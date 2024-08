Así se vivió la primera copa de bicimensajería en Colombia

Todas las fotos por Andrés Bo

Vivimos en una ciudad en la que, en promedio, un ciudadano vive veintitrés días al año embutido en trancones. El carro es lento e ineficiente, el transporte público no da abasto y mantener una moto no es barato. En respuesta al insoportable caos en la movilidad de Bogotá, hace unos seis años empezó a coger fuerza la movida de la mensajería en bicicleta. Como no hay espacio, lo más breve es moverse entre los carros. Y de eso se han dado cuenta desde pequeñas empresas hasta grandes aplicaciones: ahora, todos le apuntan a mover paquetes de la manera más eficiente posible.

Videos by VICE

Pero más que un mero trabajo, la bicimensajería se ha convertido en una movida sólida que convoca a gente de todo el país. Por eso, ahora tienen hasta carrera propia, una que convocó a todos los mensajeros a nivel nacional e internacional. Después de mucho insistir, los bicimensajeros Mateo Cabrera y Germán Romero se dieron a la tarea de organizar el primer torneo nacional, que se llevó a cabo el pasado puente en Bogotá.

A la izquierda: Mateo Cabrera, uno de los organizadores del CNBC. A la derecha: Austin Horse, reconocido mensajero, campeón mundial de mensajería en bicicleta en dos ocaciones.

A la competencia se inscribieron en total 112 corredores (cien hombres y doce mujeres) provenientes de diferentes ciudades del país: Cali, Barranquilla, Funza, Mosquera y Villavicencio. También hubo una cuota internacional con ciclistas de Australia, Brasil y Estados Unidos.

Durante el certamen se realizaron varias actividades; entre ellas, un alleycat nocturno, una competencia de bicicletas de carga y, por último, un circuito de entregas en el barrio Polo, al norte de la capital.

Lea también:



Entre los premios para los ganadores de cada categoría se entregaron maletas de mensajería, bonos de tatuajes y candados para bicicleta. El premio mayor para el campeón, que se entregó el 13 de noviembre, fue la bicicleta marca Mantci y el anillo de campeón nacional, hecho por León Atelier.

El ganador del alleycat categoría hombres fue Sebastián Sánchez; en la categoría de mujeres, Nataly Contreras, “Amapola”, ambos en bicicletas de piñón fijo.

La premiación de la categoría de bicicletas de carga.

El primer puesto en la carrera de bicicletas de carga fue para Juan David Ayala. Por otra parte, Mauro Valencia fue coronado como el mejor mensajero de Colombia, por ser el más rápido en el circuito de entrega.

Mauro Valencia, campeón nacional de la mensajería en bicicleta.

El premio para la mensajera más ágil del país quedó dividido entre Carol Castillo de Bogotá y Ana María Vera de Cali.

Carol Castillo, de la empresa de mensajería ‘Queens Bicimensajeras’

Acá les dejamos más fotos de la última y más importante de las competencias: el circuito de entregas en el barrio el Polo al norte de Bogotá y la premiación en La Guarida. ¡Píllenlas pues!

Sebastián Sanchez, campeón del ‘alleycat’.