miguel: a mí me gusta el EP Astronomy de The Oaths, una banda independiente de Guadalajara y hace poco escuche «Bloom» de Mylko y me gusto mucho.

Hugo: A mí me gusta mucho Zoé y lo que hace León Larregui como solista.

¿Nos pueden platicar de su gear? ¿Qué software, gadgets y/o instrumentos podemos encontrar en sus shows en vivo?

Para producir usamos Ableton Live 9. Nos gusta combinar las texturas de los VST con instrumentos externos como la guitarra y el bajo. En nuestro show en vivo usamos una MacBook, dos controladores MIDI, un Alesis V49, Arturia key 25, un bajo fender, una guitarra Fender Stratocaster y una batería acústica con un pad Roland.

¿Cuál es su definición de after?

Depende el mood de la noche, pero normalmente son las retas en el futbolito, una buena playlist de «oldies» y unas chelas, jaja.

