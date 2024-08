Lamentamos informarle que 'Game of Bones 2: Winter Came Everywhere' existe

Todavía faltan unos días para el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones , pero los nobles artesanos del porno en WoodRocket tienen justo lo que estás buscando para seguirte hasta el domingo … si es lo que buscas. Para eso están las pelucas malas, las bromas terribles y un grupo de personas con trajes medievales que lo hacen. Sí, eso es correcto! Una nueva parodia porno de Game of Thrones está aquí, y su título se refleja de lleno en el diagrama de Venn entre “juego de palabras terrible” y “en general terrible”: Game of Bones 2: Winter Came Everywhere.

Bienvenidos a Westerass, todos:

Videos by VICE

WoodRocket es la misma vestimenta que nos trajo títulos estelares como Dragon Boob Z , Jurassic Wood: Swollen Dingdong y una imitación de LEGO Movie que te eximirá completamente de las últimas tendencias de la inocencia de tu infancia. usted mismo en aquí.

El tráiler de SFW de dos minutos, en la frontera, se abre con un Tormund Giantsbane y Sansa Stark pornificados en un set del Muro, también pornificado. “El Muro de Hielo se ve pegajoso”, dice el falso Tormund Giantsbane, mirando a un torrente de nieve CG. “Eso es porque está cubierto de semen, Hormund”, responde la falsa Sansa. Sólo empeora a partir de ahí.



Jon Blow! Bigfinger! ¡Un ejército de “White Wankers” liderado por un falso Night King que monta una marioneta de dragón y parece estar masturbándose en una esquina en un punto! También hay un montón de chistes autoconscientes sobre la industria del porno, en caso de que no quede claro que WoodRocket está en la trampa.

“Esta secuela es tan sucia que hace que la primera parodia se avergüence por la falta de sexo hardcore con el dragón, las personas disfrazadas de consoladores, la masturbación del caminante blanco, la penetración real, los Wildings de genitales gigantes y los golpes mágicos de parientes”, escribió WoodRocket en comunicado de prensa. “¿Quién sobrevivirá a esta lujuriosa fantasía medieval llena de penetraciones cuando los White Wankers atraviesen The Peter North Wall?! Descúbrelo en Game of Bones 2: Winter Came Everywhere ” .

Al menos sabemos si los títeres de dragón también follan. Mire el tráiler de arriba, si se atreve, y luego intente sin éxito borrar la frase “Winter Came Everywhere” de su mente durante el resto del día. Lo sentimos mucho

Suscríbase a nuestro boletín para recibir lo mejor de VICE en su bandeja de entrada diariamente.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.